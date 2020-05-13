Член правління "ПриватБанку" Сульжик про "антиКоломойський" закон: "Це перемога в битві, але війна триває"

Ухвалення банківського закону - це перемога в битві, але війна триває.

Про це член правління "ПриватБанку" Роман Сульжик написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна відбирає в олігархів і дрібніших шахраїв суверенне право безкарно грабувати наших громадян! Проукраїнський банківський закон ухвалено! Це перемога в битві, але війна триває. Ті ж брехливі політики, які з піною біля рота з трибуни Ради кричали, що цей закон не потрібен, зараз подаватимуть до Конституційного Суду. Ну і я очікую, що тиск на професіоналів в керівництві Привату посилиться - адже єдиним способом уникнути програшу в судах Англії та США стане заміна керівництва банку та відкликання позовів. Але ми будемо продовжувати боротися, і я не сумніваюся, що ми переможемо, і Україна буде успішною і вільною країною! Сьогодні ми зробили найважливіший крок у цьому напрямі! Дякую всім порядним депутатам!" - заявив він.

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Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

23 квітня судді колегії Окружного адміністративного суду Києва, яка ухвалила рішення про визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку", звернулися до голови Вищої ради правосуддя із заявами про втручання в їхню діяльність, а також до голів ГПУ та ДБР із заявами про вчинення кримінального правопорушення. Судді просили почати досудове розслідування щодо глави держави Петра Порошенка, міністра юстиції Павла Петренка та голови НБУ Якова Смолія.

Заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що регулятор наполягатиме на повторній націоналізації "Приватбанку", якщо скасують попереднє рішення Нацбанку про передачу банку в держвласність.

Як повідомлялося, 4 липня глава правління "Приватбанку" Олександр Шлапак заявив, що Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом доведення банку до неплатоспроможності. Також Шлапак заявив, що особам, пов'язаним з колишнім керівництвом "Приватбанку", було видано 190 млрд гривень кредитів.

Міністерство фінансів опублікувало лист, який 16 грудня минулого року екс-власники "Приватбанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов направили уряду з проханням придбати акції банку і ухвалити позитивне рішення щодо його подальшої капіталізації щоб уникнути банкрутства. У цьому листі колишні власники "Приватбанку" брали на себе зобов'язання щодо реструктуризації кредитів, наданих банком пов'язаним юридичним особам. Згідно із заявою Мінфіну, це зобов'язання не було виконано у встановлений термін.

У свою чергу Ігор Коломойський стверджував, що колишні акціонери банку беруть участь упереговорах щодо реструктуризації кредитів, які почалися в червні.

Раніше заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Ігор Коломойський оскаржує в суді рішення про визнання "Приватбанку" неплатоспроможним і його націоналізацію. Свій позов до Національного банку і "Приватбанку" про розірвання договору поруки Коломойський подав 9 червня.

Нагадаємо, 18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". Водночас "ПриватБанк" у зв'язку з процедурою націоналізації призупинив корпоративні платежі на добу до 9:00 20 грудня.



За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень. А голова Мінфіну Данилюк зазначив, що після того як "Приватбанк" повністю стабілізується, держава планує цей банк продати. У свою чергу, президент Порошенко заявив: "Держава гарантує клієнтам "Приватбанку" недоторканність і цілісність їхніх грошей".

Разом з тим, рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що "Приватбанк" доведений до неплатоспроможності, а за це передбачена дуже серйозна відповідальність".

Нагадаємо, до націоналізації майже 50% акцій "Приватбанку" належало Ігорю Коломойському, 41,6% - Геннадію Боголюбову.