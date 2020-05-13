Велика Британія продовжить підтримувати Україну в реалізації реформ у банківському секторі, - посол Сіммонс

Ухвалення закону про банки - важливий момент і вагомий крок для України, заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, додавши, що Сполучене Королівство підтримуватиме Україну в її зусиллях щодо реалізації цих ключових реформ.

"Щойно Верховна Рада ухвалила закон про банківську діяльність сильною більшістю голосів. Це важливий момент і вагомий крок для країни. Велика Британія і надалі підтримуватиме Україну в її зусиллях щодо реалізації цих ключових реформ", - написала вона у Twitter у середу.

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Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.