"Слуга народу" Чернєв про "антиКоломойський" законі: "Ми не дозволили одному олігарху зґвалтувати цілу країну"

Закон про банки ухвалила Верховна Рада, а це означає, що дефолту в Україні не буде.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав нардеп (СН) Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми не дозволили одному олігарху зґвалтувати цілу країну. Закон про банки, нарешті, прийнято у другому читанні та в цілому! А це означає, що дефолту не буде", - написав він.

За словами Чернєва, незважаючи на "шалену інформаційну кампанію окремих журналістів та блогерів, на проплачений та гарно зрежесований саботаж деяких депутатів та цілих фракцій, нам разом вдалося цей опір зламати. Так воля до перемоги, єдність та патріотизм долають будь-які гроші".

"Я вдячний всім небайдужим, хто включився в цю боротьбу за наше спільне майбутнє. Ми відчували вашу підтримку з першої заяви #нідефолту нашої групи депутатів СН, що відкрито постали проти лобістів "Привату". Саме тоді ми разом показали, що боротися можна і треба.

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Потім ми разом з вами, друзі, забезпечили кворум на доленосному засіданні профільного Комітету ВР перед першим читанням. А в день голосування нам вдалося остаточно згуртувати парламент. І жодні погрози чи підкупи не змогли змінити ситуацію.

Подальші нікчемні спроби зірвати прийняття закону "поправочним спамом" були нейтралізовані в абсолютно законний спосіб, дякуючи винахідності Pavlo Frolov та Регламентного комітету ВР. Окрема подяка за стійкість Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики і його голові Danil Getmantsev та заступнику Ярослав Железняк за те, що пройшли через весь той тиск, який на вас чинився", - зазначив нардеп.

Також Чернєв подякував своїм колегам і однодумцям, членам фракції СН, які "найбільш принципово і активно відстоювали позицію про необхідність голосування за закон" і президента Володимира Зеленського за "чітку і однозначну позицію".

Крім того, він висловив подяку представникам громадянського суспільства, які включилися в боротьбу, а також організаціям, які виступили з підтримкою закону про банки, побратимам і ветеранам з Руху Ветеранів України, котрі надали моральну та інформаційну підтримку.

"Цей закон більше, ніж про банки. Це той момент істини, який демонструє справжні цінності. І тут вже кожен вибирає сам, кому служити - країні чи олігархові.

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Я щасливий, що більшість сьогодні обрала країну. І разом ми продемонстрували, що жоден олігарх, незважаючи на всі його гроші та вплив, не буде диктувати українському народу свою волю. В нас є честь, гідність та прагнення кращого життя для своєї країни. В цьому і є наша сила", - резюмував "слуга народу" Чернєв.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

Нацбанк і Мінфін заявили, що подадуть апеляцію після офіційного оприлюднення рішення суду і впевнені у своїй правоті.

23 квітня судді колегії Окружного адміністративного суду Києва, яка ухвалила рішення про визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку", звернулися до голови Вищої ради правосуддя із заявами про втручання в їхню діяльність, а також до голів ГПУ та ДБР із заявами про вчинення кримінального правопорушення. Судді просили почати досудове розслідування щодо глави держави Петра Порошенка, міністра юстиції Павла Петренка та голови НБУ Якова Смолія.

Заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що регулятор наполягатиме на повторній націоналізації "Приватбанку", якщо скасують попереднє рішення Нацбанку про передачу банку в держвласність.

Як повідомлялося, 4 липня глава правління "Приватбанку" Олександр Шлапак заявив, що Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом доведення банку до неплатоспроможності. Також Шлапак заявив, що особам, пов'язаним з колишнім керівництвом "Приватбанку", було видано 190 млрд гривень кредитів.

Міністерство фінансів опублікувало лист, який 16 грудня минулого року екс-власники "Приватбанку" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов направили уряду з проханням придбати акції банку і ухвалити позитивне рішення щодо його подальшої капіталізації щоб уникнути банкрутства. У цьому листі колишні власники "Приватбанку" брали на себе зобов'язання щодо реструктуризації кредитів, наданих банком пов'язаним юридичним особам. Згідно із заявою Мінфіну, це зобов'язання не було виконано у встановлений термін.

У свою чергу Ігор Коломойський стверджував, що колишні акціонери банку беруть участь упереговорах щодо реструктуризації кредитів, які почалися в червні.

Раніше заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Ігор Коломойський оскаржує в суді рішення про визнання "Приватбанку" неплатоспроможним і його націоналізацію. Свій позов до Національного банку і "Приватбанку" про розірвання договору поруки Коломойський подав 9 червня.

Нагадаємо, 18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". Водночас "ПриватБанк" у зв'язку з процедурою націоналізації призупинив корпоративні платежі на добу до 9:00 20 грудня.



За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень. А голова Мінфіну Данилюк зазначив, що після того як "Приватбанк" повністю стабілізується, держава планує цей банк продати. У свою чергу, президент Порошенко заявив: "Держава гарантує клієнтам "Приватбанку" недоторканність і цілісність їхніх грошей".

Разом з тим, рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляв, що "Приватбанк" доведений до неплатоспроможності, а за це передбачена дуже серйозна відповідальність".

Нагадаємо, до націоналізації майже 50% акцій "Приватбанку" належало Ігорю Коломойському, 41,6% - Геннадію Боголюбову.