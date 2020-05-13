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Новини
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Кадирова видалили з Instagram через американські санкції

Кадирова видалили з Instagram через американські санкції

Глава Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров позбувся можливості користуватися Instagram через акаунт kadyrov._95, через який вів прямі трансляції в Instagram.

Рішення видалити акаунт ухвалила компанія Facebook, якій належить Instagram. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"Як американська компанія ми діємо в межах санкцій законодавства США і постійно вживаємо заходів для виконання своїх правових зобов'язань. В цьому випадку ми видалили акаунти особи, яка перебуває під санкціями, так само, як ми вчиняли  раніше з подібними акаунтами", - сказав представник компанії Facebook.

Також у середу стали недоступними акаунти депутата Держдуми РФ Адама Делімханова, голови парламенту Чечні Магомеда Даудова і віцепрем'єра уряду Чечні Абузайда Вісмурадова.

Сторінки Кадирова в Facebook і Instagram вперше були заблоковані в 2017 році. Компанія Facebook роз'яснила тоді, що причиною блокування акаунтів є внесення його прізвища до списку санкцій США.

Також читайте: "Новую газету" змусили видалити матеріал про коронавірус у Чечні, який розгнівав Кадирова

Автор: 

Facebook (727) Кадиров Рамзан (529) росія (66520) Чечня (285) Instagram (181)


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Топ коментарі
+14
аккаунт kadyrov._95



95? Совпадение? Не думаю...
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13.05.2020 14:34 Відповісти
+13
Ну, что остаётся? Придумать в Чечне свой Рамзаграм и Кадыбук и там уже печататься от души..
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13.05.2020 14:33 Відповісти
+10
Кадырова удалили из Instagram из-за американских санкций - Цензор.НЕТ 2879
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13.05.2020 14:39 Відповісти
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Даже в Инсте нет неприкасаемых.
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13.05.2020 14:31 Відповісти
а че там удалять? сплошняковое "дон"
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13.05.2020 16:02 Відповісти
Ну, что остаётся? Придумать в Чечне свой Рамзаграм и Кадыбук и там уже печататься от души..
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13.05.2020 14:33 Відповісти
а извиняться ему куда будут ?
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13.05.2020 14:41 Відповісти
аккаунт kadyrov._95



95? Совпадение? Не думаю...
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13.05.2020 14:34 Відповісти
Плюс
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13.05.2020 14:37 Відповісти
95 добавилось когда Зеля извинился перед кадыркой)))
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13.05.2020 15:20 Відповісти
Это смешно на самом деле, это реально смешно.
Этому кую после его угроз французскому журналу о карикатурах, нарисовали там же его с членом во рту и он стал тише воды, ниже травы. Вы что думаете, нормальные люди не сделают с ним то же самое, о чем он говорит в своих угрозах? Для всех стран он террорист. С чего бы вообще брать его во внимание?
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13.05.2020 14:36 Відповісти
Кадырова удалили из Instagram из-за американских санкций - Цензор.НЕТ 2879
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13.05.2020 14:39 Відповісти
Журналістів не пускатимуть до сесійної зали після послаблення карантину в Раді - Разумков

Після послаблення карантину у Верховній Раді України з 18 травня, вхід до сесійної зали буде обмеженим і журналістів не почнуть допускати до пленарних засідань. Про це заявив на брифінгу голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.

Відповідаючи на прохання парламентських журналістів допустити їх на засідання ВР з 18 травня, Разумков сказав: "При всій повазі, колеги, це неможливо, це робити не будемо. Ми повертаємося до роботи, але, на жаль, відвідувачів, частину Апарату і загальний доступ для журналістів поки що забезпечити не зможемо".
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13.05.2020 14:44 Відповісти
Кадыров аккаунт купил у бабы "девочки, ноготочки" с 1 млн. подписчиц. Вся инста ржала, потому что девочки его забомбили вопросами: "а где теперь нам делать ноготочки?"
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13.05.2020 14:46 Відповісти
пфффф..хде ж теперь прощения просить?
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13.05.2020 14:51 Відповісти
Рамзанку Дырова Цукерберг посадил на бутылку😂
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13.05.2020 14:52 Відповісти
Как же теперь академик Кадыров будет вести свои научные лекции
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13.05.2020 14:52 Відповісти
Эх, не везьот чьота каДырке в соцсетях! Хотя, я сомневаюсь, что оно ваще знает, что ЭТО!) Там абрэк руськоизычный метет пургу какую-нибудь...
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13.05.2020 15:01 Відповісти
F-22 на бутылку не посадишь
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13.05.2020 15:16 Відповісти
Надеюсь Цукерберг как остальные извиняться не будет.
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13.05.2020 15:19 Відповісти
Кадырка кирдык аднака.
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13.05.2020 15:47 Відповісти
будет свой "васяграмм" открывать
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13.05.2020 16:05 Відповісти
Теперь в однокласниках будет уникальный контент! Так что шах и мат, либерасты
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13.05.2020 16:37 Відповісти
Какая жалость))
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13.05.2020 16:43 Відповісти
 
 