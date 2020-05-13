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Новини
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Збитки "Укрзалізниці" та інших транспортних держпідприємств через корупціонерів перевищили 1 млрд грн, - НАБУ

Збитки

НАБУ повідомляє, що сьогодні у відомстві перебуває 21 кримінальне провадження щодо корупційних кримінальних правопорушень у сфері діяльності АТ "Укрзалізниця".

Національне антикорупційне бюро розслідує понад 20 кримінальних проваджень щодо корупції у сфері діяльності "Укрзалізниці" та інших державних транспортних підприємств, сума завданих збитків за якими становить 1,1 млрд грн. Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит інтернет-видання "Обозреватель", передає Главком.

Зокрема, у відповіді НАБУ повідомляється, що на сьогодні у відомстві перебуває 21 кримінальне провадження стосовно корупційних кримінальних правопорушень у сфері діяльності АТ "Укрзалізниця". Попередня сума збитків у цих та інших провадженнях стосовно діяльності транспортних держпідприємств становить орієнтовно 1,1 млрд грн.

"Основні правопорушення, що розслідують детективи Національного бюро у сфері діяльності АТ "Укрзалізниця", пов’язані зі зловживаннями під час проведення публічних закупівель, обслуговування боргових зобов’язань, здійснення страхової діяльності, надання пільг на тарифи з вантажних перевезень", - зазначається у відповіді НАБУ.

Збитки Укрзалізниці та інших транспортних держпідприємств через корупціонерів перевищили 1 млрд грн, - НАБУ 01
Збитки Укрзалізниці та інших транспортних держпідприємств через корупціонерів перевищили 1 млрд грн, - НАБУ 02

Нагадаємо, раніше Держаудитслужба повідомила, що за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності АТ "Укрзалізниця" та його 24-х філій за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 року виявлено порушень на суму 11,8 млрд грн, що негативно вплинуло на фінансово-господарську діяльність держпідприємства.

Водночас народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив, що якщо міністр інфраструктури не подолає системну корупцію в "Укрзалізниці", депутати ініціюватимуть питання про його заміну.

Як повідомлялося, ексміністр Омелян побачив катастрофу на "Укрзалізниці".

Автор: 

НАБУ (5116) корупція (4725) Укрзалізниця (6931)


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Топ коментарі
+1
Элементарно Ватсон нужно сделать как всегда ,поднять тарифы и покрыть убытки
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13.05.2020 15:23 Відповісти
+1
запустят-запустят они точно тянут не станут, цены только повысят, надо же убытки покрывать)) так что ждемс других новостей по "УЗ"
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13.05.2020 17:22 Відповісти
+1
экономическая модель у нас в стране одна , тырь пока есть что тырить
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13.05.2020 22:30 Відповісти
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Элементарно Ватсон нужно сделать как всегда ,поднять тарифы и покрыть убытки
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13.05.2020 15:23 Відповісти
То есть "сделать все для людей" и победить эпоху бедности - все как наш новые президент обещал))
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13.05.2020 16:58 Відповісти
Вы не правы. У УЗ своя, а не общепринятая, экономическая модель, проверенная годами. Тарифы они поднимут, но убытки не покроют, так как с ростом тарифов предприятие становится еще убыточнее. Так было, так и будет.)))
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13.05.2020 19:28 Відповісти
экономическая модель у нас в стране одна , тырь пока есть что тырить
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13.05.2020 22:30 Відповісти
Так так и делают, сколько себя помню. И всё ноют и ноют, мол, невыгодно им работать, сплошные убытки. Так может воровать меньше надо? Ну хотя бы для начала.
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13.05.2020 23:45 Відповісти
а где посадки дон? все пишите поймали арестовали и шо дон? трындеть не мешки ворочать дон!
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13.05.2020 15:27 Відповісти
Бить мух возле говна - дело полезное, но бесперспективное
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13.05.2020 16:05 Відповісти
На посадку, достаточно и того, что пообещались заробитчан в Европу выпустить. А там, как говорится, Запад нам поможет. Не зря-же обьявили что у нас прелого зерна в закромах еще предостаточно и хлеб более чем в два раза не подорожает.)))
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13.05.2020 19:30 Відповісти
Когда запустат єлектрички, по определению убіточніе, то сей показатель стемительно пойдетиЪ уверх.
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13.05.2020 16:09 Відповісти
запустят-запустят они точно тянут не станут, цены только повысят, надо же убытки покрывать)) так что ждемс других новостей по "УЗ"
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13.05.2020 17:22 Відповісти
Брехня! Зєлёнський поборов корупцію ще рік тому!
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13.05.2020 16:13 Відповісти
Так нужно руководство менять и принципы работы, если коррупция в них пахнет и цветет. Все ж от кадров зависит
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13.05.2020 16:56 Відповісти
Кадры в УЗ отменные и каждый раз все лучше подбираются. тут может причина в низких зарплатах этих кадров?))) Может им по три ляма в месяц назначить, чтоб от взяток и коррупции отказались? Или сразу по чирику, чтоб на верочку...)))
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13.05.2020 19:33 Відповісти
все четко делают ребятки)) сейчас они в срочном порядке сообщат об убытках,умолчат о зарплатах директоров, Лещенков и прочих кто числится у них на работе и бабахнут новые тарифы))
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13.05.2020 17:21 Відповісти
Не успели антиколомойский закон принять, как сразу про УЗ и госпредприятия заговорили. Значит снова МВФ денег не дал и выдвинул новое требование - срочно все госимущество распродать.))) Продайте УЗ немцам -пусть немчура обанкротится на убыточной железке.)))
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13.05.2020 19:35 Відповісти
Правильно! Потому мы не коррупцию устранять будем, а тарифы повышать)) Это как попытка заполнить бак без дна - сколько не лей, всё равно будет пусто. Устраните коррупцию на УЗ и вы замечательным образом увидите, что наша железная дорога очень даже прибыльна уже сейчас.
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13.05.2020 23:35 Відповісти
 
 