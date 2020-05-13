Законопроєкт 2398-д не вирішує проблему оборонних закупівель і має бути переглянутий, - президент ВГО "Українська стратегія" Пінчук

Верховна Рада не має ухвалювати у другому читанні проєкт закону про оборонні закупівлі 2398-д, оскільки він має низку істотних недоліків.

Про це пише у своїй колонці на LB.ua президент ВГО "Українська стратегія" Анатолій Пінчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

Експерт спочатку зазначає, що законопроєкт має кілька позитивних моментів: "Запроваджує більш прозорі, конкурентні та деталізовані процедури оборонних закупівель, знімає частину корупційних ризиків на рівні державних замовників, знімає найболючіше питання для всіх виробників-виконавців оборонного замовлення – рудимент радянської планової системи – розрахунково-калькуляційні матеріали, запроваджує низку нових критеріїв відбору постачальника, таких як коефіцієнт ефективності та вартість життєвого циклу, тощо"

Однак, за його словами законопроєктом не вирішуються всі нагальні проблеми, пов'язані з необхідністю ефективного переозброєння ЗСУ та інших військових формувань. Зокрема він:

Не забезпечує (відсутні процедури) можливості залучення іноземних компаній до розробки озброєнь та військової техніки (що робить неможливим використання новітніх розробок для переозброєння ЗСУ);

Не створює систему моніторингу новітніх озброєнь та військової техніки та інформування про них державних замовників(відсутність якої зараз негативно впливає на якість переозброєння ЗСУ);

Не забезпечує в достатній мірі (за винятком 10%-ї цінової преференції для українських виробників) створення сприятливих умов для розвитку вітчизняних підприємств ВПК (як державних так й приватних) та умов для залучення іноземних інвестицій в сектор ВПК.

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До того ж ухвалення законопроєкту у вигляді, який підготований Комітетом з питань нацбезпеки, оборони та розвідки до другого читання має інші ризики, а саме:

Позбавляє Президента та РНБО впливу на формування державного оборонного замовлення, натомість розширює й без того необґрунтовані повноваження профільного Комітету ВР(навіть до погодження трирічних планів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для кожного окремого замовника), що створює як додаткові корупційні ризики, так й загрози для національної безпеки (витік інформації – уявіть собі, що Сергій Льовочкін, якого можна вважати фігурою російського впливу і який є членом відповідного Комітету буде брати участь в погодженні планів закупівель для ГУР МО чи СЗР!);

Замість забезпечення прямих імпортних закупівель державними замовниками, законопроєкт передбачає створення єдиної централізованої закупівельної організації для закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення для всіх замовників під егідою МОУ, що також створює додаткові корупційні ризики та загрози для національної безпеки. (Таким чином у разі прийняття відповідного рішення Урядом щодо утворення Центральної закупівельної організації всі державні замовники будуть змушені укладати договори на постачання озброєння через таку Організацією із передачею їй бюджетних призначень – тільки позбулись монополії на імпорт Укробронпрому – й на тобі новий монополіст!)

Вибірково визначає міжнародні спеціалізовані організації, їх представництва, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення – так за цим законопроєктом Україна не зможе використовувати програму Excess Defense Articles, яка вкрай важлива для України (саме за неї до України постачаються катери Island й саме за неї Україна може вживані але ефективні озброєння за суто символічними цінами).

Незважаючи на згадку про гармонізацію законодавства України з положеннями Директиви 2009/81/ЄС законопроєкт встановлює суттєво нижчі значення порогових значень закупівель (200 тис. грн. проти 412 тис. євро в ЄС для товарів та послуг, 1,5 млн. грн проти 5,15 млн. євро – для робіт), також відсутнє визначення терміна "пов’язані підприємства", для яких за цією директивою наявні певні обмеження (ст. 1, 50 Директиви), а також поняття "аномально низької пропозиції"(яка зараз є інструментом фактичного зриву конкурсів) та повноваження (права) державного замовника щодо відхилення або сприйняття відповідних пропозицій (ст. 49 Директиви), а також не виписані особливості укладення договорів субпідряду на підставі рамкової угоди (ст. 50-54 Директиви).

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"Тобто, на жаль, можна стверджувати, що ухвалення цього законопроєкту в його теперішній редакції не забезпечить підвищення ефективності оборонних закупівель (незважаючи на позитивні наміри розробників), більш того може створити проблеми для забезпечення відповідних Державних замовників (насамперед спецслужб) сучасним озброєнням", - підсумовує експерт.

Він переконаний, що депутати мають сьогодні ухвалити рішення про направлення цього законопроєкту на повторне друге читання, доопрацювати його з залученням провідних експертів з питань нацбезпеки і оборони та представників усіх державних замовників і прийняти потім в такому вигляді, який безумовно забезпечить і ефективне переозброєння ЗСУ та інших військових формувань і розвиток українського ВПК, а також приплив іноземних інвестицій в нього.