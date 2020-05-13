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Данілов про продовження заборони російських соцмереж: "РНБО вже все зробила. Чекайте на указ президента"

Данілов про продовження заборони російських соцмереж:

Рада національної безпеки і оборони України вже розглянула питання про продовження заборони російських сайтів в Україні.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"РНБО вже все зробила, чекайте на указ президента", - сказав Данілов, не уточнивши деталі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Слузі народу" не можуть визначитися із забороною російських соцмереж: "Це популізм" - "Підпишімо, про всяк випадок, післязавтра закінчуються санкції"

Нагадаємо, сьогодні "Голос" оголосив, що збирає підписи для позачергового засідання ВР щодо продовження заборони російських соцмереж: Заборона закінчується через одну добу і 13 годин.

Як повідомлялося, в травні 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції проти соцмереж "ВКонтакте" і "Одноклассники", а також компаній Mail.ru, "Яндекс" та їхніх сервісів. Доступ до всіх сервісів "Яндекса" та Mail.ru було заборонено терміном на три роки.

10 квітня в Службі безпеки України запропонували продовжити санкції стосовно російських соціальних мереж "Одноклассники" і "ВКонтакте" ще на три роки. Відповідні пропозиції до Ради національної безпеки і оборони України вніс глава СБУ Іван Баканов. Пізніше Баканов вніс додаткові пропозиції про заборону російських веб-ресурсів і програм. Зокрема, він пропонує продовжити санкції не лише проти "ВКонтакте" та "Одноклассники", а й проти "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперський", "1С" і "Парус".

Автор: 

Данілов Олексій (1259) РНБО (2304) соціальні мережі (1194)


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Топ коментарі
+21
Очень правильно! Никаких мокшанских сетей и телеканалов. Хватает и мертведчуковского дерьма...
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13.05.2020 14:23 Відповісти
+12
Дуже смішно.

Тєлєграм створений засновником вкантактє.

Ніколи не повірю, що прога росіянина з мільйонами користувачів не контролюється фсб. Захист тєлєграма нікудишній навіть у порівнянні з наскрізь дірявим фейсбуком.

Засновник живе за межами кацапстана, вдає із себе рос. опозиціонера, і якби він не пускав фсб в тєлєграм, вони б його давно отруїли, як Скрипалів.
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13.05.2020 14:29 Відповісти
+6
Саме так. Від усіх цих "тєлєґрамов" сильно смердить ґебнею.
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13.05.2020 14:36 Відповісти
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додайте в стоп-лист іще вайбєр з тєлєграмом
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13.05.2020 14:20 Відповісти
Нащо вайбер з телеграмом? Вони не контролюються фсб і через ниї кацапи не розповсюджуть свою брехню.
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13.05.2020 14:21 Відповісти
Дуже смішно.

Тєлєграм створений засновником вкантактє.

Ніколи не повірю, що прога росіянина з мільйонами користувачів не контролюється фсб. Захист тєлєграма нікудишній навіть у порівнянні з наскрізь дірявим фейсбуком.

