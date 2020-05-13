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Велика Британія продовжить підтримувати Україну в реалізації реформ у банківському секторі, - посол Сіммонс

Велика Британія продовжить підтримувати Україну в реалізації реформ у банківському секторі, - посол Сіммонс

Ухвалення закону про банки - важливий момент і вагомий крок для України, заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, додавши, що Сполучене Королівство підтримуватиме Україну в її зусиллях щодо реалізації цих ключових реформ.

"Щойно Верховна Рада ухвалила закон про банківську діяльність сильною більшістю голосів. Це важливий момент і вагомий крок для країни. Велика Британія і надалі підтримуватиме Україну в її зусиллях щодо реалізації цих ключових реформ", - написала вона у Twitter у середу.

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Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

Велика Британія продовжить підтримувати Україну в реалізації реформ у банківському секторі, - посол Сіммонс 01

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Поддерживает и Королева-мать, и Гонтарева, и где-то там Яресько, и все, все, все
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13.05.2020 14:22 Відповісти
А че закон так и называется антиколомойский? 😂😲
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13.05.2020 14:25 Відповісти
Для лохов -так и называется.
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13.05.2020 14:35 Відповісти
Мне кажется, что его специально так назвали, что бі протолкнуть его) а на самом деле его суть совсем не только антиколомойская)
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13.05.2020 14:43 Відповісти
Велика Британія продовжить підтримувати Україну в реалізації реформ у банківському секторі, - посол Сіммонс - Цензор.НЕТ 6282
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13.05.2020 15:32 Відповісти
Дана заява лише підтверджує, що Захід схвалює виведення Нацбанку за межі правової системи України, повне руйнування системи правосуддя України. Цікаво, як би відреагувала посол, якби подібний закон прийняли б у Великобританії?
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13.05.2020 18:45 Відповісти
 
 