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Ухвалення банківського закону - життєво важливий захід для захисту державних фінансів і платників податків України, - посол ЄС Маасікас

Ухвалення банківського закону - життєво важливий захід для захисту державних фінансів і платників податків України, - посол ЄС Маасікас

Європейський Союз вітає ухвалення Верховною Радою законопроєкту про банківське врегулювання, заявив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, зазначивши, що це життєво важливий захід для захисту державних фінансів України та її платників податків.

"ЄС вітає ухвалення Верховною Радою законопроєкту про банківське врегулювання. Життєво важливий захід для захисту державних фінансів України та українських платників податків. Для економічної стабільності, справедливості, верховенства права, триваючої фінансової допомоги МФВ та ЄС", - написав Маасікас у Twitter в середу, передає Цензор .НЕТ.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєект № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

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Ухвалення банківського закону - життєво важливий захід для захисту державних фінансів і платників податків України, - посол ЄС Маасікас 01

Автор: 

банки (7804) МВФ (3086) Євросоюз (13798) Матті Маасікас (134)


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игарь валерич оборвал все пейсы -и сверху и снизу
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13.05.2020 13:45 Відповісти
Ты думаешь сифилитик может наступить фи,Кало,мойскому на хвост? )))СантаКлаусу 300 лет этот банк теперь не нужен. Ему главное, что бы не отобрали заводы, комбинаты и предприятия, которые он купил за украденные деньги, более 20 млрд$. Для этого заменят нынешнего главу НБУ Смолия, который курирует этот вопрос компенсации, и главу Приватбанка, который ведет уголовные дела против бывших владельцев в Украине, в Лондоне, на Кипре, в США.... В итоге- банк не вернут, но украденное тоже. У пархатых все шито-крыто, а быдло73 ничего не поймет.
Принятие банковского закона - жизненно важная мера для защиты госфинансов и налогоплательщиков Украины, - посол ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 9046
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13.05.2020 14:02 Відповісти
В стране непуганных воров все послы считают своим долгом рассказать, как действуют законы в их странах.
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13.05.2020 14:14 Відповісти
По цьому недолугому "закону" НБУ стає настільки незалежним від держави, що взагалі незрозуміло, навіщо він державі. Зате стає цілковито залежним від глобалістичних банківських інституцій, тобто стає агентом впливу іноземних держав. Україна втрачає контроль над власною (а тепер вже НІ) фінансово-банківською системою. Тепер не Прем'єр-міністр України, а різні "матті маасікаси" будуть вирішувати, на що держава має витратити гроші українських платників податків. Такого у світі ніде намає, це ганьба та загроза фінансовій системі України, тобто загроза взагалі існуванню держави (!), і зовсім не дивує, що його підтримала уся скопом іноземна агентура, від "зелених" соросят до проросійських чоколядних потрошат.
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13.05.2020 14:15 Відповісти
"визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування" - цей пи@здець в тексті "закону" навіть коментарів не заслуговує, бо Конституція каже: "суди можуть регулювати всі юридичні суперечки в країні" ст.124. Тобто цей "закон", висратий спільно зеленими кретинами і шоколадною агентурою, прямо порушує Конституцію.
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13.05.2020 14:31 Відповісти
Відверта брехня. Ніяким чином цей закон не захищає ні держфінанси, ні кошти платників податків. Натомість він покриває злочини Нацбанку, як вже скоєні, так і майбутні. Нацбанк тепер може спокійно ліквідувати будь-який банк та розпродати його майно в тисячі разів дешевше від реальної вартості.
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13.05.2020 18:29 Відповісти
 
 