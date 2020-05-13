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Новини Окуповані території
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Окупанти в Криму почали розслідувати злочини німців під час Другої світової війни

Окупанти в Криму почали розслідувати злочини німців під час Другої світової війни

Окупаційний "Верховний суд Республіки Крим" відновив розслідування злочинів, скоєних німецькими окупантами на території Криму в роки Другої світової війни.

Про це пресслужба суду повідомила російському державному інформагентству ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше Генеральна прокуратура Росії повідомила, що слідство встановило нові епізоди злочинів нацистів у Криму під час Другої світової війни.

Зокрема, зазначається, що за період окупації Алушти, Євпаторії, Сімферополя, Білогірського району "замучено і вбито понад 17 тисяч осіб, зокрема літніх людей, жінок і дітей".

"Особливі звірства виявлено під час спалення разом з населенням грецького села Лакі Бахчисарайського району. На каторжну працю до Німеччини та Румунії викрадено близько 3 тисяч осіб", - зазначили в Генпрокуратурі Росії.

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Окупаційна прокуратура Криму подала клопотання в окупаційний Верховний суд Криму про дозвіл скасування постанови про припинення кримінальної справи, яка була раніше припинена, а матеріали справи передані до Німеччини.

Автор: 

Друга світова війна (302) історія (1072) Крим (14203)


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Топ коментарі
+23
счас лаптеногие все преступления и убийства которые деды нквдисты сотворили на немцев спишут
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13.05.2020 14:49 Відповісти
+18
В процессе расследования потом резко "выяснится", что деды не только ваивале, но и пытали, расстреливали, конвоировали...
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13.05.2020 14:48 Відповісти
+17
Депортацию когда начнете расследовать?
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13.05.2020 14:52 Відповісти
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рашисты ищут фашистов..
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13.05.2020 14:47 Відповісти
Нацистов. В Германии были нацисты. Хотя один хрен, все три вида - пи***арасы.
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13.05.2020 14:49 Відповісти
монголо-татарскоє іго оні уже нашлі... і грабют
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13.05.2020 14:54 Відповісти
пусть расследуют убийства народа Крыма бендеровцами:

в центре Симферополя стоит памятник жертвам бендеровцев, но до сих пор в Крыму ни одной жертвы не нашли
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13.05.2020 15:30 Відповісти
пусть начинают с гуннов!

гунны первыми убивали народы Крыма
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13.05.2020 15:31 Відповісти
И это - только начало! Потом эти "скреполюбы" возобновят расследование "о зверствах татарских феодалов", далее - "римских рабовладельцев"... И ведь найдут, и предъявят телезрителям РФ! А "вата" не усомниться ни на минуту, что Киселев с Соловьевым показывают им живых "феодалов" и "рабовладельцев"...
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13.05.2020 18:12 Відповісти
В процессе расследования потом резко "выяснится", что деды не только ваивале, но и пытали, расстреливали, конвоировали...
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13.05.2020 14:48 Відповісти
Лучше бы свои преступления расследовали. Но поскольку это представители,,ускогомира,, то кроме имперского мракобесия ожидать ничего не стоит.
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13.05.2020 14:49 Відповісти
счас лаптеногие все преступления и убийства которые деды нквдисты сотворили на немцев спишут
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13.05.2020 14:49 Відповісти
Депортацию когда начнете расследовать?
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13.05.2020 14:52 Відповісти
Звичайно, що німці вбивали і депортували на примусові роботи, але навряд чи буде російське розслідування об'єктивним🙄
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13.05.2020 14:52 Відповісти
***
Раз в году - один и тот же плач
С теле- и компьютерных экранов:
"Ветераны без квартир и дач!
Пожалейте, люди, ветеранов!"
"Немцы побежденные - так те
В роскоши живут, без обнищанья!
Ну а наши - в вечной нищете!
Столько лет - одни лишь обещанья!"
Самый смелый пишет: "Столько трат -
Пыль в глаза пускать соседним странам!
Лучше бы не тратить на парад -
Лучше бы раздали ветеранам!"
"Завершил войну в Берлине дед,
А ему теперь глава района
Шлет на праздник пачку сигарет
И четыре кубика бульона!"
И поддакнут тотчас же: "Вот-вот!
А еще открытку шлют под дату,
А на ней дизайнер-идиот
Поместил германского солдата!"