Засновник живе за межами кацапстана, вдає із себе рос. опозиціонера, і якби він не пускав фсб в тєлєграм, вони б його давно отруїли, як Скрипалів.
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13.05.2020 14:29 Відповісти
Саме так. Від усіх цих "тєлєґрамов" сильно смердить ґебнею.
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13.05.2020 14:36 Відповісти
Яке відношення має тєлєграм до інстаграма?
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13.05.2020 15:10 Відповісти
Нічого з цього не доводить, що тєлєграм не контролюється фсб.
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13.05.2020 17:18 Відповісти
Але нічого не доводить і що він нібито контролюється ФСБ.
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13.05.2020 17:56 Відповісти
1. Вконтактє у нього давно вже відібрали.
2. Він давно живе у еміграції.
2. По Телеграму в РФ був скандал, навіть заборонити його хотіли, бо ФСБ не давали доступу до розшифрування повідомленнь телеграму, бо це цібито неможливо.
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13.05.2020 15:28 Відповісти
Це все давно відомі речі.
"По Телеграму в РФ був скандал" - і що це доводить? Хіба скандал не могло саме фсб створити? Он Надька теж в суді рф скандали створювала по їх сценарію, і мільйони повірили.
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13.05.2020 15:37 Відповісти
Ваші тези теж геть абсолютно нічого не доводять, якщо з такого боку підходити. Мої ж тези лише нівелюють ваші - більш нічого.
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13.05.2020 17:06 Відповісти
Я нічого не доводив. Я говорив лише про те, що вірити кацапам можуть лише дуже наївні, м'яко кажучи, люди.
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13.05.2020 17:13 Відповісти
скандал по тєлєгє закінчився побєдою ФСБ
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13.05.2020 16:48 Відповісти
Пруф можна, бо я не чув такого, щоб телеграм здав ключі, яких у них взагалі не було і не мало бути при нормальному алгоритмі шифрування.
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13.05.2020 17:05 Відповісти
https://www.iphones.ru/iNotes/telegram-soglasilsya-peredavat-fsb-dannye-o-terroristah--08-28-2018 telegram может быть разблокирован в случае, если ключи шифрования все-таки будут переданы спецслужбам
-----------
telegram разблокіровалі - ключі шо? правільна - пєрєдалі
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13.05.2020 17:21 Відповісти
чи ти хотів шоп ТЄЛЄГА про цей факт кричала на всіх пєрєкрьостках??? Согласілісь бєз лішнєй огласкі
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13.05.2020 17:23 Відповісти
Його не розблокували - навпаки - його не змогли заблокувати, бо він використовує будь-які IP-адреси, які постійно змінюються.
І ключі шифрування не могли бути передані спецслужбам, бо ці ключі по інформації від самого Дурова, генеруються випадковим чином - ніяких стаціонарних ключів просто не існує - і це цілком логічно.
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13.05.2020 17:49 Відповісти
Ты что айтишник? Думаю нет. Для расшифровки переписки любого канала, нужны ключи. Дуров никому не даст их. А сервера телеграма находящиеся в сегменте сRU, как раз проверяется фсб. У нас в Украине, никто ничего не требует и никто ничего не ломает. И защита телеграма очень проста, потому и не ломается. Достали неучи.
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13.05.2020 16:49 Відповісти
Дуров утверждает, что ключей для расшифровки у него нет, что вполне вероятно, если используется ассиметричная система шифрования с регулярно перегенерируемыми индивидуальными ключами.
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13.05.2020 17:03 Відповісти
яблочники тоже говорят много чего. Единственное шифрование которое пока не сломали, это winrar. Шифрование диалога связано с геолокацией, по сему никак без этого не сломать.
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13.05.2020 17:09 Відповісти
Причем тут "сломали" или не сломали? Сломать ключи шифрования Телеграмма возможно, как и любой другой шифр, но этот взлом слишком затратен по ресурсам и одноразов - при попытке прочитать другой диалог - нужно будет взламывать заново, ибо постоянных ключей не существует - потому для ФСБ это и неприемлемо.
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13.05.2020 17:53 Відповісти
Никакая информация, не исчезает бесследно. Все это хранится в логах,в файлах шифра, на всех SAS дисках, которые находятся в рейд массиве и что то, я не верю что время от времени весь массив очищают под 0. Да простой обыватель со знаниями администрирования сервера, сможет вынуть инфы с дисков за 10 лет! В частности наименее повреждена будет текстовая информация.
Но правильное слово здесь затратен, как вы и сказали. По сему анонимность обычного пользователя, более чем гарантирован. Ну за исключением, когда человек сам себя приводит к раскрытию своих данных. По недомыслию.
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13.05.2020 18:03 Відповісти
"Дуров никому не даст их"

