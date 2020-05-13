Запропоновану Хржановським художню концепцію меморіалу в Бабиному Яру оцінюватиме наукова рада, - заява

Наукова рада Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" заявила, що оцінить художню концепцію меморіалу, яку презентує його артдиректор, режисер Ілля Хржановський.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві наукової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

Зазначається, що перші заяви з приводу майбутньої нової художньої концепції авторства Хржановського викликали занепокоєння наукової ради.

"Нещодавня публікація у медіа імовірного проєкту нової художньої концепції майбутнього музею викликала занепокоєння членів Наукової Ради. У відповідь на це ми отримали запевнення керівництва Меморіального центру у тому, що проєкти згідно з новою художньою концепцією, презентація яких очікується у середині червня 2020 року, а повна нова художня концепція стане предметом ретельного аналізу та контролю з боку Наглядової Ради Меморіального центру та незалежних експертів і буде презентована офіційно до кінця поточного року", - йдеться в заяві.

Наукова Рада розуміє, що історична та художня складові Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" діятимуть незалежно, і що художня творчість не матиме визначального впливу на зміст проєкту у частині історичного наративу.

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У листі стверджується, що нова художня концепція буде оцінена членами Наукової Ради, українськими та міжнародними кураторами та експертами-музейниками в сфері Голокосту та інших масових злочинів.

" Ми також очікуємо, що нова концепція буде обговорена публічно і що Наглядова Рада візьме до уваги результати такої оцінки, громадського обговорення та думку Наукової Ради перед остаточним затвердженням", - сказано в зверненні.

Також повідомляється про створення при Центрі двох науково-дослідних інститутів: Інституту дослідження території та ландшафту пам'яті Бабиного Яру та Інституту історії Голокосту в Україні та Східній Європі.

Нагадаємо, Хржановський був призначений художнім директором Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" в 2019 році. Восени в команді проєкту було здійснено істотну ротація.

У центрі скандалу Хржановський виявився навесні у зв'язку з прем'єрою фільмів з циклу "ДАУ", в якому були реальні сцени насильства, а також в зйомках брав участь справжній неонацист.

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Нагадаємо, ювенальні прокурори прокуратури Харківської області зареєстрували кримінальні провадження у ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 3 ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства) КК України з приводу можливого насильства над дітьми з притулку під час зйомок фільму "Дау". Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить слідче управління Головного управління Нацполіціі в Харківській області під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів прокуратури області.

Раніше Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба звернувся в поліцію через використання немовлят з Будинку дитини в Харкові під час зйомок фільму "Дау. Дегенерація" російського режисера Іллі Хржановського.

В одному з інтерв'ю Хржановський заявив, що в роботі з меморіалом в Бабиному Яру використовує ті ж методи "емоційного занурення", що і фільмі "ДАУ". Після критики в медіа з'явився набір слайдів, який Хржановський представив наглядовій раді Центру як начерки концепції майбутнього меморіалу.

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Громадськість, представників науки і арт-кураторів стурбувало питання, чи не з'явиться в Бабиному Яру замість меморіалу арт-проєкт, який не буде спрямований на шанування пам'яті про всіх убитих в Бабиному Яру. Колишній головний історик проєкту Карел Беркгофф назвав проєкт Хржановського "Дісней Лендом" і заявив про те, що Хржановський ігнорує всі наукові розробки, зроблені фахівцями до його приходу.

Як повідомлялося, в 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Проєкт, який викликав запитання у Зісельса, - Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр", який здійснюється за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них приєднався Віктор Пінчук.

Паралельно реалізується підтримуваний Зісельсом державний комплексний проєкт зі спорудження в Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі існуючі сьогодні пам'ятники, а також два музеї. За прогнозами Зісельса, в разі успішної реалізації державний комплекс може з'явитися через 10-15 років. Для нього буде потрібно 30-40 мільйонів доларів.