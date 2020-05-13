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У Чернівецькій області зафіксували COVID-19 в одномісячної дитини, за добу в області 48 випадків зараження, - ОДА
Коронавірус підтвердили в 1-місячної дитини в Чернівецькій області.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Чернівецька ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу в області було зафіксовано 48 нових випадків COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Найстаршому хворому 78 років. Також підтверджено COVID-19 в одномісячної дитини.
Загальна чисельність інфікованих по області від першого встановленого випадку - 2444 особи.
Загалом у Чернівецькій області від коронавірусу одужали вже 429 осіб.
За минулу добу в Чернівецькій області зафіксовано 6 летальних випадків. У всіх померлих коронавірус підтверджено. Також вони мали важкі форми пневмонії.
Топ коментарі
+1 Александр Айвазян
показати весь коментар13.05.2020 13:39 Відповісти Посилання
+1 Александр Лукашенко #468959
показати весь коментар13.05.2020 13:41 Відповісти Посилання
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Народ розслабився.
И со страной, и с президентом, и с областью...
Что ж вас так колбасит?
Зяблики уже надоели?
Тебя все узнают сразу.
В чём смысл?
Это ж вы - самые умные!