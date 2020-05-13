У 18 областях 300-відсоткові надбавки лікарям за березень виплачені в повному обсязі, - Степанов

У більшості областей України виплатили 300% -ву заробітну плату за березень лікарям, які борються з COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час засідання уряду повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

"За останніми даними, які нам надали області, в переважній більшості, а саме в 18 областях заробітна плата виплачена з 300-відсотковими надбавки в повному обсязі. В шести ще триває аналіз у розрізі лікарень. Це те, що стосується заробітної плати за березень", - зазначив Степанов.

За його словами, в кінці дня буде остаточна інформація та МОЗ повідомить щодо кожної області іфнормацію про виплати медикам.

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