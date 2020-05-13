За сутки в Винницкой области выявили 48 новых случаев COVID-19. Всего 628 заболевших, в том числе 40 детей

По состоянию на 11:00 13 мая на территории области коронавирус выявлен у 628 человек, в том числе у 40 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Винницкий областной лабораторный центр Минздрава.

"По состоянию на 11.00 часов 13.05.2020 года на территории области зарегистрировано 958 подозрений на COVID-19. В 628 случаях обнаружен коронавирус, в том числе у 40 детей (город Винница - 27 Гайсинский район - 4, Винницкий район - 3, Барский, Калиновский, Литинский, Томашпольский, Тростянецкий, Черновицкий районы по 1 ребенку).

Зарегистрировано 6 летальных случаев от коронавирусной инфекции у взрослых (город Винница - 3, Калиновский район - 2, Казатинский район - 1).

Выздоровели 312 человек (в том числе 21 ребенок, 116 медицинских работников), из них по городу Винница 159 человек, что подтверждено двумя отрицательными результатами лабораторных исследований.

В течение последних суток в лабораториях ОЛЦ исследовано 415 образцов материалов от лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию и от контактных лиц. В 48 случаях получен положительный результат", - сказано в сообщении.

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Отмечается также, что лабораторно подтвержденные случаи зарегистрированы на 26 административных территориях (город Винница - 334, Калиновский район - 73, Винницкий район - 41, Жмеринский район - 27, Тростянецкий район - 19, Гайсинский, Погребищенький районы - по 13, Барский, Литинский районы - по 12, Казатинский, Немировский, Томашпольский районы - по 10, Липовецкий район - 7, Тивровский, Ямпольский районы - по 6, Муровано-Куриловецкий, Оративский, Тульчинский, Хмельницкий районы - по 5, Крыжопольский, Могилев-Подольский, Черновицкий районы - по 3, Иллинецкий район и город Ладыжин - по 2, Бершадский и Шаргородский районы по 1 случаю.

По состоянию на 13 мая 2020 в лабораториях ОЛЦ исследовано 11922 образцы материалов. В настоящее время в лабораторном центре есть в наличии 163 набора реагентов для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции.