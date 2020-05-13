Данілов про продовження заборони російських соцмереж: "РНБО вже все зробила. Чекайте на указ президента"
Рада національної безпеки і оборони України вже розглянула питання про продовження заборони російських сайтів в Україні.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
"РНБО вже все зробила, чекайте на указ президента", - сказав Данілов, не уточнивши деталі.
Нагадаємо, сьогодні "Голос" оголосив, що збирає підписи для позачергового засідання ВР щодо продовження заборони російських соцмереж: Заборона закінчується через одну добу і 13 годин.
Як повідомлялося, в травні 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції проти соцмереж "ВКонтакте" і "Одноклассники", а також компаній Mail.ru, "Яндекс" та їхніх сервісів. Доступ до всіх сервісів "Яндекса" та Mail.ru було заборонено терміном на три роки.
10 квітня в Службі безпеки України запропонували продовжити санкції стосовно російських соціальних мереж "Одноклассники" і "ВКонтакте" ще на три роки. Відповідні пропозиції до Ради національної безпеки і оборони України вніс глава СБУ Іван Баканов. Пізніше Баканов вніс додаткові пропозиції про заборону російських веб-ресурсів і програм. Зокрема, він пропонує продовжити санкції не лише проти "ВКонтакте" та "Одноклассники", а й проти "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперський", "1С" і "Парус".
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Тєлєграм створений засновником вкантактє.
Ніколи не повірю, що прога росіянина з мільйонами користувачів не контролюється фсб. Захист тєлєграма нікудишній навіть у порівнянні з наскрізь дірявим фейсбуком.
Засновник живе за межами кацапстана, вдає із себе рос. опозиціонера, і якби він не пускав фсб в тєлєграм, вони б його давно отруїли, як Скрипалів.
2. Він давно живе у еміграції.
2. По Телеграму в РФ був скандал, навіть заборонити його хотіли, бо ФСБ не давали доступу до розшифрування повідомленнь телеграму, бо це цібито неможливо.
"По Телеграму в РФ був скандал" - і що це доводить? Хіба скандал не могло саме фсб створити? Он Надька теж в суді рф скандали створювала по їх сценарію, і мільйони повірили.
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telegram разблокіровалі - ключі шо? правільна - пєрєдалі
І ключі шифрування не могли бути передані спецслужбам, бо ці ключі по інформації від самого Дурова, генеруються випадковим чином - ніяких стаціонарних ключів просто не існує - і це цілком логічно.
Но правильное слово здесь затратен, как вы и сказали. По сему анонимность обычного пользователя, более чем гарантирован. Ну за исключением, когда человек сам себя приводит к раскрытию своих данных. По недомыслию.
І як ти це перевіриш, неук?
Саудити в бюджеті «Газпрому» пробуравили «дірку» на $ 10 млрд
Не повезло Орді на цій планеті зі своїм оточенням... Як не старався Путін всіх перехитрити ,а результат весь час однаковий - гонучею по морді...
Та й **** комета C/2020 F8 (SWAN) в доповнення до проблем Орди зухвало відростила собі (і на зло Путіну) , другий, пиловий хвіст - в добавок до першого, газового... що різко ускладнить завоювання Ордою космосу... і втечу Орди від ненависних сусідів по планеті Земля...
Та й внутрішній шаман тероризує - Путін вже сховався в бункері, і вислав проти нього опричників (Росгвардію), а той несамовито пакостить і насміхається... Не дає жити нормальному бандиту...
Де докази, що ці 2 дні - це не операція самої фсб?
Де докази, що кацапським новинам можна вірити?
Де у вас якісь докази щодо того, що фсб має якійсь доступ до телеграму?
Бо самі ви геть жодних доказів не наводите, але вимагаєте їх від інших.
Чистая показуха.
https://www.youtube.com/watch?v=X63rXAhsTSQ&feature=em-uploademail
Если они так давно готовы, могли еще вчера-позавчера ответить на многочисленные напоминания о необходимости продления санкций.
Данилова растолкали только сегодня к обеду?
Больше похоже на полевую "губу" (гауптвахту).
Даже по мужикам видно, что нормально спокойно сидят.
А на фото - безобразие, конечно. Но напиваться офицерам на военной службе - это позор.
Уверен, тогда ещё америкосы настояли на этом. Сами вряд ли бы не додумались...