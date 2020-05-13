Шмигаль про відкриття дитсадків: "Повинні дотерпіти хоча б ще кілька тижнів, може, місяць"

Дитячі садки в Україні відкриються після того, як буде відновлено роботу міжміського та приміського транспорту.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Про роботу дитячих садків: у нас є план поетапного виходу з карантину, чітко розписано, коли почнуть працювати дошкільні навчальні заклади та як буде відбуватися послаблення карантинних умов. На жаль, ми повинні зараз ще дотерпіти хоча б ще кілька тижнів, може, місяць, коли знизиться кількість хворих і зросте кількість видужалих", - сказав прем'єр.

За його словами, це дуже важливо, діти можуть бути безсимптомними хворими, а вихователі в садочках також мають право на захист від хвороби.

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"Тому питання дитячих садків буде розглядатися тоді, коли буде розглядатися питання міжміського та приміського транспорту", - зазначив Шмигаль.