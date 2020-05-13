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Новини
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Журналістка Марина Ступак заявила, що після звернення в поліцію про крадіжку її дані опинилися у шахраїв

Журналістка Марина Ступак заявила, що після звернення в поліцію про крадіжку її дані опинилися у шахраїв

У Києві пограбували квартиру журналістки-фрілансерки Марини Ступак, яка співпрацює з кількома телеканалами, зокрема з каналом "Настоящее время" (проєкту Радіо Свобода та Голос Америки). Після звернення в поліцію до неї зателефонували шахраї, які володіли інформацією, вказаною раніше в заяві правоохоронцям.

Про це журналістка розповіла в коментарі Цензор.НЕТ.

За її словами, крадіжка сталася пізно ввечері 12 травня, поки її не було вдома.

"Вчора вперше за два місяці пішла з дому більше, ніж на дві години. Прийшла буквально о пів на першу ночі і побачила, що на вікнах відігнута решітка (я живу на першому поверсі). Я відразу зрозуміла, що злодії проникли в дім, і побачила, що немає ноутбука і планшета", - розповіла журналістка.

За словами Марини, вона викликала поліцію, яка на місці оформила протокол.

"Я все описала, що у мене зникло: який ноутбук, якої марки, а також розповіла про модель планшета Asus ... І вранці буквально через вісім годин мені подзвонили з невідомого номера", - зазначила журналістка.

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За її словами, зателефонував невідомий чоловік, який знав, що вона працює у виданні "Радіо Свобода" і що саме у неї вкрали:

"Кажуть:"Ноутбук і планшет Asus у вас вкрали?" Я кажу: "Так, це хто?". Він:"Кирило Борисович. Словом, 15 тисяч гривень, приїжджайте за адресою Солом'янська, 14 і заберете там ноутбук"".

Журналістка зазначила, що її "турбує те, що ті дані, які були в поліції - опинилися у шахраїв".

"Питання в тому, що ще вночі, після того, як поліція від мене поїхала - я побачила, що планшет, про який я поліції сказала, що вкрали - знайшла його в квартирі. І головне питання в тому, що шахраї мені сказали вранці, що "у вас вкрали планшет Asus" - ця інформація була відома тільки поліції", - розповіла Марина.

"У мене є підозра, що цю інформацію поліція, ймовірно, могла передати, тому що ніхто більше про неї не знав", - додала вона.

Журналістка розповідає, що питала у поліції, як так могло статися.

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"Зателефонував співробітник поліції, який вчора був на виклик, і сказав, що стався якийсь витік. Поки тільки у них така реакція", - зазначила вона.

Журналістка розповідає, що збирається зареєструвати заяву в Державному бюро розслідувань.

Редакція Цензор.НЕТ попросила прокоментувати ситуацію пресслужбу поліції Києва. Там направили нас до Шевченківського управління поліції столиці, де в свою чергу не змогли відразу прокоментувати ситуацію і попросили направити запит. Зараз запит направлено в поліцію. Прессекретар Шевченківського управління поліції пообіцяла прокоментувати ситуацію через годину.

Автор: 

журналістика (1790) інформація (299) Нацполіція (15329) радіо (227) ЗМІ (1370)


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Топ коментарі
+10
Не стоит делать вид, что форточники и менты работают порознь
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13.05.2020 14:04 Відповісти
+8
для особо тупых,планшет вернули когда приезжали, карманники и домушники работают под ментовской крышей лет 20 назад моего отца обокрали он сам мент(бывший) пошел в милицию его узнали сразу все отдали и познакомили с соответствующим персонажем
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13.05.2020 14:05 Відповісти
+7
Один мой знакомый поступил в полицию и его с напарником погнали патрулировать на Печерск.
По рации услышали, что угнан автомобиль. Прогуливаясь, начали приглядываться к разным стоянкам-гаражам и очень скоро обнаружили пропажу не так, что бы очень далеко от места угона.
Начали сверлить дырочки на кителях для орденов, а получили таких знатных звизьдюлей от начальства, что теперь оставляют розыск угнанных только спецподразделениям .
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13.05.2020 14:00 Відповісти
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"Вообщем, 15 тысяч гривен...", "...нашла его вдома."

Это такие безграмотные журналистки сейчас?
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13.05.2020 13:58 Відповісти
не палитесь, русские
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13.05.2020 13:59 Відповісти
Ну-ка, бестолочь, поясни мне - кто и как здесь "палится"?
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13.05.2020 14:01 Відповісти
Привилегию писать безграмотно у вас никто не отбирает.
Вам можно.
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13.05.2020 14:03 Відповісти
это читатели тупые, 15 тыс за ноут
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13.05.2020 14:01 Відповісти
Написано кем? Похоже, журналистка давала устный комментарий.
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13.05.2020 14:08 Відповісти
Из чего это "похоже"? Где вы нашли однозначное указание на то, что безграмотность - не её, а тех, кто устную речь перевел в текст?
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13.05.2020 14:12 Відповісти
Я не делала однозначного указания. Я задала вопрос.

