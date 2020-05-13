Кадирова видалили з Instagram через американські санкції

Глава Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров позбувся можливості користуватися Instagram через акаунт kadyrov._95, через який вів прямі трансляції в Instagram.

Рішення видалити акаунт ухвалила компанія Facebook, якій належить Instagram. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"Як американська компанія ми діємо в межах санкцій законодавства США і постійно вживаємо заходів для виконання своїх правових зобов'язань. В цьому випадку ми видалили акаунти особи, яка перебуває під санкціями, так само, як ми вчиняли раніше з подібними акаунтами", - сказав представник компанії Facebook.

Також у середу стали недоступними акаунти депутата Держдуми РФ Адама Делімханова, голови парламенту Чечні Магомеда Даудова і віцепрем'єра уряду Чечні Абузайда Вісмурадова.

Сторінки Кадирова в Facebook і Instagram вперше були заблоковані в 2017 році. Компанія Facebook роз'яснила тоді, що причиною блокування акаунтів є внесення його прізвища до списку санкцій США.

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