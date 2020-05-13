Перший заступник голови ОП Трофімов: Якщо президент скаже очолити Офіс, то скажу - так

Перший заступник глави Офісу Президента Сергій Трофімов не відмовиться обійняти посаду керівника ОП, якщо Володимир Зеленський йому запропонує.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сергій Трофімов сказав в інтерв'ю в програмі "В гостях у Дмитра Гордона"

Так, Трофімов на запитання Гордона про те, що "ходять активні чутки, що скоро ви зміните Андрія Єрмака на посаді глави Офісу Президента? Це так чи ні?" відповів: "Це чутки, я не прагну посісти місце глави Офісу і змінити Єрмака. Ця опція за Президентом. Він для себе ухвалює рішення, хто є більш ефективним главою Офісу".

На уточнювальне запитання Гордона, чи погодиться Трофімов очолити Офіс Президента, якщо йому запропонує сам Володимир Зеленський, перший заступник голови ОП відповів ствердно.

"Якщо він запропонує вам цей пост, ви погодитеся? (Ред. - Дмитро Гордон) Так. Ви готові до цього? (Ред. - Дмитро Гордон) Не знаю, з боку видніше. Це дуже важливий момент, тут не має бути якогось "шапкозакидування". Має бути якась цінність у цьому рішенні. Якщо я буду справлятися краще або від цього буде якийсь результат, ну слава Богу. Але я ще не виконав ту частину роботи, якою зайнятий. Я ще її не довів до того стану, в якому хотілося б бачити і бути спокійним, і передати, і сказати: я зробив, я намагався і мені вдалося", - наголосив Сергій Трофімов.

Нагадаємо, Сергій Трофімов був призначений першим заступником глави Офісу Президента 21 травня 2019 року. Родом із Запоріжжя, закінчив Запорізький будівельний технікум і Бізнес-школу "Міжнародний інститут менеджменту". До перемоги Зеленського на президентських виборах Трофімов з 2005 року працював у ТОВ "Студія Квартал 95". З 2007-го по 2019 рік - був виконавчим продюсером студії. Під час виборчої кампанії в штабі Зеленського очолював неформальну групу "Квартал". Нині в Офісі Президента відповідає за регіональну політику.

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