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Пункт пропуска "Шегини" возобновит работу, - правительство
Кабинет министров принял решение о возобновлении работы пешеходного пункта пропуска "Шегини" во Львовской области на границе с Польшей.
Соответствующее решение было принято на заседании в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, необходимость данного решения возникла в связи с послаблением карантина.
Отмечается, что решение вступит в силу после опубликования принятого документа.
Также на Цензор.НЕТ: Польша не станет открывать границы как минимум до 12 июня
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Wevelsburg
показати весь коментар13.05.2020 16:12 Відповісти Мені подобається 0
Peterman Pinscher
показати весь коментар13.05.2020 16:17 Відповісти Мені подобається 0
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