Но - не жалко их, чей быт убог,
Что в бараках жизнь свою прожили -
Те, кто воевали за Совок,
Получили то, что заслужили.
Отстоявшему барак рабу,
Верному холопу красной банды
Жаловаться глупо на судьбу
И плохое качество баланды.
И неважно, кто из них герой,
Кто - мундир натягивал для виду:
Защитившие преступный строй
Сами выбрали свою планиду.
"А фашизм, выходит, не порок?
Там - что заслужили ветераны?"
Ну так дойчи извлекли урок
И не славят своего тирана.
Им пришлось гораздо тяжелей:
Вся страна - сплошное пепелище,
Треть - потеряна, и средь углей
Победители добычу ищут...

Время все расставило в свой срок
Своему согласно приговору:
Не пошло награбленное впрок
Красному насильнику и вору !!!
Воли, честности, труда итог -
Deutschland вновь сегодня über alles
In Europa, ну а где Совок?
Сдох!!! И зря защитнички старались.
Пусть ни покаянья, ни стыда
У зилотов сталинского "рая",
Пусть над ними не было суда,
Но История - она не фраер !
Под победной истерии стон
Пусть же жрут в бараке жалкий ужин,
Дойчский кубик кинувши в бульон -
Даже он-то ими не заслужен....
Юрий Нестеренко
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13.05.2020 14:53 Відповісти
а шо там с преступлениями турецкой военщины во время незаконной оккупации Крыма,ну,в период до Кючук-Кайнарджийского договора ?
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13.05.2020 14:53 Відповісти
та и с генуэзцами там не всё ясно - но русофобия была 100%..
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13.05.2020 14:55 Відповісти
Греції приготуватися до виплати репарацій за окупацію Таврію. І за утиски узкоязичново_насєлєнія.
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13.05.2020 15:35 Відповісти
культ победы ...больше , идеологически , им не на что опереться
Оккупанты в Крыму взялись расследовать преступления немцев во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 7763
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13.05.2020 14:55 Відповісти
Может с себя начните ?
"Основная фаза насильственного переселения произошла в течение неполных трех суток, начавшись на рассвете 18 мая 1944 года и закончившись в 16:00 20 мая.
Всего из Крыма депортировали 238,5 тысяч человек - почти все крымскотатарское население.
Для этого НКВД привлекла более 32 тысяч бойцов.

