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Новини Коронавірус і карантин
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У 18 областях 300-відсоткові надбавки лікарям за березень виплачені в повному обсязі, - Степанов

У 18 областях 300-відсоткові надбавки лікарям за березень виплачені в повному обсязі, - Степанов

У більшості областей України виплатили 300% -ву заробітну плату за березень лікарям, які борються з COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час засідання уряду повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

"За останніми даними, які нам надали області, в переважній більшості, а саме в 18 областях заробітна плата виплачена з 300-відсотковими надбавки в повному обсязі. В шести ще триває аналіз у розрізі лікарень. Це те, що стосується заробітної плати за березень", - зазначив Степанов.

За його словами, в кінці дня буде остаточна інформація та МОЗ повідомить щодо кожної області іфнормацію про виплати медикам.

Також читайте: Шмигаль пояснив, чому медикам не виплатили надбавки за березень: Місцева влада керувалися документом Мінсоцполітики від 2003 року

Автор: 

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13.05.2020 16:23 Відповісти
Опять ******. Пусть сперва обнулят предыдущие условия, а то на новые почему то никто не смотрит.
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13.05.2020 16:24 Відповісти
 
 