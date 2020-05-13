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Новини Коронавірус і карантин
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У Чернівецькій області зафіксували COVID-19 в одномісячної дитини, за добу в області 48 випадків зараження, - ОДА

У Чернівецькій області зафіксували COVID-19 в одномісячної дитини, за добу в області 48 випадків зараження, - ОДА

Коронавірус підтвердили в 1-місячної дитини в Чернівецькій області.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Чернівецька ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в області було зафіксовано 48 нових випадків COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Найстаршому хворому 78 років. Також підтверджено COVID-19 в одномісячної дитини.

Загальна чисельність інфікованих по області від першого встановленого випадку - 2444 особи.

Загалом у Чернівецькій області від коронавірусу одужали вже 429 осіб.

За минулу добу в Чернівецькій області зафіксовано 6 летальних випадків. У всіх померлих коронавірус підтверджено. Також вони мали важкі форми пневмонії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ розслідує спалахи коронавірусу в Чернівецькій області: велика кількість хворих саме серед тих, хто відвідував церкви, - Ляшко

Автор: 

Буковина (854) діти (5188) карантин (18172) ОДА (1631) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Кошмар. Комендантский час до ноября, потом возможно послабления. Надевать 3-4 маски минимум. В парки не ходить!
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13.05.2020 13:39 Відповісти
+1
Пропаганда вирішила давити емоції. Знаходять безсимптомних дітей і приписують хворобу їм. Дуже мудрий хід пропаганди. Хоча давно відомо, що від цього вірусу діти взагалі не помирають. 0.000000000000%
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13.05.2020 13:41 Відповісти
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А скільки ще не зафіксували..
Народ розслабився.
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13.05.2020 13:37 Відповісти
Не повезло тебе с народом.
И со страной, и с президентом, и с областью...
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13.05.2020 13:40 Відповісти
Кошмар. Комендантский час до ноября, потом возможно послабления. Надевать 3-4 маски минимум. В парки не ходить!
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13.05.2020 13:39 Відповісти
А какое оптимальное количество масок?
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13.05.2020 13:42 Відповісти
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13.05.2020 13:50 Відповісти
Кирилл Лещенко, вы снова крысолов?
Что ж вас так колбасит?
Зяблики уже надоели?
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13.05.2020 13:55 Відповісти
скучна, да? отгадка лежит очень неглубоко.
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13.05.2020 13:58 Відповісти
Зачем ты меняешь ник?
Тебя все узнают сразу.
В чём смысл?
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13.05.2020 14:07 Відповісти
не допёр? подумай ещё. отгадка лежит очень неглубоко.
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13.05.2020 14:21 Відповісти
Куда уж нам?
Это ж вы - самые умные!
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13.05.2020 14:23 Відповісти
я правильно понял, что ты понял?
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13.05.2020 14:50 Відповісти
Пропаганда вирішила давити емоції. Знаходять безсимптомних дітей і приписують хворобу їм. Дуже мудрий хід пропаганди. Хоча давно відомо, що від цього вірусу діти взагалі не помирають. 0.000000000000%
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13.05.2020 13:41 Відповісти
В Винницкой области чудом спасли 2-летнего мальчика.
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13.05.2020 13:46 Відповісти
Харьков сегодня . Супруга едет к стоматологу на троллейбусе . Троллейбус биток , половина пассажиров без масок , в перчатках ни одного . Может это Гепына диверсия или быдловатность населения , но впереди нас ждут проблемы .
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13.05.2020 13:47 Відповісти
Ещё одно доказательство. Что ничего не ждёт.
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13.05.2020 13:53 Відповісти
Самое смешное, что Черновцы первыми выйдут из карантина, а у всех областей ещё все впереди, потому как зубожилое "быдло семьдесят три" поснимало масочки, заполонило кафешки и барчики без которых жить не могла и решило, что если сняли первый, максимальный уровень ограничений, то вируса уже нет.
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13.05.2020 13:52 Відповісти
Классическая по своей гнусности манипуляция. Вирусобесие разгоняют, опираясь на тот факт, что любой нормальный человек симпатизирует детишкам.
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13.05.2020 14:52 Відповісти
в парку мабуть гуляв... без маски.... гадьониш ... 17ооо йому!
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13.05.2020 14:53 Відповісти
 
 