С#ка система: Наумов і Чернявський, які вимагали $1,5 тис. за встановлення інвалідності, на свободі, а Антоненко й Кузьменко в СІЗО, - ветеран АТО Олексюк

Загинути на війні не страшно - страшно бачити несправедливість на мирній українській території.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав ветеран АТО Петро Олексюк, передає Цензор.НЕТ.

"С#КА СИСТЕМА. Три роки тому я зазнав важкого поранення під час виконання бойового завдання: 9 травня 2017 року я наступив на протипіхотну міну ПМН-2. Загинути на війні не страшно - страшно бачити несправедливість на мирній українській території. Уважно слідкую за кримінальними справами щодо вбивства Павла Шеремета і нападів на Сергія Стерненка. Я вважаю, що Андрія Антоненка та Юлію Кузьменко незаконно тримають у СІЗО - я не бачу конкретних доказів у їхній причетності. А от у випадку із Сергієм Стерненком - людині найближчим часом хочуть вручити підозру. Підозру за що, за те що не дала себе вбити", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд уже рік не може розпочати розгляд справи лікарів Наумова та Чернявського, які вимагали у ветерана Олексюка $1,5 тис. за встановлення інвалідності

"Натомість ми бачимо парадоксальне явище: Валерій Наумов та Віктор Чернявський перебувають на волі. Це ті злочинці, які вимагали в моїх батьків 1500$ за встановлення для мене групи інвалідності. Це ті злочинці, у яких вдома знайшли $133 000 разом із 37 пакетами документів на інвалідність від поранених воїнів. Це ті злочинці, які заплатили 4000 000 грн застави і тепер вільно гуляють на волі і думають, що я лох. Я не лох, мені 26 років і я знаю, що боротися за честь своїх батьків - це набагато вище, ніж власне Я. У 21 рік я розпочав боротьбу проти російського окупанта на Донбасі, мені було все одно: я повернуся живий чи загину. Тепер, будучи пораненим, я веду боротьбу далі - боротьбу за справедливість, боротьбу за честь моїх батьків і моєї родини. Дуже важко усвідомлювати, що система невинних людей кидає за ґрати, а злочинці вільно гуляють на волі. Я чоловік, і боротьбу доведу до кінця! Честь маю! Всім гарного дня! Моя історія про боротьбу з хабарниками", - резюмував ветеран АТО.

Нагадаємо, 6 грудня 2018 року було затримано лікарів Наумова та Чернявського, які вимагали у ветерана АТО Олексюка $1,5 тис. за встановлення інвалідності. У них знайшли 130 тисяч доларів. Лікарів Чернявського і Наумова суд заарештував на два місяці із заставою близько 2 млн грн для кожного. Пізніше лікарі Наумов і Чернявський внесли застави 2,1 млн та 1,9 млн і вийшли на свободу.

Також Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з Петром Олексюком: "Ми звернулися в СБУ, коли за групу інвалідності для мене батькові сказали дати 1500 доларів хабара".

Раніше стало відомо, що СБУ і Офіс Генпрокурора готують Стерненку підозру у вбивстві.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

14 лютого 2019 року активіст повідомляв про те, що у нього в машині виявили два GPS-трекери.

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.