І як ти це перевіриш, неук?
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13.05.2020 17:12 Відповісти
я не обязан тебе ничего пояснять. Неук тебе ничего не сможет пояснить, потому что как ты сказал, неук. Все? А теперь захлопни свою ротовую крышку и пройдись на юх.
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13.05.2020 17:14 Відповісти
Кацап, не відмазуй так відкрито свою камарілью. Ваші гебяві штучки давно не канають.
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13.05.2020 17:19 Відповісти
Это все на что ты способен? Кацап? и все? Тужся крепче мальчик, только не обгадься там от беспомощности. Баклан чубатый.
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13.05.2020 17:27 Відповісти
Тижня не проходить без скарг Орди на чергові образи від підступних сусідів по планеті. Тепер від сусідів віддалених.... США повернули Орді назад апарати штучного дихання як недосконалі, та небезпечні... які **********...
Саудити в бюджеті «Газпрому» пробуравили «дірку» на $ 10 млрд
Не повезло Орді на цій планеті зі своїм оточенням... Як не старався Путін всіх перехитрити ,а результат весь час однаковий - гонучею по морді...
Та й **** комета C/2020 F8 (SWAN) в доповнення до проблем Орди зухвало відростила собі (і на зло Путіну) , другий, пиловий хвіст - в добавок до першого, газового... що різко ускладнить завоювання Ордою космосу... і втечу Орди від ненависних сусідів по планеті Земля...
Та й внутрішній шаман тероризує - Путін вже сховався в бункері, і вислав проти нього опричників (Росгвардію), а той несамовито пакостить і насміхається... Не дає жити нормальному бандиту...
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13.05.2020 15:04 Відповісти
Може краще тупих кацапів ?
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13.05.2020 14:22 Відповісти
Тєлєграм - це і є кацапи.
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13.05.2020 14:30 Відповісти
Ви часто ним користуєтеся? Думаю ні . Але я б його теж закрив . Всі стіни описані наркоділерами з адресою в телеграм. Кацапські ботоферми масово переселились у фб. Наразі телега- додатковий інструмент для ватної пропаганди. Але ж стільки ментів Авакова лишаться тоді заробітку? 😁😁😁
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13.05.2020 14:42 Відповісти
Телегу закрити неможливо - доведено рашою. Під час спроби закрити телеграм по всій раші 2 дня інтернет ні в кого не працював, після цього вони відступили і плюнули на нього.
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13.05.2020 15:55 Відповісти
Де докази, що вони відступили і плюнули?
Де докази, що ці 2 дні - це не операція самої фсб?
Де докази, що кацапським новинам можна вірити?
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13.05.2020 17:15 Відповісти
А які можуть бути докази цього, які б вас влаштували?
Де у вас якісь докази щодо того, що фсб має якійсь доступ до телеграму?
Бо самі ви геть жодних доказів не наводите, але вимагаєте їх від інших.
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13.05.2020 17:55 Відповісти
весь интернет в стоп-лист плз добавьте, да бы эти тупые высеры не читать
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13.05.2020 15:10 Відповісти
Очень правильно! Никаких мокшанских сетей и телеканалов. Хватает и мертведчуковского дерьма...
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13.05.2020 14:23 Відповісти
хватит? не должно біть єтого дерьма вообще
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13.05.2020 16:03 Відповісти
Сколько шума вокруг запрета. Одноклассники, мейлру и вконтакте - согласен - полный шлак, а вот Яндекс - это выстрел в ногу. Хотя, все эти акции - перекладывание денег из кармана в карман, так как даже школьники их обходят играючи
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13.05.2020 14:25 Відповісти
Нет никаких проблем с этим.
Чистая показуха.
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13.05.2020 14:27 Відповісти
ашотакое? Гугль не устраивает? Там тоже новости как не с Корреспондента, так с Гордона или Страна.уа.
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13.05.2020 14:28 Відповісти
Понимаешь, чтобы скачать новый сезон "Слуги народа" или узнать про очередную зраду, тебе хватит гугла. А если ты работаешь в IT и связан с поисковиками, то нужен и яндекс в том числе
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13.05.2020 14:33 Відповісти
Нах. він не потрібен.
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13.05.2020 15:12 Відповісти
А ти що працюєш в ІТ? Невже? І Оперу чи Тор не можеш собі поставити? Про VPN ніколи не чув?
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13.05.2020 15:42 Відповісти
Та то кацап звичайний, працює Ольгинской шльондрой.
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13.05.2020 16:00 Відповісти
