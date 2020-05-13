Найближчим часом Україна евакуює своїх громадян ще із 22 міст світу, - Мінінфраструктури. Заплановані дати вильоту

Міністр інфраструктури України анонсував низку нових спеціальних рейсів з різних країн світу, якими можуть скористатися українці з-за кордону для повернення додому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці Мінінфраструктури у Facebook.

"Продовжуємо повертати наших громадян в Україну з різних куточків світу", - повідомив глава відомства Владислав Криклій

Так, на найближчий час заплановано рейси з міст: Маніла, Франкфурт, Лондон, Париж, Берлін, Шарджа, Нью-Йорк, Лісабон, Тбілісі, Шанхай, Дубай, Мадрид, Аліканте, Ніцца, Дюссельдорф, Неаполь, Єреван, Вільнюс, Амстердам, Тель-Авів, Тараз, Гамбург.

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Вся необхідна інформація міститься на сайтах авіакомпаній.

Водночас наголошується, що дати вильоту можуть бути змінені.