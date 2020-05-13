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Заместителем главы НАПК стал Стародубцев

Заместителем главы НАПК стал Стародубцев

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков назначил на должность своего заместителя Александра Стародубцева - одного из инициаторов реформы государственных закупок Prozorro.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает НАПК в своем телеграме.

В ведомстве Стародубцев будет отвечать за управление и развитие персонала, предотвращения и выявления коррупции и цифровую трансформацию.

Стародубцев был одним из инициаторов реформы государственных закупок Prozorro, соучредителем гражданской платформы "Новая страна" и образовательной инициативы "Открытый университет Майдана".

Также Стародубцев возглавлял Национальное агентство по вопросам государственной службы и департамент регулирования публичных закупок Министерства экономического развития и торговли.

Сейчас НАПК возглавляет Александр Новиков, которого Кабмин назначил 15 января после победы в конкурсе на эту должность. У него сегодня два заместителя: Роман Сухоставец и Иван Пресняков.

Читайте также: Кабмин уволил Стародубцева с должности главы Нацагентства госслужбы

Автор: 

Стародубцев Александр (11) НАПК (1685)


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кто такой Стародубцев дон?
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13.05.2020 15:59 Відповісти
С виду вроде "не от Версачей" одет... А там посмотрим, журналюги раскопают - на чем ездит, где живет, какие часики на руках, какая мобила в кармане... И сопоставят это с ОФИЦИАЛЬНО полученными доходами. Посмотрим... Все остальные аргументы для такой должности - пустяк!
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13.05.2020 17:58 Відповісти
 
 