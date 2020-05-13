У Чернівецькій області зафіксували COVID-19 в одномісячної дитини, за добу в області 48 випадків зараження, - ОДА

Коронавірус підтвердили в 1-місячної дитини в Чернівецькій області.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Чернівецька ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в області було зафіксовано 48 нових випадків COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Найстаршому хворому 78 років. Також підтверджено COVID-19 в одномісячної дитини.

Загальна чисельність інфікованих по області від першого встановленого випадку - 2444 особи.

Загалом у Чернівецькій області від коронавірусу одужали вже 429 осіб.

За минулу добу в Чернівецькій області зафіксовано 6 летальних випадків. У всіх померлих коронавірус підтверджено. Також вони мали важкі форми пневмонії.

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