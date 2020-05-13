Самоізоляція "по-російськи": У РФ фіксують зростання смертності від горілки та очікують хвилі алкоголізації після карантину

Смертність від алкоголю в період пандемії почала зростати, в російському Міністерстві охорони здоров'я замислилися про підвищення віку для продажу алкоголю до 21 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава російського МОЗ Михайло Мурашко.

"У нас є оперативний моніторинг за смертністю. На жаль, у цей період роль алкоголю в структурі смертності почала зростати", - сказав Мурашко.

Він нагадав, що вже обговорювалася ініціатива про збільшення до 21 року віку продажу алкоголю. "Я гадаю, що якщо депутати готові до реалізації - чому ні", - зазначив Мурашко.

Як повідомляли російські ЗМІ, раніше доктор медичних наук, професор, заступник директора Інституту медико-біологічних проблем РАН з науки Юрій Бубєєв заявив, що після виходу з режиму самоізоляції Росію накриє хвиля алкоголізації.

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За його словами, несвідоме прагнення до адиктивної поведінки з'являлося у піддослідних, які проводили до півтора року в ізоляції в межах підготовки польотів на Місяць і на Марс.

"Ми це бачили у добре підготовлених, спеціально відібраних для експериментів людей, а якщо взяти звичайних громадян, то після виходу із самоізоляції слід очікувати хвилі алкоголізації. До цього потрібно готуватися", - пояснив Бубєєв.

Водночас в учасників експерименту простежувалося зростання значущості цінності життя, турботи про здоров'я і безпеку, тобто люди ставали більш обережними та обачними, додав професор.