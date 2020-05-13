Журналістка Марина Ступак заявила, що після звернення в поліцію про крадіжку її дані опинилися у шахраїв
У Києві пограбували квартиру журналістки-фрілансерки Марини Ступак, яка співпрацює з кількома телеканалами, зокрема з каналом "Настоящее время" (проєкту Радіо Свобода та Голос Америки). Після звернення в поліцію до неї зателефонували шахраї, які володіли інформацією, вказаною раніше в заяві правоохоронцям.
Про це журналістка розповіла в коментарі Цензор.НЕТ.
За її словами, крадіжка сталася пізно ввечері 12 травня, поки її не було вдома.
"Вчора вперше за два місяці пішла з дому більше, ніж на дві години. Прийшла буквально о пів на першу ночі і побачила, що на вікнах відігнута решітка (я живу на першому поверсі). Я відразу зрозуміла, що злодії проникли в дім, і побачила, що немає ноутбука і планшета", - розповіла журналістка.
За словами Марини, вона викликала поліцію, яка на місці оформила протокол.
"Я все описала, що у мене зникло: який ноутбук, якої марки, а також розповіла про модель планшета Asus ... І вранці буквально через вісім годин мені подзвонили з невідомого номера", - зазначила журналістка.
За її словами, зателефонував невідомий чоловік, який знав, що вона працює у виданні "Радіо Свобода" і що саме у неї вкрали:
"Кажуть:"Ноутбук і планшет Asus у вас вкрали?" Я кажу: "Так, це хто?". Він:"Кирило Борисович. Словом, 15 тисяч гривень, приїжджайте за адресою Солом'янська, 14 і заберете там ноутбук"".
Журналістка зазначила, що її "турбує те, що ті дані, які були в поліції - опинилися у шахраїв".
"Питання в тому, що ще вночі, після того, як поліція від мене поїхала - я побачила, що планшет, про який я поліції сказала, що вкрали - знайшла його в квартирі. І головне питання в тому, що шахраї мені сказали вранці, що "у вас вкрали планшет Asus" - ця інформація була відома тільки поліції", - розповіла Марина.
"У мене є підозра, що цю інформацію поліція, ймовірно, могла передати, тому що ніхто більше про неї не знав", - додала вона.
Журналістка розповідає, що питала у поліції, як так могло статися.
"Зателефонував співробітник поліції, який вчора був на виклик, і сказав, що стався якийсь витік. Поки тільки у них така реакція", - зазначила вона.
Журналістка розповідає, що збирається зареєструвати заяву в Державному бюро розслідувань.
Редакція Цензор.НЕТ попросила прокоментувати ситуацію пресслужбу поліції Києва. Там направили нас до Шевченківського управління поліції столиці, де в свою чергу не змогли відразу прокоментувати ситуацію і попросили направити запит. Зараз запит направлено в поліцію. Прессекретар Шевченківського управління поліції пообіцяла прокоментувати ситуацію через годину.
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Вам можно.
Цитата из статьи: "Об этом журналистка рассказала в комментарии..."
Источник: https://censor.net/n3195217
Напоминаю, я задала ВОПРОС.
По рации услышали, что угнан автомобиль. Прогуливаясь, начали приглядываться к разным стоянкам-гаражам и очень скоро обнаружили пропажу не так, что бы очень далеко от места угона.
Начали сверлить дырочки на кителях для орденов, а получили таких знатных звизьдюлей от начальства, что теперь оставляют розыск угнанных только спецподразделениям .
Однозначно!
а планшет... потом нашла дома... (это хорошо)
так что украли? может плохо посмотрела и украдено еще что-то? ну не будут же из-за одного ноута так рисковать? или информация там была стоящая того???
для особо невнимательных при чтении статьи...
а вот, после Ваших обидных слов (3 первые слова), с остальной часть Вашего коммента я согласен
Айфон не предлагали вернуть потому что его не было в описи пропавши вещей.
- Ало! Это говорит сегодняшняя обокраденная журналистка. У меня украли: ноутбука - две штуки, планшетов - восемь, телефонов - четыре. И еще замшевую куртку. Все, что нажито непосильным трудом на поприще второй древнейшей профессии...
После чего, положив трубку "уворованного" телефона, включила "уворованный" ноутбук и начала строчить безграмотные комментарии в желтую прессу.
Мой знакомый однажды утром не обнаружил машину в гараже, вызвал полицию, оформили всё. Затем, подходя к дому он увидел свою машину и вспомнил, что в гараж её вчера не поставил. Созвонился с ментами, извинился, посмеялись, а наутро позвонил какой-то клоун с предложением не украденную машину "вернуть".
Сумку с документами но без денег нашли в тот же день!
На третий день мне позвонили на мобильный и предложили вернуть сумку и документы (за которую знали только менты) за вознаграждение))))