Шмыгаль о закупке Минздравом защитных костюмов: Если есть данные о завышении цен, обращайтесь к правоохранителям

Закупки Министерством здравоохранения костюмов биозащиты китайского производства для медиков проводились в соответствии с процедурами.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Верховной Рады в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все закупки средств индивидуальной защиты осуществляются в соответствии с процедурами через соответствующие предприятия и открытые площадки. Если у вас есть данные, что цены были завышены или что-то не прибыло, прошу передавать это в письменной форме в Кабинет Министров и правоохранительные органы для возбуждения соответствующих уголовных дел и расследований",- ответил он на вопрос нардепа от фракции "Голос" Ольги Стефанишиной о закупках.

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В свою очередь Стефанишина подчеркнула, что направит на министра здравоохранения заявление в правоохранительные органы.

"Сегодня премьер-министр посоветовал мне написать на министра Максима Степанова заявление в правоохранительные органы. Так Денис Шмыгаль ответил на мой вопрос о знаменитых "костюмах Степанова", закупленных втридорога, которые до сих пор (через месяц после закупки) не доехали до украинских медиков. Хороший совет, так и сделаю", - заявила она.