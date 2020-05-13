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Новини Коронавірус і карантин
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Даних про закупівлю ОП тестів на коронавірус, які забракував ЦГЗ, немає, отже, гроші витратили не з бюджету, - глава StateWatch Канєвський

Даних про закупівлю ОП тестів на коронавірус, які забракував ЦГЗ, немає, отже, гроші витратили не з бюджету, - глава StateWatch Канєвський

На порталі Prozorro відсутні будь-які масштабні закупівлі органів влади в ТОВ "Укргентех". А це означає, що витратили на них гроші не з бюджету України.

Про це повідомив глава експертної організації StateWatch Гліб Канєвський на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Громадськість обурена, що ОПУ спочатку оголосила масштабну закупівлю тестів. А лише після в МОЗ вирішили перевірити їх релевантність. Але трюк полягає в іншому. На порталі Prozorro відсутні будь-які масштабні закупівлі органів влади у ТОВ "Укргентех". Аналітики StateWatch перевірили. А це значить, що заява ОПУ була нереалізованою обіцянкою. І тому громадськості немає чому обурюватися. Так як бюджетні кошти, ще не витратили на тести ТОВ "Укргентех"", - розповів він.

За словами Канєвського, або ж ОП вкотре говорить про закупівлі не за бюджетні кошти, а приватні. Якихось таємних бізнесменів, котрі товаришують з найвищим керівництвом держави.

"Тоді в принципі громадськості теж немає чого обурюватися. Дарма витрачені кошти все рівно приватні, а не бюджетні. Єдине, що має під час пандемії непокоїти публіку, так це питання: коли цей уряд організує масове тестування, щоб вчасно виявляти носіїв коронавірусу?" - підсумував Канєвський.

Раніше повідомлялося, що Центр громадського здоров'я забракував куплені Офісом Президента вітчизняні тести на коронавірус.

Читайте також: Міноборони за 2,4 млрд грн побудувало 93 казарми із запланованих 184, - StateWatch. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

карантин (18172) Канєвський Гліб (20) Офіс Президента (2035) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Шулера хреновы, как обычно. Бенина гре@@нная школа.
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13.05.2020 13:30 Відповісти
+3
А откуда ?

Там вроде на РНБО непонятно сколько лярдов дали на хрен проссышь какие цели
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13.05.2020 13:30 Відповісти
+2
ну дійсно, чому обурюватися громадськості, якщо привезли замість тестів якусь підробку?
А це, на хвилиночку, здоров'я громадян, яке за положеннями Конституції, є найбільшою цінністю держави.
Якось пан Каневський недолуго своїх однородців відмазує
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13.05.2020 13:33 Відповісти
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Шулера хреновы, как обычно. Бенина гре@@нная школа.
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13.05.2020 13:30 Відповісти
Это те тесты которые порох закупал, и мертвейчук!
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13.05.2020 13:36 Відповісти
"Тогда в принципе общественности тоже нечего возмущаться....".

общественности УЖЕ вообще нечего возмущаться

В некой стране гастролировала бригада злых клоунов. Дети, насмотревшись представлений, прогнали папа и мам и позвали на их место злых клоунов. Клоуны правили плохо и долго, но дети были счастливы от их фишечек и зашкваров
Сюжет архитипический, от Волшебника в стране Оз, до Ленина с большевиками и Северной Кореи

К сожалению, панове, Украина тоже в списке этих сказочных стран
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13.05.2020 14:10 Відповісти
А откуда ?

Там вроде на РНБО непонятно сколько лярдов дали на хрен проссышь какие цели
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13.05.2020 13:30 Відповісти
ну дійсно, чому обурюватися громадськості, якщо привезли замість тестів якусь підробку?
А це, на хвилиночку, здоров'я громадян, яке за положеннями Конституції, є найбільшою цінністю держави.
Якось пан Каневський недолуго своїх однородців відмазує
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13.05.2020 13:33 Відповісти
Не привезли - це українські тести. Але є версія, що не від того штамму.
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13.05.2020 15:14 Відповісти
Опять отчитались - "У меня есть "Мрия"...
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13.05.2020 13:35 Відповісти
кому Дрим, а кому Мрия для Эпицентра
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13.05.2020 14:12 Відповісти
Полный аудит с пристрастием бюджета 64 лярда на ковид-19.
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13.05.2020 13:35 Відповісти
Ми сказали (ЗЕ) що закупили, але не закупили і тому не потрати із бюджету на закупівлю, хоча передбачили на це кошти! Прям такі порядні аж плакать хочеться, а по факту брешуть як сивий мерин на кожному кроці
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13.05.2020 13:46 Відповісти
"Хлопці я зразу пойняв, це якась @уйня" Лесь Піддерев'янський©
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13.05.2020 14:04 Відповісти
Вопрос интересный, поскольку откуда деньги осталось невыясненным. Про "частные деньги" в ОП, наверное, рассказывать не стоит. Это конченое, зеленое жлобье и на маску для людей не потратилось. Так вот. Проясните вопрос о некоем "загашнике" зеленского размером в 20млрд. Оттуда же финансировались сивоховские мероприятий по установлению "дружбы" с бандитами. Поэтому утверждение, что "возмущаться не стоит" не соответствует действительности. Это как минимум. Ну и о " каких-то тайных бизнесменах, которые дружат с высшим руководством государства" тоже было бы правильно разъяснить. Это ПРЯМАЯ коррупционная составляющая деятельности высшего руководства. Только, пожалуйста, поподробней. Народ интересуется...
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13.05.2020 14:26 Відповісти
Они их на Aliexpress по 1 евро купили?
Какая медицина,такие и тесты.
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13.05.2020 15:24 Відповісти
 
 