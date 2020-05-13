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Новини Коронавірус і карантин
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Шмигаль про відкриття дитсадків: "Повинні дотерпіти хоча б ще кілька тижнів, може, місяць"

Шмигаль про відкриття дитсадків:

Дитячі садки в Україні відкриються після того, як буде відновлено роботу міжміського та приміського транспорту.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Про роботу дитячих садків: у нас є план поетапного виходу з карантину, чітко розписано, коли почнуть працювати дошкільні навчальні заклади та як буде відбуватися послаблення карантинних умов. На жаль, ми повинні зараз ще дотерпіти хоча б ще кілька тижнів, може, місяць, коли знизиться кількість хворих і зросте кількість видужалих", - сказав прем'єр.

За його словами, це дуже важливо, діти можуть бути безсимптомними хворими, а вихователі в садочках також мають право на захист від хвороби.

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"Тому питання дитячих садків буде розглядатися тоді, коли буде розглядатися питання міжміського та приміського транспорту", - зазначив Шмигаль.

Автор: 

дитячий садок (365) карантин (18172) Шмигаль Денис (4683) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Это не отвечает на вопрос куда девать детей когда оба родителя на работе а бабушек нет
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13.05.2020 13:09 Відповісти
+4
Мол, терпите терпилы... по жизни терпите.
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13.05.2020 13:07 Відповісти
+3
Шмигаль про відкриття дитсадків: "Повинні дотерпіти хоча б ще кілька тижнів, може, місяць" - Цензор.НЕТ 3488
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13.05.2020 15:04 Відповісти
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Мол, терпите терпилы... по жизни терпите.
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13.05.2020 13:07 Відповісти
Это не отвечает на вопрос куда девать детей когда оба родителя на работе а бабушек нет
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13.05.2020 13:09 Відповісти
А если родитель один?..
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13.05.2020 13:11 Відповісти
Точно, а на літо дитсадки все одно зачиняються...
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13.05.2020 13:11 Відповісти
Родители тоже на лето в отпуск уходят?
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13.05.2020 14:16 Відповісти
А кого це цікавить, совок ні де не подівся.
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13.05.2020 15:46 Відповісти
інформація для зебілів: у місяці 4 неділі, бо знов будете кричати, що "вирвали з контексту"
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13.05.2020 13:11 Відповісти
Становится очевидным, что решение по этому вопросу будет принимать уже новый премьер-министр.
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13.05.2020 13:19 Відповісти
потерпите... это как? сидеть с детьми дома? а тупо - где брать деньги на еду для них?
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13.05.2020 13:29 Відповісти
Детям в Верховной раде очень понравится кнопочки нажимать)) Пусть бы это время, о котором говорит дядька, побыли и потерпели там вместе с "депутатами". Так они быстро вернут всех туда, откуда выдернули. И законы принимать буду, думая! О людях прежде всего.
А дети побегают, попрыгают, покушают в ВР!! Хоть какое-то разноообразие для них... а родители пока хоть отдохнут))
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13.05.2020 13:43 Відповісти
Статистику грипа и пневмонии засекретили за февраль,март чтоб заняться приписками для ковид 19.
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13.05.2020 14:14 Відповісти
Шмигаль про відкриття дитсадків: "Повинні дотерпіти хоча б ще кілька тижнів, може, місяць" - Цензор.НЕТ 9388
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13.05.2020 14:44 Відповісти
Шмигаль про відкриття дитсадків: "Повинні дотерпіти хоча б ще кілька тижнів, може, місяць" - Цензор.НЕТ 3488
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13.05.2020 15:04 Відповісти
 
 