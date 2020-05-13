Окупанти в Криму почали розслідувати злочини німців під час Другої світової війни

Окупаційний "Верховний суд Республіки Крим" відновив розслідування злочинів, скоєних німецькими окупантами на території Криму в роки Другої світової війни.

Про це пресслужба суду повідомила російському державному інформагентству ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше Генеральна прокуратура Росії повідомила, що слідство встановило нові епізоди злочинів нацистів у Криму під час Другої світової війни.

Зокрема, зазначається, що за період окупації Алушти, Євпаторії, Сімферополя, Білогірського району "замучено і вбито понад 17 тисяч осіб, зокрема літніх людей, жінок і дітей".

"Особливі звірства виявлено під час спалення разом з населенням грецького села Лакі Бахчисарайського району. На каторжну працю до Німеччини та Румунії викрадено близько 3 тисяч осіб", - зазначили в Генпрокуратурі Росії.

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Окупаційна прокуратура Криму подала клопотання в окупаційний Верховний суд Криму про дозвіл скасування постанови про припинення кримінальної справи, яка була раніше припинена, а матеріали справи передані до Німеччини.