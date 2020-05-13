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Перший заступник голови ОП Трофімов: Якщо президент скаже очолити Офіс, то скажу - так

Перший заступник голови ОП Трофімов: Якщо президент скаже очолити Офіс, то скажу - так

Перший заступник глави Офісу Президента Сергій Трофімов не відмовиться обійняти посаду керівника ОП, якщо Володимир Зеленський йому запропонує.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сергій Трофімов сказав в інтерв'ю в програмі "В гостях у Дмитра Гордона"

Так, Трофімов на запитання Гордона про те, що "ходять активні чутки, що скоро ви зміните Андрія Єрмака на посаді глави Офісу Президента? Це так чи ні?" відповів: "Це чутки, я не прагну посісти місце глави Офісу і змінити Єрмака. Ця опція за Президентом. Він для себе ухвалює рішення, хто є більш ефективним главою Офісу".

На уточнювальне запитання Гордона, чи погодиться Трофімов очолити Офіс Президента, якщо йому запропонує сам Володимир Зеленський, перший заступник голови ОП відповів ствердно.

"Якщо він запропонує вам цей пост, ви погодитеся? (Ред. - Дмитро Гордон) Так. Ви готові до цього? (Ред. - Дмитро Гордон) Не знаю, з боку видніше. Це дуже важливий момент, тут не має бути якогось "шапкозакидування". Має бути якась цінність у цьому рішенні. Якщо я буду справлятися краще або від цього буде якийсь результат, ну слава Богу. Але я ще не виконав ту частину роботи, якою зайнятий. Я ще її не довів до того стану, в якому хотілося б бачити і бути спокійним, і передати, і сказати: я зробив, я намагався і мені вдалося", - наголосив Сергій Трофімов.

Нагадаємо, Сергій Трофімов був призначений першим заступником глави Офісу Президента 21 травня 2019 року. Родом із Запоріжжя, закінчив Запорізький будівельний технікум і Бізнес-школу "Міжнародний інститут менеджменту". До перемоги Зеленського на президентських виборах Трофімов з 2005 року працював у ТОВ "Студія Квартал 95". З 2007-го по 2019 рік - був виконавчим продюсером студії. Під час виборчої кампанії в штабі Зеленського очолював неформальну групу "Квартал". Нині в Офісі Президента відповідає за регіональну політику.

Також читайте: Люди захочуть, щоб Зеленський залишився на другий термін, - заступник голови ОП Трофімов

Автор: 

Трофімов (44) Офіс Президента (2035)


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Топ коментарі
+13
"закончил Запорожский строительный техникум и Бизнес-школу "Международный институт менеджмента"


То есть, у главы офиса президента даже высшего образования нет.
Пстц.
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13.05.2020 13:35 Відповісти
+7
Президент ЗЕ - комик-уклонист с купленым дипломом юриста.
Зачем ему рядом люди умнее его самого?
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13.05.2020 13:40 Відповісти
+6
для личного обогащения , договорняков этого и не надо
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13.05.2020 13:38 Відповісти
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Первым у корыта и по продаже должностей! пусть даже не очень долго, но будущее семейки обеспечить.
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13.05.2020 13:34 Відповісти
"закончил Запорожский строительный техникум и Бизнес-школу "Международный институт менеджмента"


То есть, у главы офиса президента даже высшего образования нет.
Пстц.
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13.05.2020 13:35 Відповісти
для личного обогащения , договорняков этого и не надо
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13.05.2020 13:38 Відповісти
Президент ЗЕ - комик-уклонист с купленым дипломом юриста.
Зачем ему рядом люди умнее его самого?
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13.05.2020 13:40 Відповісти
так как отказаться, столько возможностей и все для себя, для народа НИКОГДА НИЧЕГО НИКТО НЕ ДЕЛАЛ,иначе за 30 лет не были бы на задворках африки
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13.05.2020 13:37 Відповісти
Я думаю Ермак єтого товарища в лес вывезет копать себе яму, чем слезет с козырной должности
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13.05.2020 13:37 Відповісти
эт точно. ермак такого кабана завалил, андрюху богдана. куда там тому трахимову
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13.05.2020 13:46 Відповісти
Валют они там друг,дружку и что то шепчут на ушко!!!
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13.05.2020 15:52 Відповісти
Нехай ваша чудова собачка відпочине, а я за неї побігаю.

