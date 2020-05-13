Збитки "Укрзалізниці" та інших транспортних держпідприємств через корупціонерів перевищили 1 млрд грн, - НАБУ

НАБУ повідомляє, що сьогодні у відомстві перебуває 21 кримінальне провадження щодо корупційних кримінальних правопорушень у сфері діяльності АТ "Укрзалізниця".

Національне антикорупційне бюро розслідує понад 20 кримінальних проваджень щодо корупції у сфері діяльності "Укрзалізниці" та інших державних транспортних підприємств, сума завданих збитків за якими становить 1,1 млрд грн. Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит інтернет-видання "Обозреватель", передає Главком.

Зокрема, у відповіді НАБУ повідомляється, що на сьогодні у відомстві перебуває 21 кримінальне провадження стосовно корупційних кримінальних правопорушень у сфері діяльності АТ "Укрзалізниця". Попередня сума збитків у цих та інших провадженнях стосовно діяльності транспортних держпідприємств становить орієнтовно 1,1 млрд грн.



"Основні правопорушення, що розслідують детективи Національного бюро у сфері діяльності АТ "Укрзалізниця", пов’язані зі зловживаннями під час проведення публічних закупівель, обслуговування боргових зобов’язань, здійснення страхової діяльності, надання пільг на тарифи з вантажних перевезень", - зазначається у відповіді НАБУ.





Нагадаємо, раніше Держаудитслужба повідомила, що за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності АТ "Укрзалізниця" та його 24-х філій за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 року виявлено порушень на суму 11,8 млрд грн, що негативно вплинуло на фінансово-господарську діяльність держпідприємства.



Водночас народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив, що якщо міністр інфраструктури не подолає системну корупцію в "Укрзалізниці", депутати ініціюватимуть питання про його заміну.



Як повідомлялося, ексміністр Омелян побачив катастрофу на "Укрзалізниці".