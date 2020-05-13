ДБР розслідує причетність посадових осіб МВС та ДМС до витоку персональних даних українців

Слідчі Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування за фактом витоку інформації, що містить персональні дані громадян України, яка була поширена в одному з анонімних телеграм-каналів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, до витоку персональних даних можуть бути причетні посадові особи Головного сервісного центру МВС України та Державної міграційної служби.

Досудове розслідування розпочато за фактами перевищення влади або службових повноважень працівниками правоохоронних органів, що спричинило тяжкі наслідки, та несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації, що заподіяло істотну шкоду, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 365 та ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, днями в інтернеті з'явилося кілька телеграм-каналів, які розповсюджують персональні дані громадян. Учора активно почали поширюватися фейки, що ця інформація пов'язана з роботою застосунку "Дія". Міністерство цифрової трансформації України спростувало цю інформацію. За перевірку каналів взялася СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витік персональних даних не пов'язаний із застосунком "Дія" і стався більш ніж пів року тому, - Шмигаль