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Новини
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"Слуга народу" Гетманцев про вимогу ухвалити "антиКоломойський" законопроєкт: МВФ не зацікавлений у втраті грошей на докапіталізацію банків

У Верховній Раді припускають, що Міжнародний валютний фонд вимагав від України ухвалення закону про банки через побоювання втрати виділених коштів.

Про це журналістам розповів голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, ухвалення закону про банки було однією з умов для отримання програми stand by від МВФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила "антиКоломойський" законопроєкт

"Чому МВФ виставив цю умову, ми можемо тільки здогадуватися. Ми ж не можемо залізти в голову МВФ. Але ми розуміємо, що МВФ так само, як і платники податків України, не зацікавлений у тому, щоб гроші, які були витрачені свого часу на докапіталізацію комерційних банків, були втрачені назавжди", - заявив Гетманцев.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєект № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

Автор: 

банки (7804) МВФ (3086) Гетманцев Данило (920)


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игар валерич в розпачи, сказал шо повесится
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13.05.2020 14:09 Відповісти
"Вічний жид". Це із християнської міфології? Чи 2 тис років тому придумали про Валєрича?
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13.05.2020 14:20 Відповісти
Значит мониторят и Опасения не Напрасны. Не Успеют перечислить , а Они уже выведены через Офшоры . Они за результат Помощи , а не Коломойському Помощь.
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13.05.2020 14:15 Відповісти
Можете заблокировать, с этого рояля не будет ни ................... НЭМА НАЦИИ, а если есть, то нэ ТА.
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13.05.2020 14:17 Відповісти
"Слуга народа" Гетманцев о требовании принять "антиКоломойский" законопроект: МВФ не заинтересован в потере денег на докапитализацию банков - Цензор.НЕТ 7914
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13.05.2020 14:17 Відповісти
Почему МВФ выставил это условие мы можем только догадываться.

Фамилия Коломойский и название "Приват" слуге народа почему-то даже в голову не пришли.
И почему это крупнейший в мире кредитор решил застраховать свои деньги от главного преступника в Украине...
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13.05.2020 14:36 Відповісти
МВФ не заинтересован... А народ Украины,типа,не против еще отвалить денег КАЛОмойше? Или и спрашивать не будут?
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13.05.2020 14:53 Відповісти
 
 