Найманці РФ випустили 20 мін зі 120-мм мінометів по захисниках Кримського. З початку доби - 5 ворожих обстрілів, поранено бійця, - Міноборони

З початку поточної доби, 13 травня, станом на 12:00, російсько-окупаційні війська порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення 5 разів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Вночі, з 01.50 від села Верхньошироківське, на приморській ділянці нашої оборони, окупанти відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецького озброєння по оборонцям Гнутового. Протягом 20 хвилин захисники України з легкого піхотного озброєння примусили окупантів до подальшого дотримання режиму тиші.

Збройні формування РФ, вчергове ігноруючи Мінські угоди двічі свідомо застосували від окупованого ними смт Сентянівка міномет по позиціях оборонців Кримського, випустивши загалом 20 мін 120-го калібру. Також окупанти вели тут вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Наші мужні воїни зі штатного озброєння рішуче подавляли ворожу активність.

Крім того, з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння ворог після 07.55 вів вогонь по захисникам Оріхового, та після 10.05 з автоматичних станкових гранатометів — по оборонцям Старогнатівки", - зазначили в Міноборони.

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У Міноборони наголосили, що підрозділи Об’єднаних сил в районах вказаних населених пунктів також вели адекватні оборонні дії з легкого піхотного озброєння, рішуче придушуючи збройну активність російсько-окупаційних військ.

"На жаль, внаслідок прицільних ворожих обстрілів, сьогодні один наш захисник дістав осколкове поранення. Його було оперативно доставлено до військового мобільного госпіталя та надано належну медичну допомогу", - додали у відомстві.