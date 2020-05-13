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Новини Коронавірус і карантин
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Найближчим часом Україна евакуює своїх громадян ще із 22 міст світу, - Мінінфраструктури. Заплановані дати вильоту

Найближчим часом Україна евакуює своїх громадян ще із 22 міст світу, - Мінінфраструктури. Заплановані дати вильоту

Міністр інфраструктури України анонсував низку нових спеціальних рейсів з різних країн світу, якими можуть скористатися українці з-за кордону для повернення додому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці Мінінфраструктури у Facebook.

"Продовжуємо повертати наших громадян в Україну з різних куточків світу", - повідомив глава відомства Владислав Криклій

Так, на найближчий час заплановано рейси з міст: Маніла, Франкфурт, Лондон, Париж, Берлін, Шарджа, Нью-Йорк, Лісабон, Тбілісі, Шанхай, Дубай, Мадрид, Аліканте, Ніцца, Дюссельдорф, Неаполь, Єреван, Вільнюс, Амстердам, Тель-Авів, Тараз, Гамбург.

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Вся необхідна інформація міститься на сайтах авіакомпаній.

Водночас наголошується, що дати вильоту можуть бути змінені.

Найближчим часом Україна евакуює своїх громадян ще із 22 міст світу, - Мінінфраструктури 01

Найближчим часом Україна евакуює своїх громадян ще із 22 міст світу, - Мінінфраструктури 02

Автор: 

карантин (18172) авіасполучення (3085) Мінінфраструктури (2060) Криклій Владислав (548) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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"Украина эвакуирует своих граждан..."
громадяни в курсі? згодні? і чому ці зелені використовують слово "евакуація", якщо повернення здійснюють коштом людей?
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13.05.2020 13:49 Відповісти
Там обоюдный гешефт, Зеле надо нафуй сесть,а Бене рыбку съесть. Вот и впихнули невпихуемое.
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13.05.2020 14:03 Відповісти
Не прошло и пол года.
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13.05.2020 14:01 Відповісти
Зачем СЕЙЧАС это делать ? Коронокризис подходит к концу, всё постепенно открывается. По крайней мере в Европе.
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13.05.2020 14:04 Відповісти
и у всех есть справка что прошли тесты, или они переболели или не зараженные.
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13.05.2020 14:41 Відповісти
Наша Епідемія потребує невідкладної підтримки українських патріотів зарубіжжа?
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13.05.2020 15:37 Відповісти
 
 