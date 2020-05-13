Рада продовжила податкові пільги для ФОП і відтермінування виплат за споживчими кредитами
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який передбачає звільнення від оподаткування зарплати деяких медиків і ФОП.
За відповідний законопроєкт проголосували 333 нардепи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
Так, термін незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 30 червня, продовжили включно до дня скасування карантину.
Крім того, документом продовжили термін ненарахування пені, звільнення від сплати ЄСВ за себе фізичними особами-підприємцями та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, на період з 1 по 31 травня 2020 року та продовжили мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок по день скасування карантину.
Також депутати зменшили вимоги до мінімального розміру статутного капіталу банків з 500 млн грн до 200 млн грн та продовжити строк дії закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків", який завершується 1 серпня 2020 року, до 2024 року.
До 30 червня звільняються від оподаткування ПДФО 300% доплати медикам (але без втрат для місцевих бюджетів). Допомогу по частковому безробіттю теж звільнили від оподаткування ПДФО і військовим збором. А ФОПам надали можливість отримувати допомогу з часткового безробіття.
Крім того, до кінця останнього місяця карантину продовжили термін пільг для виробництва дезінфекторів; призупинили строки розгляду скарг платників податків, надання індивідуальних податкових консультацій та відповідей на запити платників податкової і продовжили визволення від штрафів та пені за прострочення споживчого кредиту.
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т.е. после карантина всех оштрафуют по полной