Пункт пропуска "Шегини" возобновит работу, - правительство

Кабинет министров принял решение о возобновлении работы пешеходного пункта пропуска "Шегини" во Львовской области на границе с Польшей.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, необходимость данного решения возникла в связи с послаблением карантина.

Отмечается, что решение вступит в силу после опубликования принятого документа.

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