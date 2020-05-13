Ухвалення банківського закону - життєво важливий захід для захисту державних фінансів і платників податків України, - посол ЄС Маасікас

Європейський Союз вітає ухвалення Верховною Радою законопроєкту про банківське врегулювання, заявив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, зазначивши, що це життєво важливий захід для захисту державних фінансів України та її платників податків.

"ЄС вітає ухвалення Верховною Радою законопроєкту про банківське врегулювання. Життєво важливий захід для захисту державних фінансів України та українських платників податків. Для економічної стабільності, справедливості, верховенства права, триваючої фінансової допомоги МФВ та ЄС", - написав Маасікас у Twitter в середу, передає Цензор .НЕТ.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєект № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

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