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Новини
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Депутати зібрали 150 голосів для позачергового засідання ВР щодо продовження заборони російських соцмереж, - нардеп "Голосу" Лозинський

Депутати зібрали 150 голосів для позачергового засідання ВР щодо продовження заборони російських соцмереж, - нардеп

Народні депутати з ініціативи фракції "Голос" зібрали 156 підписів для проведення позачергового засідання Верховної Ради для розгляду постанови про продовження заборони на російські соціальні мережі.

Про це повідомив "Інтерфакс-Україна" депутат фракції "Голос" та ініціатор постанови Роман Лозинський, передає Цензор.НЕТ.

"Одна доба і 11 годин до часу Ікс. Зібрано 156 зі 150 необхідних підписів. Реєструю (підписні листи на проведення позачергового засідання. - Ред.). Зброя окупанта - "ВКонтакте", "Однокласники", Mail.ru та інші російські сервіси - мають бути заборонені", - заявив Лозинський у середу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данілов про продовження заборони російських соцмереж: "РНБО вже все зробила. Чекайте на указ президента"

Нагадаємо, сьогодні "Голос" оголосив, що збирає підписи для позачергового засідання ВР щодо продовження заборони російських соцмереж: Заборона закінчується через одну добу і 13 годин.

Як повідомлялося, в травні 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції проти соцмереж "ВКонтакте" і "Одноклассники", а також компаній Mail.ru, "Яндекс" та їхніх сервісів. Доступ до всіх сервісів "Яндекса" та Mail.ru було заборонено терміном на три роки.

10 квітня в Службі безпеки України запропонували продовжити санкції стосовно російських соціальних мереж "Одноклассники" і "ВКонтакте" ще на три роки. Відповідні пропозиції до Ради національної безпеки і оборони України вніс глава СБУ Іван Баканов. Пізніше Баканов вніс додаткові пропозиції про заборону російських веб-ресурсів і програм. Зокрема, він пропонує продовжити санкції не лише проти "ВКонтакте" та "Одноклассники", а й проти "Яндекс", Mail.ru, "Доктор Веб", "Касперський", "1С" і "Парус".

Автор: 

ВР (15077) позачергове засідання (223) соціальні мережі (1194) Голос партія (513) Лозинський Роман (37)


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Топ коментарі
+4
Столько пиара и пафоса! Просто АВТОМАТИЧЕСКИ . в чём проблема?
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13.05.2020 14:31 Відповісти
+2
Святослав Вакарчук, ти зрадив Україну, ти дав дозвіл на продаж української землі. Ти гірше манкурта, ти зрадник.
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13.05.2020 14:58 Відповісти
+1
Ну и зачем, в прошлый раз запрет был введен СНБО, и сейчас СНБО уже одобрило продление и отправила на подпись президенту.
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13.05.2020 14:34 Відповісти
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Столько пиара и пафоса! Просто АВТОМАТИЧЕСКИ . в чём проблема?
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13.05.2020 14:31 Відповісти
так это же Петя дивиденды стрижет пока Арахамия свою чипполину чешет
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13.05.2020 15:33 Відповісти
Автоматічєскі? А попередня заборона містила умову про автоматичне продовження?
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13.05.2020 16:20 Відповісти
Ну и зачем, в прошлый раз запрет был введен СНБО, и сейчас СНБО уже одобрило продление и отправила на подпись президенту.
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13.05.2020 14:34 Відповісти
СНБО одобрило продление почти месяц назад. И то потому, что "Голос" с них не слезал. А ваш ********** когда собирается подписывать? На последних секундах уходящего срока?
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13.05.2020 16:23 Відповісти
разве на внеочередном можно рассматривать законопроекты вне порядка?
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13.05.2020 14:37 Відповісти
Що значить "вне порядка"? Це й буде порядок денний позачергового засідання. Не можна розглядати законопроекти, які вже перебувають в розгляді в порядках денних чергових пленарних засідань.
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13.05.2020 16:27 Відповісти
Так их, этих слуг!
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13.05.2020 14:43 Відповісти
https://censor.net/news/3195228/danilov_o_prodlenii_zapreta_rossiyiskih_sotsseteyi_snbo_uje_vse_sdelal_jdite_ukaz_prezidenta
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13.05.2020 14:47 Відповісти
чистий піар
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13.05.2020 14:47 Відповісти
"Голос" цим "чистим піаром" займається вже другий місяць. Якби не деп.запити і звернення Лозинського, то ні ваш віслюк, ні його кишенькова РНБО навіть не почухалися б. Але що зеленій масі пояснювати.
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13.05.2020 16:26 Відповісти
Святослав Вакарчук, ти зрадив Україну, ти дав дозвіл на продаж української землі. Ти гірше манкурта, ти зрадник.
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13.05.2020 14:58 Відповісти
А ти пий менше, хануричка
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13.05.2020 16:21 Відповісти
https://zpost.me/post/3051-u-radi-prydumaly-novyy-podatok-dlya-ukranciv-&ref=iua Депутати правлячої партії Слуга народу хочуть ввести новий податок для громадян на розвиток культури.
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13.05.2020 15:08 Відповісти
 
 