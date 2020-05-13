"Слуга народу" Гетманцев про вимогу ухвалити "антиКоломойський" законопроєкт: МВФ не зацікавлений у втраті грошей на докапіталізацію банків

У Верховній Раді припускають, що Міжнародний валютний фонд вимагав від України ухвалення закону про банки через побоювання втрати виділених коштів.

Про це журналістам розповів голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, ухвалення закону про банки було однією з умов для отримання програми stand by від МВФ.

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"Чому МВФ виставив цю умову, ми можемо тільки здогадуватися. Ми ж не можемо залізти в голову МВФ. Але ми розуміємо, що МВФ так само, як і платники податків України, не зацікавлений у тому, щоб гроші, які були витрачені свого часу на докапіталізацію комерційних банків, були втрачені назавжди", - заявив Гетманцев.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєект № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.