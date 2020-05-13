С#ка система: Наумов і Чернявський, які вимагали $1,5 тис. за встановлення інвалідності, на свободі, а Антоненко й Кузьменко в СІЗО, - ветеран АТО Олексюк
Загинути на війні не страшно - страшно бачити несправедливість на мирній українській території.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ветеран АТО Петро Олексюк, передає Цензор.НЕТ.
"С#КА СИСТЕМА. Три роки тому я зазнав важкого поранення під час виконання бойового завдання: 9 травня 2017 року я наступив на протипіхотну міну ПМН-2. Загинути на війні не страшно - страшно бачити несправедливість на мирній українській території. Уважно слідкую за кримінальними справами щодо вбивства Павла Шеремета і нападів на Сергія Стерненка. Я вважаю, що Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко незаконно тримають у СІЗО - я не бачу конкретних доказів у їхній причетності. А от у випадку із Сергієм Стерненком - людині найближчим часом хочуть вручити підозру. Підозру за що, за те що не дала себе вбити", - розповів він.
"Натомість ми бачимо парадоксальне явище: Валерій Наумов та Віктор Чернявський перебувають на волі. Це ті злочинці, які вимагали в моїх батьків 1500$ за встановлення для мене групи інвалідності. Це ті злочинці, у яких вдома знайшли $133 000 разом із 37 пакетами документів на інвалідність від поранених воїнів. Це ті злочинці, які заплатили 4000 000 грн застави і тепер вільно гуляють на волі і думають, що я лох. Я не лох, мені 26 років і я знаю, що боротися за честь своїх батьків - це набагато вище, ніж власне Я. У 21 рік я розпочав боротьбу проти російського окупанта на Донбасі, мені було все одно: я повернуся живий чи загину. Тепер, будучи пораненим, я веду боротьбу далі - боротьбу за справедливість, боротьбу за честь моїх батьків і моєї родини. Дуже важко усвідомлювати, що система невинних людей кидає за ґрати, а злочинці вільно гуляють на волі. Я чоловік, і боротьбу доведу до кінця! Честь маю! Всім гарного дня! Моя історія про боротьбу з хабарниками", - резюмував ветеран АТО.
Нагадаємо, 6 грудня 2018 року було затримано лікарів Наумова та Чернявського, які вимагали у ветерана АТО Олексюка $1,5 тис. за встановлення інвалідності. У них знайшли 130 тисяч доларів. Лікарів Чернявського і Наумова суд заарештував на два місяці із заставою близько 2 млн грн для кожного. Пізніше лікарі Наумов і Чернявський внесли застави 2,1 млн та 1,9 млн і вийшли на свободу.
Також Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з Петром Олексюком: "Ми звернулися в СБУ, коли за групу інвалідності для мене батькові сказали дати 1500 доларів хабара".
Раніше стало відомо, що СБУ і Офіс Генпрокурора готують Стерненку підозру у вбивстві.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.
4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.
Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.
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отже, пор-система!
дірки в бюджеті немає ?
атомні електростанції не зупиняються ?
Торнадівців за що закрили?
Хто знецінив гривню у 3.5 рази?
Як там почувають діамантові прокурори?
...
2. Торнадівців закрили за злочини. Під час будь-якої війни в будь-яких військах зустрічаються злочини і злочинці. Україна не виключення.
3. Гривню знецінив Коломойський, коли вивів з валютного ринку України 6,5 млрд. доларів.
5. Справа діамантових прокурорів в судах з 2016 року. Зараз в антикорупційному суді.
(нбу) добро дал на вывоз ( ах да забыл, он ночью вывозил )
заробитчаны перевели больше евриков чем вывезли , да и буржуины подкинули , но гривна моцней не стала
пункт 2 , любая война злочын , и торнадовцы не святые ( совсем ) , и бывших з\к
там хватало , но противопартизанских мероприятий ни кто не отменял ( а там жесть и расплавленный металл)
за диамантовых знает вся страна че они не подсудны
ну а ты школота на карантине
Шо ж ты раньше молчал ? )))
Это все та же система. Ее до сих пор никто не демонтировал. У нас год за годом перекрашивают фасад, при этом число чиновников только увеличивается.
