Шмигаль про відкриття дитсадків: "Повинні дотерпіти хоча б ще кілька тижнів, може, місяць"
Дитячі садки в Україні відкриються після того, як буде відновлено роботу міжміського та приміського транспорту.
Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Про роботу дитячих садків: у нас є план поетапного виходу з карантину, чітко розписано, коли почнуть працювати дошкільні навчальні заклади та як буде відбуватися послаблення карантинних умов. На жаль, ми повинні зараз ще дотерпіти хоча б ще кілька тижнів, може, місяць, коли знизиться кількість хворих і зросте кількість видужалих", - сказав прем'єр.
За його словами, це дуже важливо, діти можуть бути безсимптомними хворими, а вихователі в садочках також мають право на захист від хвороби.
"Тому питання дитячих садків буде розглядатися тоді, коли буде розглядатися питання міжміського та приміського транспорту", - зазначив Шмигаль.
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А дети побегают, попрыгают, покушают в ВР!! Хоть какое-то разноообразие для них... а родители пока хоть отдохнут))