Цитата из статьи: "Об этом журналистка рассказала в комментарии..."
Источник: https://censor.net/n3195217
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13.05.2020 14:15 Відповісти
А вы считаете, что "рассказывать в комментарии" можно только устно, не прибегая к печатной речи? )
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13.05.2020 14:16 Відповісти
"Рассказала" более близко к "сказала", чем, например, "прокомментировала".
Напоминаю, я задала ВОПРОС.
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13.05.2020 14:24 Відповісти
Не тупи, оригинал новости на украинском, просто впопыхах на русский перевели.
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13.05.2020 15:02 Відповісти
Один мой знакомый поступил в полицию и его с напарником погнали патрулировать на Печерск.
По рации услышали, что угнан автомобиль. Прогуливаясь, начали приглядываться к разным стоянкам-гаражам и очень скоро обнаружили пропажу не так, что бы очень далеко от места угона.
Начали сверлить дырочки на кителях для орденов, а получили таких знатных звизьдюлей от начальства, что теперь оставляют розыск угнанных только спецподразделениям .
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13.05.2020 14:00 Відповісти
зеленский с ярмаком расширяют поле торговли
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13.05.2020 14:00 Відповісти
А Аваков? Без "незаменимого" Авакяна у нас в стране никуда...
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13.05.2020 15:03 Відповісти
портнов!
Однозначно!
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13.05.2020 14:01 Відповісти
Санта-Барбара...
а планшет... потом нашла дома... (это хорошо)
так что украли? может плохо посмотрела и украдено еще что-то? ну не будут же из-за одного ноута так рисковать? или информация там была стоящая того???
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13.05.2020 14:01 Відповісти
для особо тупых,планшет вернули когда приезжали, карманники и домушники работают под ментовской крышей лет 20 назад моего отца обокрали он сам мент(бывший) пошел в милицию его узнали сразу все отдали и познакомили с соответствующим персонажем
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13.05.2020 14:05 Відповісти
"Вопрос в том, что еще ночью, после того, как полиция от меня уехала - я увидела, что планшет, о котором я полиции сказала, что украли - нашла его дома." - цитата

для особо невнимательных при чтении статьи...
а вот, после Ваших обидных слов (3 первые слова), с остальной часть Вашего коммента я согласен
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13.05.2020 14:11 Відповісти
вот видишь что наша полиция делает пропавшие предметы материализуются из воздуха извиняюсь за обидные слова.
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13.05.2020 14:17 Відповісти
проехали! ))))
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13.05.2020 14:18 Відповісти
Нашла "вдома", но осадочек остался.
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13.05.2020 14:06 Відповісти
Не стоит делать вид, что форточники и менты работают порознь
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13.05.2020 14:04 Відповісти
Она что, только родилась? И не знает, что если менты не сами крали или грабили, то в доле или под их "крышей"!?
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13.05.2020 14:04 Відповісти
Не понял, то есть оутбук со всеми этими ценнейшими данными как раз и украли? Не разумнее ли предположить, что эти самые воры и есть мошенники с украдеными данными? А виновата теперь полиция? Какая-то странная логика у неё.
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13.05.2020 14:07 Відповісти
что вам не понятно, мусора решили развести её на деньги
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13.05.2020 14:13 Відповісти
"Я все описала, что у меня пропало: какой ноутбук, какой марки, а также рассказала о модели планшета Asus… Источник: https://censor.net/n3195217
Айфон не предлагали вернуть потому что его не было в описи пропавши вещей.
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13.05.2020 14:37 Відповісти
Главная задача аваковско-зеленской мусорни - при следственных действиях не выйти на самих себя.
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13.05.2020 14:09 Відповісти
Государственно- частное сотрудничество Авкакова с криминалом.Чо уж тут.
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13.05.2020 14:11 Відповісти
Журналистка приходит домой, видит отогнутую решетку и бросается звонить в полицию:
- Ало! Это говорит сегодняшняя обокраденная журналистка. У меня украли: ноутбука - две штуки, планшетов - восемь, телефонов - четыре. И еще замшевую куртку. Все, что нажито непосильным трудом на поприще второй древнейшей профессии...

После чего, положив трубку "уворованного" телефона, включила "уворованный" ноутбук и начала строчить безграмотные комментарии в желтую прессу.
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13.05.2020 14:15 Відповісти
что у тебе так подгорело? это же не журнашлюх с ньюзсрани обокрали
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13.05.2020 14:18 Відповісти
Как люди читают текст, я не представляю. Ясно написано - заявила в полицию о пропаже ноутбука и планшета (последний нашёлся дома), а мошенники обещали вернуть и то и другое, отсюда вывод - мусора продают данные о кражах мошенникам, или сами и являются мошенниками.
Мой знакомый однажды утром не обнаружил машину в гараже, вызвал полицию, оформили всё. Затем, подходя к дому он увидел свою машину и вспомнил, что в гараж её вчера не поставил. Созвонился с ментами, извинился, посмеялись, а наутро позвонил какой-то клоун с предложением не украденную машину "вернуть".
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13.05.2020 14:29 Відповісти
Всю теперешнюю ментовскую и судейскую пистопратию нужно разогнать к чертям собачим, а авакяна посадить с конфискаций
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13.05.2020 14:50 Відповісти
Если коза долго сидела плотно дома и внезапно вышла поздно вечером, после чего к ней мгновенно залезли, то напрашивается версия банальной прослушки хаты, в таком случае воры могли слышать и разговоры с полицией, не обязательно утечка.
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13.05.2020 15:08 Відповісти
Тоже самое было со мной, когда украли из машины барсетку с деньгами и документами!
Сумку с документами но без денег нашли в тот же день!
На третий день мне позвонили на мобильный и предложили вернуть сумку и документы (за которую знали только менты) за вознаграждение))))
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13.05.2020 15:44 Відповісти
 
 