в Украине чиновников в пересч'те на душу населения приблизительно столько же, сколько и в Германии или Великобритании.
Без чиновников не бывает государства
ты ж вышел ?
схєралі ?
ти питай того, шо жаліється про те, шо за Торнадо ніхто не виходить.
Я не жаліюсь
А затем и в суд подаст за зверства Хунты.
Есть "прослужившие" в ВСУ палковники с 30 стажем, но не нюхавшие пороха на войне.
Відзнакою «Ветеран військової служби» нагороджуються військовослужбовці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних Сил України ,
які мають високі показники у бойовій і професійній підготовці, виявили
самовіддані дії в захисті державних інтересів України та її Збройних
Сил, зразково виконують військові обов'язки, досягли високої бойової
готовності військ при вислузі у Збройних Силах 25 і більше календарних
років.
Ветеранов второй мировой, после Афгана, тоже называли ветеранами войны только через 25 лет после войны?
Парады стали проводить с 1965 года. Сомнительно, что воевавших в 1941-1945 СМИ ссср не называли ветеранами.
Воевавших в Афгане стали называть ветеранами той войны только лет 10 назад?
Ветеранское движение в СССР берет начало с 1984 года в городе Ухте (Коми АССР). Ухтинская организация ветеранов войны в Афганистане, созданная в ноябре 1984 года в Ухтинском индустриальном институте....
Никак не через 25 лет после войны.
"С момента создания и в течение 1991 года Российский Союз ветеранов Афганистана возглавлял Ляпин Евгений Иванович." ....
http://rsva.ru/o-soyuze
Значит, и пресса, простые граждане могут называть прошедших войну с рашей, ветеранами этой войны, а не ветеранами-носителями бумажки службы в ВСУ со стажем, просидевшими всю свою службу кладовщиками в глубоком тылу.
Сынок, мотая головой и пуская слюни: "Папа, а где море?".
Папа: "Вот, сынок, видишь - водичка плещется, рыбки плавают, это и есть
море."
Сынок, пуская слюни: "Папа, а где море?".
Папа:"Да вот же, сынуля, параходик плавет, чайки летают, песочек
желтенький - это и есть море."
Сынок: "Папа, а где море?"
У папы не выдерживают нервы, он берет сына за шиворот и тычет мордой в
морскую воду: "Вот! Вот! Вот море!!!"
Сынок: "Папа-а-а, а что это было?"
Море сынок
А вообще, прикольно, что человек, игнорирующий элементарные правила правописания и пишущий даже собственное имя с маленькой буквы, упирается рогом, доказывая, что согласно какой-то бумажке нельзя называть воевавших ветеранами войны раньше, чем через 25 лет.
Мало делитесь только 6 человек.
Пусть люди читают, и знают лицо нашей власти и наших судов!
Система в том, что все ноют на форумах пока преступники творят преступления.
Почему жоппозиция, почему просто граждане не пишут заявления и не открывают уголовные дела на творящиеся преступления?
Пришли, высрались на форуме и бегают плачут и призывают других плакать...
Хочешь сделать делай.
Система... Лень и тупость а не система.
Они работают. А где наши те же волонтёрские адвокатские организации? Я не слышал о таких.
Все зарабатывают балы нытьём и имитацией деятельности...
Не оскорбляйте собачек. Наша СИСТЕМА это мафия за треть столетия глубоко проникшая в большинство сфер нашей жизни. Надо в первую очередь менять не сколько президентов, премьеров, и т.п., а в первую очередь отстранить олигархов-мафиози от их преступного воздействия на власть. Поэтому преступники гуляют на воле, высшие чиновники в открытую грабят страну, а ПороКоломоАхметовоФирташеобразные приматы лишь посмеиваются довольно потирая руки глядя как диванные политолухи горячо спорят о том, какой мафиозный клан лучше для нашего народа. Но ворон ворону глаз не выклюет.
и убрать их оттуда можно только силой