Депутати зібрали 150 голосів для позачергового засідання ВР щодо продовження заборони російських соцмереж, - нардеп "Голосу" Лозинський

Народні депутати з ініціативи фракції "Голос" зібрали 156 підписів для проведення позачергового засідання Верховної Ради для розгляду постанови про продовження заборони на російські соціальні мережі.

Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" депутат фракції "Голос" та ініціатор постанови Роман Лозинський, передає Цензор.НЕТ.

"Одна доба і 11 годин до часу Ікс. Зібрано 156 зі 150 необхідних підписів. Реєструю (підписні листи на проведення позачергового засідання. - Ред.). Зброя окупанта - "ВКонтакте", "Однокласники", Mail.ru та інші російські сервіси - мають бути заборонені", - заявив Лозинський у середу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов про продовження заборони російських соцмереж: "РНБО вже все зробила. Чекайте на указ президента"

Нагадаємо, сьогодні "Голос" оголосив, що збирає підписи для позачергового засідання ВР щодо продовження заборони російських соцмереж: Заборона закінчується через одну добу і 13 годин.

Як повідомлялося, в травні 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції проти соцмереж "ВКонтакте" і "Одноклассники", а також компаній Mail.ru, "Яндекс" та їхніх сервісів. Доступ до всіх сервісів "Яндекса" та Mail.ru було заборонено терміном на три роки.

10 квітня в Службі безпеки України запропонували продовжити санкції стосовно російських соціальних мереж "Одноклассники" і "ВКонтакте" ще на три роки. Відповідні пропозиції до Ради національної безпеки і оборони України вніс глава СБУ Іван Баканов. Пізніше Баканов вніс додаткові пропозиції про заборону російських веб-ресурсів і програм. Зокрема, він пропонує продовжити санкції не лише проти "ВКонтакте" та "Одноклассники", а й проти "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперський", "1С" і "Парус".