Найближчим часом Україна евакуює своїх громадян ще із 22 міст світу, - Мінінфраструктури. Заплановані дати вильоту
Міністр інфраструктури України анонсував низку нових спеціальних рейсів з різних країн світу, якими можуть скористатися українці з-за кордону для повернення додому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці Мінінфраструктури у Facebook.
"Продовжуємо повертати наших громадян в Україну з різних куточків світу", - повідомив глава відомства Владислав Криклій
Так, на найближчий час заплановано рейси з міст: Маніла, Франкфурт, Лондон, Париж, Берлін, Шарджа, Нью-Йорк, Лісабон, Тбілісі, Шанхай, Дубай, Мадрид, Аліканте, Ніцца, Дюссельдорф, Неаполь, Єреван, Вільнюс, Амстердам, Тель-Авів, Тараз, Гамбург.
Вся необхідна інформація міститься на сайтах авіакомпаній.
Водночас наголошується, що дати вильоту можуть бути змінені.
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громадяни в курсі? згодні? і чому ці зелені використовують слово "евакуація", якщо повернення здійснюють коштом людей?