За первые три года после переселения от голода, истощения и болезней умерли, по разным оценкам, от 20 до 46% всех депортированных.
Среди умерших за первый год почти половина - дети до 16 лет."
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13.05.2020 14:55 Відповісти
Моя мать родилась в Феодосии,дядька через год уже в Казахстане.Дед подписался на собрании под просьбой к Тов.Сталину.Результат-неблагонадежные.
Выселяли не только татар,была чистка.Дом конечно отобрали.
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13.05.2020 15:21 Відповісти
Видать решили в суд подать после нюрнберга сорокавых....
Интересно - кого обвиняемым выставят?
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13.05.2020 14:58 Відповісти
Суд вообще то уже закончился и все в Сибирь угнанные немцы не были осуждены ни одним международным судом.
Прийдется им всем компенсации выплачивать,а это немало за 10 лет каторги в Сибири.
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13.05.2020 15:03 Відповісти
Бандеровцев выставят обвиняемыми. По новой версии России, злые бандеровцы в 1941 году пенделями гнали несчастный вермахт на советские пулеметы. А люфтваффе подгоняли рогатками.
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13.05.2020 15:47 Відповісти
Ага и выяснилось что там все бабы за немцами официально замужем были,от них беременные и румынов было больше чем немцев.
Первый раз в жизни шеколад попробовали и велосипед увидели.
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13.05.2020 14:59 Відповісти
Рашисты=нацистофашисты..
Депортацию крымских татар и иже с ними тоже??!!
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13.05.2020 15:03 Відповісти
Оккупанты в Крыму взялись расследовать преступления немцев во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 8618
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13.05.2020 15:06 Відповісти
НА ВОРЕ ШАПКА ГОРИТ! КТО ГРОМЧЕ ВСЕХ КРИЧИТ:"ДЕРЖИ ВОРА"!?
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13.05.2020 15:09 Відповісти
Ага! Зараз розслідують, як німці кримських татар депортували!
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13.05.2020 15:15 Відповісти
Гордон с няшей полоумной в помощь!) Чем бы дебилы не тешились, лишь бы не мироточили.
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13.05.2020 15:16 Відповісти
Тепер будуть цим шантажувати німців-нє снімєтє санкціі, ми вам прєд'яву за ущєрб.
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13.05.2020 15:20 Відповісти
Предьявил уже один с Греции 5 лет назад,до сих пор его не видно.
Греки месяц карту в банкомат пихали,а оттуда ничего не вылазило.
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13.05.2020 15:37 Відповісти
И будут расследовать, как в Крыму командование Кр.армии бросило группировку войск в окружении, что после назвали "героическая защита Крыма и Севастополя", чтобы как то оправдать сотни тысяч смертей?
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13.05.2020 15:20 Відповісти
пора Украине начать новое расследование преступлений дохлого совка и его нонешней првонаступницы и правоприемниц рашистской рабсеи
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13.05.2020 15:37 Відповісти
Что тут непонятно. Газовой трубы больше нет. Шрёдер остался не при делах, кроме как путинский провокатор по поддержке пакостей. Так вот, вся эта затея с очередным расследованием - не что иное как продолжение мести за исчезновение трубы. Обратите внимание на цифру замученных, она почти совпадает с тем количеством невинных украинских жертв, которое путинские оккупанты убили за пять лет агрессии. Подобные провокации со стороны "квасного патриота" будут продолжаться и дальше, это только начало.
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13.05.2020 16:07 Відповісти
И это только СС,без других родов войск:
-Добровольческий полк СС «Варяг».
-1-я русская национальная бригада СС «Дружина».
-15-й казачий кавалерийский корпус СС.
-29-я гренадерская дивизия СС «РОНА» (1-я русская).
-30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).
-36-я гренадерская дивизия СС «Дирлевангер».
-15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС- 3 дивизии,16 полков.
СС ФХА-СС (ВОЙСКА-СС)
-29-я Русская ФХА-СС - 6 полков.
-30-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г., - 5 полков.
-1-я Русская национальная бригада СС «Дружина» - 3 полка, 12 батальонов.
-1-я Гвардейская бригада РОА «Зондеркоманда Љ113» СД - 1 батальон, 2 роты.
-Бригада СС»Центра противобольшевистской борьбы» (ЦПББ) - 3 батальона.
-Разведовательно-диверсионное соединение Главной Команды «Россия - Центр» зондерштаба «Цеппелин» РСХА- СС - 4 отряда спецназначения.
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13.05.2020 16:17 Відповісти
Рашисько-немєсний окупант хоче виїхати на плечах німецьких окупантів. І ті, і ті є окупанти, в які б вони ідеологічні фарби не забарвлювались, що б вони там не розслідували. .
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13.05.2020 17:27 Відповісти
Напомните ка мне, сколько тысяч крымских татар было угнано советами на каторжный труд в среднюю азию и сибирь, сколько из них погибли в пути из-за нечеловеческих условий содержания? Почему-то мне кажется, что неизмеримо больше, чем жалкие 3 тысячи угнаных в Германию и Румынию, которые, кстати сказать, все до единого получили компенсации.
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13.05.2020 17:37 Відповісти
Они и расстрел поляков в Катыне также на немцев "спихивали", что с убогих возьмёшь.
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13.05.2020 17:51 Відповісти
Вообще то победобесие нап России и дальше будет набирать обороты - это их проблемы. А вот Украине уже давно пора заняться преступлением российских бандитов в погонах в Чечне, Грузии, Молдове, в Сирии и в Украине
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14.05.2020 04:42 Відповісти
 
 