С тобой то кто разговаривает, ущербный?
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13.05.2020 18:15 Відповісти
Ах неужели? Ты мамкин программист? Я выше писал про VPN и спрашивал - **** толку от запрета?
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13.05.2020 18:14 Відповісти
Толку очень много! Вашей вони с паРаши меньше будет.
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13.05.2020 18:37 Відповісти
як українець Богдан Грицай відповів малоросу усіку
https://www.youtube.com/watch?v=X63rXAhsTSQ&feature=em-uploademail
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13.05.2020 14:25 Відповісти
Так мы и не узнаем когда они с колен встанут.Говорят уже жопу приподняли,на локтях стоят.Почти вышло.
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13.05.2020 14:28 Відповісти
ес и голосу нужно своевременно умываться и чистить зубы не забывать.
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13.05.2020 14:29 Відповісти
Зеленым нужно своевременно умываться и мыть руки.
Если они так давно готовы, могли еще вчера-позавчера ответить на многочисленные напоминания о необходимости продления санкций.
Данилова растолкали только сегодня к обеду?
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13.05.2020 14:38 Відповісти
Ото буде сміху, якщо своїм указом блаЗЄ скасує всі заборони
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13.05.2020 14:38 Відповісти
вообще-то это не санкции а запрет российской разведки в Украине
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13.05.2020 14:52 Відповісти
Оставьте яндекс навигатор
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13.05.2020 14:53 Відповісти
В армии, мы ездили на учения, стояли в мадьярских лесах, связисты. Скукотища, тушенки с картохой нажремся, и на травке валялись, но как известно бездельничающий солдат - потенциальный преступник, поэтому первогодки бегали вокруг РЛС, и махали ветками. Зачем? только дурак не понимает. Разгоняли радиопомехи. Вот этим сейчас и занимаются власти.
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13.05.2020 14:54 Відповісти
Співчуваю тобі, радянська, і пострадянська армія це дно. Проте вк та однокласники в Україні мертві, це не з точки зору користувачів, а з точки зору рекламного бізнесу. Пропаганда це та сама реклама. Так що толк із заборони є і тут нема чого обговорювати.
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13.05.2020 15:10 Відповісти
Себе спивчувай. Я призывался с Украины, за всю армию я употребил две бутылки пива, и 300 грамм бора (вино) То была мощная армия. А сейчас 2/3 потерь не боевые. Тебя смешит, что первогодок гоняли? А не смешит, что взрослых мужиков в клетки сажают, бо у них белка (https://cdn.fishki.net/upload/post/201506/06/1557067/0baa9152dbf61a5f381ea443f04c5934.jpg ссылка )
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13.05.2020 15:34 Відповісти
Там к фотке есть подпись "белка"?
Больше похоже на полевую "губу" (гауптвахту).
Даже по мужикам видно, что нормально спокойно сидят.
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13.05.2020 16:38 Відповісти
Гауптвахты упразднены в середине 80-х))) Это тоже гауптвахта? (https://cont.ws/uploads/posts/609612.jpg ссылка )
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13.05.2020 16:56 Відповісти
Губа точно была еще в 80х.
А на фото - безобразие, конечно. Но напиваться офицерам на военной службе - это позор.
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13.05.2020 17:14 Відповісти
Любой тф смарт бокс показывает сегодня все каналы кацапские. Заборона сугубо для пенсионеров,кто не умеет интернетом пользоваться .
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13.05.2020 15:06 Відповісти
Кацапы с помощью специального ПО в соцсетях, определяют твой психологический портрет по лайкам, репостом комментам... В итоге с тобой уже знают как работать. Так же выясняют общий психологический портрет целых регионов и потом вы удивляетесь почему побеждает ОПЗЖ.
Уверен, тогда ещё америкосы настояли на этом. Сами вряд ли бы не додумались...
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13.05.2020 15:38 Відповісти
А еще они облучают людей картофельными лучами и опять на выборах побеждает Батька
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13.05.2020 18:16 Відповісти
впн указом запретите.
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13.05.2020 16:06 Відповісти
Я человек простой. Увидел, что власть делает на пользу Украине - ставлю лайк.
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13.05.2020 16:34 Відповісти
так шо сдєлал? І який зміст указу? Закриють кремльовські пропагандиські ресурси, чи всьо - "караул устал"?
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13.05.2020 16:46 Відповісти
 
 