Гребаная ЗЕленая пионерия...
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13.05.2020 13:37 Відповісти
І я скажу - ТАК
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13.05.2020 13:37 Відповісти
Похоже скоро политический труп Ермака проплывёт мимо двух мудрых китайцев украинцев, сидящих на берегу реки.
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13.05.2020 13:38 Відповісти
Мабуть ні. А якщо й так, то поїде на новенькому Мерседесі
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13.05.2020 13:56 Відповісти
Хоть тушкой, хоть чучелом.
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13.05.2020 14:00 Відповісти
Денис Ермак продал посаду главы ОПы Трофимову.. просто братья теперь не братья..
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13.05.2020 13:39 Відповісти
трофимов дал больше
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13.05.2020 13:47 Відповісти
>с 2005 года работал в ООО "Студия Квартал 95". С 2007-го по 2019 год - был исполнительным продюсером студии.Источник: https://censor.net/n3195207

Профессия: "массовик-затейник".
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13.05.2020 13:39 Відповісти
Дык у этого как его... политика мирового масштаба из Кривого Рога такая же профессия.

И 73% это нифига не смутило.
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13.05.2020 13:42 Відповісти
"Короля делает свита"
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13.05.2020 13:44 Відповісти
В данном случае "король" находится за кулисами, а мы наблюдает свиту его придворного шута.
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13.05.2020 13:46 Відповісти
при чём здесь президент, если такими делами брат ермака ведает?
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13.05.2020 13:39 Відповісти
...головний з "рекрутинґу"...
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13.05.2020 13:57 Відповісти
Быдло у власти
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13.05.2020 13:40 Відповісти
Ну что, этого шкета назначат шестёркой на побегушках при Президенте Саакашвили, в ближайшие дни.
Опять власть меняется. Третий раз за год.
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13.05.2020 13:40 Відповісти
Издеваются с пацаненка кому не лень.
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13.05.2020 13:41 Відповісти
Какая разница, кто ошивается возле преЗедента?
Достойный человек побрезгует там сейчас работать!
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13.05.2020 13:41 Відповісти
Ну, есть надежда что теперь в "офисе президента" всегда будут чистые столы, отремонтированные форточки, бумага в туалете.
Хотелось бы надеяться что он не будет заниматься политикой, особенно внешней.
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13.05.2020 13:43 Відповісти
Если партия скажет Надо, Слуги ответят Есть!
Место у Корыта-пусто не бывает!!
Любая власть любит пожрать всласть!!
😁
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13.05.2020 13:49 Відповісти
- Умеете ли Вы играть на рояле?

- Нет, но думаю, что смогу!
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13.05.2020 13:51 Відповісти
https://gordonua.com/news/politics/pervyy-zamglavy-opu-trofimov-ne-dumayu-chto-zelenskiy-ogranichitsya-pyatiletnim-srokom-prezidentstva-1499630.html Первый замглавы ОПУ Трофимов: Не думаю, что Зеленский ограничится пятилетним сроком президентства ...я тоже думаю что Зеленский на 2-3 срока пришёл,но Беларусь и Московия не Украина и всё может статься, украинцев и не прижмёшь ,и не наимпёшь, главное чтобы Зеленский не впустил московское правление в Украину.
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13.05.2020 13:54 Відповісти
одна промоскальська шмаркля рекламуе іншу мАскальску шмарклю шоб замінити ту мАскальску шмарклю яка вже не потрібна ....
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13.05.2020 13:55 Відповісти
от скаже презєдент: трахимов, а іди ти в ОПУ)). І той піде!
Якщо без жартів, то не зрозуміло, чому орган який навіть у Конституції не прописаний, який має функції суто дорадчі та повинен займатися питаннями забезпечення, перетворився на ставку "сірих кардиналів" при троні найвеличнішого ссанича?
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13.05.2020 13:56 Відповісти
Понемногу вся зекоманда из "Квартала" перебирается на Банковую. Это насчёт неё сказано:
Перший заступник голови ОП Трофімов: Якщо президент скаже очолити Офіс, то скажу - так - Цензор.НЕТ 9922
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13.05.2020 13:58 Відповісти
наверное его и пропиарил конДомс, для повышения
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13.05.2020 14:01 Відповісти
Я так бачу при квартальній шоблі державні чиновники взагалі забили на право громадян отримувати від них інформацію державною мовою. Слуги не українського народу.
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13.05.2020 14:07 Відповісти
Видимо путину Ермак уже поднадоел. Поэтому возможна ротация агента...
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13.05.2020 14:08 Відповісти
Такой же обормот как и ермак.
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13.05.2020 14:09 Відповісти
Трофимов. Хорошая фамилия. Не украинская.
Конечно, не самая таки да лучшая. Но - подойдет...
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13.05.2020 14:12 Відповісти
Якщо президент скаже, що Трофімов - поц, так що "пайдьот паработаєт"/
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13.05.2020 14:34 Відповісти
Офис президента звучит так же по дебильному, как и Президент Зеленский. Вы не находите?
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13.05.2020 14:48 Відповісти
все правильно!
як батько скажуть - так і має бути!!! без варіантів!
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13.05.2020 17:06 Відповісти
 
 