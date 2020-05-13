Даних про закупівлю ОП тестів на коронавірус, які забракував ЦГЗ, немає, отже, гроші витратили не з бюджету, - глава StateWatch Канєвський
На порталі Prozorro відсутні будь-які масштабні закупівлі органів влади в ТОВ "Укргентех". А це означає, що витратили на них гроші не з бюджету України.
Про це повідомив глава експертної організації StateWatch Гліб Канєвський на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Громадськість обурена, що ОПУ спочатку оголосила масштабну закупівлю тестів. А лише після в МОЗ вирішили перевірити їх релевантність. Але трюк полягає в іншому. На порталі Prozorro відсутні будь-які масштабні закупівлі органів влади у ТОВ "Укргентех". Аналітики StateWatch перевірили. А це значить, що заява ОПУ була нереалізованою обіцянкою. І тому громадськості немає чому обурюватися. Так як бюджетні кошти, ще не витратили на тести ТОВ "Укргентех"", - розповів він.
За словами Канєвського, або ж ОП вкотре говорить про закупівлі не за бюджетні кошти, а приватні. Якихось таємних бізнесменів, котрі товаришують з найвищим керівництвом держави.
"Тоді в принципі громадськості теж немає чого обурюватися. Дарма витрачені кошти все рівно приватні, а не бюджетні. Єдине, що має під час пандемії непокоїти публіку, так це питання: коли цей уряд організує масове тестування, щоб вчасно виявляти носіїв коронавірусу?" - підсумував Канєвський.
Раніше повідомлялося, що Центр громадського здоров'я забракував куплені Офісом Президента вітчизняні тести на коронавірус.
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общественности УЖЕ вообще нечего возмущаться
В некой стране гастролировала бригада злых клоунов. Дети, насмотревшись представлений, прогнали папа и мам и позвали на их место злых клоунов. Клоуны правили плохо и долго, но дети были счастливы от их фишечек и зашкваров
Сюжет архитипический, от Волшебника в стране Оз, до Ленина с большевиками и Северной Кореи
К сожалению, панове, Украина тоже в списке этих сказочных стран
Там вроде на РНБО непонятно сколько лярдов дали на хрен проссышь какие цели
А це, на хвилиночку, здоров'я громадян, яке за положеннями Конституції, є найбільшою цінністю держави.
Якось пан Каневський недолуго своїх однородців відмазує
Какая медицина,такие и тесты.