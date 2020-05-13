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Рада продовжила податкові пільги для ФОП і відтермінування виплат за споживчими кредитами

Рада продовжила податкові пільги для ФОП і відтермінування виплат за споживчими кредитами

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який передбачає звільнення від оподаткування зарплати деяких медиків і ФОП.

За відповідний законопроєкт проголосували 333 нардепи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

Так, термін незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 30 червня, продовжили включно до дня скасування карантину.

Крім того, документом продовжили термін ненарахування пені, звільнення від сплати ЄСВ за себе фізичними особами-підприємцями та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, на період з 1 по 31 травня 2020 року та продовжили мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок по день скасування карантину.

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Також депутати зменшили вимоги до мінімального розміру статутного капіталу банків з 500 млн грн до 200 млн грн та продовжити строк дії закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків", який завершується 1 серпня 2020 року, до 2024 року.

До 30 червня звільняються від оподаткування ПДФО 300% доплати медикам (але без втрат для місцевих бюджетів). Допомогу по частковому безробіттю теж звільнили від оподаткування ПДФО і військовим збором. А ФОПам надали можливість отримувати допомогу з часткового безробіття.

Крім того, до кінця останнього місяця карантину продовжили термін пільг для виробництва дезінфекторів; призупинили строки розгляду скарг платників податків, надання індивідуальних податкових консультацій та відповідей на запити платників податкової і продовжили визволення від штрафів та пені за прострочення споживчого кредиту.

Автор: 

ВР (15077) пільги (445) підприємці (625)


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Топ коментарі
+1
По ЄСВ звільнили
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13.05.2020 14:09 Відповісти
+1
з1по31травня 2020.
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13.05.2020 14:17 Відповісти
+1
Вже на три - березень, квітень, травень.
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13.05.2020 14:31 Відповісти
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По ЄСВ звільнили
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13.05.2020 14:09 Відповісти
тільки на один місяць
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13.05.2020 14:15 Відповісти
з1по31травня 2020.
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13.05.2020 14:17 Відповісти
Вже на три - березень, квітень, травень.
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13.05.2020 14:31 Відповісти
Сначала на два было: март и апрель. Сейчас, я так понимаю, еще май добавили.
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13.05.2020 14:37 Відповісти
Чтобы потом не оказалось, что ЕСВ вы ,конечно, можете не платить, но и страховой стаж мы вам не защитаем. Пойдете на пенсию позже.
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14.05.2020 06:07 Відповісти
срок неприменения штрафных санкций за нарушение налогового законодательства, совершенное в период с 1 марта по 30 июня, продлили вплоть до дня отмены карантина.Источник: https://censor.net/n3195219

т.е. после карантина всех оштрафуют по полной
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13.05.2020 14:06 Відповісти
Кокаінум?
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13.05.2020 14:10 Відповісти
так,всіх хто борг не поверне державі,а то за що слуги харчеваться будуть вони ж у "карантин" працювали)
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13.05.2020 14:12 Відповісти
То есть налоги ФОПам надо платить, хоть деятельность и не ведется в связи с карантином. Так же, как и арендную плату. Откуда брать на это средства? Добьют окончательно малый бизнес, по крайней мере его часть.
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13.05.2020 14:15 Відповісти
Які саме податки?
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13.05.2020 14:33 Відповісти
Можно евробляху под шумок завезти ?
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13.05.2020 14:36 Відповісти
Хер, Зелеболка всех кинул
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13.05.2020 16:19 Відповісти
Под 50 процентов годовых как у привата, можно пару лет не дёргать, потом прийти с решением суда на хату. По челевочески
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13.05.2020 16:20 Відповісти
 
 