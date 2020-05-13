Данілов про продовження заборони російських соцмереж: "РНБО вже все зробила. Чекайте на указ президента"

Рада національної безпеки і оборони України вже розглянула питання про продовження заборони російських сайтів в Україні.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"РНБО вже все зробила, чекайте на указ президента", - сказав Данілов, не уточнивши деталі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Слузі народу" не можуть визначитися із забороною російських соцмереж: "Це популізм" - "Підпишімо, про всяк випадок, післязавтра закінчуються санкції"

Нагадаємо, сьогодні "Голос" оголосив, що збирає підписи для позачергового засідання ВР щодо продовження заборони російських соцмереж: Заборона закінчується через одну добу і 13 годин.

Як повідомлялося, в травні 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції проти соцмереж "ВКонтакте" і "Одноклассники", а також компаній Mail.ru, "Яндекс" та їхніх сервісів. Доступ до всіх сервісів "Яндекса" та Mail.ru було заборонено терміном на три роки.

10 квітня в Службі безпеки України запропонували продовжити санкції стосовно російських соціальних мереж "Одноклассники" і "ВКонтакте" ще на три роки. Відповідні пропозиції до Ради національної безпеки і оборони України вніс глава СБУ Іван Баканов. Пізніше Баканов вніс додаткові пропозиції про заборону російських веб-ресурсів і програм. Зокрема, він пропонує продовжити санкції не лише проти "ВКонтакте" та "Одноклассники", а й проти "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперський", "1С" і "Парус".