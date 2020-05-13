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Журналістам не відкриють повний доступ до парламенту з 18 травня, - Разумков

Журналістам не відкриють повний доступ до парламенту з 18 травня, - Разумков

Верховна Рада відновить роботу в режимі пленарних засідань з 18 травня, проте повний доступ журналістів до будівлі парламенту не буде відновлено.

Про це заявив під час брифінгу голова ВРУ Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ

"Поки це робити не будемо. Тому що ми повертаємося до роботи, але, на жаль, відвідувачів, частину апарату, і в тому числі загальний доступ журналістів поки забезпечити не можемо. Це пов'язано з режимом певного карантину в будівлях, в яких працюють і співробітники, і апарат ВРУ", - сказав Разумков.

Зазначимо, нині для журналістів відкритий тільки пресцентр Верховної Ради на третьому поверсі будівлі. Однак обмежений доступ в ложу преси і кулуари парламенту.

Відповідаючи на питання, коли журналістам буде надано повний доступ, він сказав:

"Коли ми будемо бачити, що все ж країна виходить з карантинного режиму, то ми повернемося до звичайної і для вас, і нас роботи".

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Він також розповів, що в залі засідань парламенту проводитимуть санітарно-епідеміологічні заходи під час перерви з 14 до 16 годин.

Як повідомлялося, Верховна Рада з 18 травня повернеться до роботи відповідно до свого календарного плану, ухваленого в січні цього року.

Автор: 

ВР (15077) журналістика (1790) ЗМІ (1370) Разумков Дмитро (1528)


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Теперь без журналистов депутаты разгуляются: Богдан Яременко найдёт ту для которой анал не табу, а Кива может дрочить хоть двумя руками одновременно
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13.05.2020 15:42 Відповісти
І чатитися в месенджерах можна буде без оглядки.
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13.05.2020 15:46 Відповісти
сподіваюсь,в рукавичках
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13.05.2020 15:48 Відповісти
Это сладкое слово "карантин"...(с)
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13.05.2020 15:44 Відповісти
Карантин для быдла а слугам вопросики решать. Ничего личного только бизнес.
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13.05.2020 15:55 Відповісти
Нечего холопам знать как дрочат что творят небожители!
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13.05.2020 18:55 Відповісти
 
 