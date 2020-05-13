Кадирова видалили з Instagram через американські санкції
Глава Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров позбувся можливості користуватися Instagram через акаунт kadyrov._95, через який вів прямі трансляції в Instagram.
Рішення видалити акаунт ухвалила компанія Facebook, якій належить Instagram. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.
"Як американська компанія ми діємо в межах санкцій законодавства США і постійно вживаємо заходів для виконання своїх правових зобов'язань. В цьому випадку ми видалили акаунти особи, яка перебуває під санкціями, так само, як ми вчиняли раніше з подібними акаунтами", - сказав представник компанії Facebook.
Також у середу стали недоступними акаунти депутата Держдуми РФ Адама Делімханова, голови парламенту Чечні Магомеда Даудова і віцепрем'єра уряду Чечні Абузайда Вісмурадова.
Сторінки Кадирова в Facebook і Instagram вперше були заблоковані в 2017 році. Компанія Facebook роз'яснила тоді, що причиною блокування акаунтів є внесення його прізвища до списку санкцій США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
95? Совпадение? Не думаю...
Этому кую после его угроз французскому журналу о карикатурах, нарисовали там же его с членом во рту и он стал тише воды, ниже травы. Вы что думаете, нормальные люди не сделают с ним то же самое, о чем он говорит в своих угрозах? Для всех стран он террорист. С чего бы вообще брать его во внимание?
Після послаблення карантину у Верховній Раді України з 18 травня, вхід до сесійної зали буде обмеженим і журналістів не почнуть допускати до пленарних засідань. Про це заявив на брифінгу голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на прохання парламентських журналістів допустити їх на засідання ВР з 18 травня, Разумков сказав: "При всій повазі, колеги, це неможливо, це робити не будемо. Ми повертаємося до роботи, але, на жаль, відвідувачів, частину Апарату і загальний доступ для журналістів поки що забезпечити не зможемо".