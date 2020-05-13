Запропоновану Хржановським художню концепцію меморіалу в Бабиному Яру оцінюватиме наукова рада, - заява
Наукова рада Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" заявила, що оцінить художню концепцію меморіалу, яку презентує його артдиректор, режисер Ілля Хржановський.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві наукової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".
Зазначається, що перші заяви з приводу майбутньої нової художньої концепції авторства Хржановського викликали занепокоєння наукової ради.
"Нещодавня публікація у медіа імовірного проєкту нової художньої концепції майбутнього музею викликала занепокоєння членів Наукової Ради. У відповідь на це ми отримали запевнення керівництва Меморіального центру у тому, що проєкти згідно з новою художньою концепцією, презентація яких очікується у середині червня 2020 року, а повна нова художня концепція стане предметом ретельного аналізу та контролю з боку Наглядової Ради Меморіального центру та незалежних експертів і буде презентована офіційно до кінця поточного року", - йдеться в заяві.
Наукова Рада розуміє, що історична та художня складові Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" діятимуть незалежно, і що художня творчість не матиме визначального впливу на зміст проєкту у частині історичного наративу.
У листі стверджується, що нова художня концепція буде оцінена членами Наукової Ради, українськими та міжнародними кураторами та експертами-музейниками в сфері Голокосту та інших масових злочинів.
" Ми також очікуємо, що нова концепція буде обговорена публічно і що Наглядова Рада візьме до уваги результати такої оцінки, громадського обговорення та думку Наукової Ради перед остаточним затвердженням", - сказано в зверненні.
Також повідомляється про створення при Центрі двох науково-дослідних інститутів: Інституту дослідження території та ландшафту пам'яті Бабиного Яру та Інституту історії Голокосту в Україні та Східній Європі.
Нагадаємо, Хржановський був призначений художнім директором Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" в 2019 році. Восени в команді проєкту було здійснено істотну ротація.
У центрі скандалу Хржановський виявився навесні у зв'язку з прем'єрою фільмів з циклу "ДАУ", в якому були реальні сцени насильства, а також в зйомках брав участь справжній неонацист.
Нагадаємо, ювенальні прокурори прокуратури Харківської області зареєстрували кримінальні провадження у ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 3 ст. 300 (ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства) КК України з приводу можливого насильства над дітьми з притулку під час зйомок фільму "Дау". Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить слідче управління Головного управління Нацполіціі в Харківській області під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів прокуратури області.
Раніше Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба звернувся в поліцію через використання немовлят з Будинку дитини в Харкові під час зйомок фільму "Дау. Дегенерація" російського режисера Іллі Хржановського.
В одному з інтерв'ю Хржановський заявив, що в роботі з меморіалом в Бабиному Яру використовує ті ж методи "емоційного занурення", що і фільмі "ДАУ". Після критики в медіа з'явився набір слайдів, який Хржановський представив наглядовій раді Центру як начерки концепції майбутнього меморіалу.
Громадськість, представників науки і арт-кураторів стурбувало питання, чи не з'явиться в Бабиному Яру замість меморіалу арт-проєкт, який не буде спрямований на шанування пам'яті про всіх убитих в Бабиному Яру. Колишній головний історик проєкту Карел Беркгофф назвав проєкт Хржановського "Дісней Лендом" і заявив про те, що Хржановський ігнорує всі наукові розробки, зроблені фахівцями до його приходу.
Як повідомлялося, в 2016 році паралельно почали розроблятися і реалізовуватися два проєкти меморіалізації Бабиного Яру. Проєкт, який викликав запитання у Зісельса, - Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр", який здійснюється за підтримки мера Києва Віталія Кличка. Головними ініціаторами та спонсорами проєкту є російські бізнесмени Михайло Фрідман, Герман Хан і Павло Фукс. Пізніше до них приєднався Віктор Пінчук.
Паралельно реалізується підтримуваний Зісельсом державний комплексний проєкт зі спорудження в Бабиному Яру єдиного меморіалу, який має об'єднати в одному комплексі всі існуючі сьогодні пам'ятники, а також два музеї. За прогнозами Зісельса, в разі успішної реалізації державний комплекс може з'явитися через 10-15 років. Для нього буде потрібно 30-40 мільйонів доларів.
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https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%B0%D1%83_%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%8C?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDwBxaiHNbvWpd-CAmqiMPqMLKZgJNHr7vfeI9cqwA14--RdZ9S5eiRrQt1NMw0IZmAMDwk9MePHjo-TSESe2CEzmrSUP5v42nlHI81mk8dGftNLbC6Utw4-KoJ3dQAWwKCYg4Y2g_dxai2_EjZTDVVybyDr2IJKJp7wkO5hCxhohequ6bNgR4C2bjQEo_nfXzDm79gj9CW7RpSF42GEpmOL0G0A-mZt95r-wWAn3vmBBcSTeT8SRiYTRqj70WkEq8yoxsw1FEXqqh1frkCretoMw2Pw7S2iZccLSSjcQ5AWVyiLM1-aAhyfmobvSN8ulQZ469GYxZ4FzNHb3vVWda1E6TWJavUSy41DGbnNZUZQd1LxnnWi6s2Dvfr2xBI1TUrt89L1Qj0y5RU0aqbPWRY_IMfhmwpmmQm5a72SK90W62X3nqq0r3Kd46WAzLvd3HplQ2SsGzTym2nQBljOxhAFofH3VsmvQCUR_LY&__tn__=%2ANK-R #ДАУ_геть
Нагадаю: рівно 4 рр. тому, коли на Либідській демонтували пам'ятник чекістам, в укр. інформпросторі так само був біснувався "заградотряд" із "мистецтвознавців у цивільному", як сьогодні - на захист "режисерського експерименту" Хржановського, і прийом був той самий: ааааа, бидло-хами-вандали! нє смєть трогать, ето Іскусство! (спойлер: брехня) всесвітньо визнане, "під охороною ЮНЕСКО"!. (спойлер: брехня) і т.д. (більше про цю технологію див. у стартовому інтерв'ю - ).
Вже тому не слід поспішати вестись на ту саму маніпуляцію та по-"ботанському" давати себе втягти в філософські дискусії на тему, можна чи не можна катувати дітей, і якщо не можна, то чому (тут, як на допиті: раз заговорив, а не заволав "геть, мерзото!" - значить, уже програв, як в анекдоті: "от бачите, пані, ви вже торгуєтесь" (с)). Важливо розуміти, що всі ці квазімистецтволюбні російсько-нацистські камланія мають на меті захист ні разу не мистецтва, а цілком адресного насильства - і далеко не тільки символічного! (буде час - напишу про це окремо)
NB: увага, при поширенні не забувайте, бдлска, опцію "Долучити первинний допис", інакше з 3-х шарів тексту лишиться тільки оте стартове інтерв'ю, неясно, до чого)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10154225139453953?__xts__%5B0%5D=68.ARDwBxaiHNbvWpd-CAmqiMPqMLKZgJNHr7vfeI9cqwA14--RdZ9S5eiRrQt1NMw0IZmAMDwk9MePHjo-TSESe2CEzmrSUP5v42nlHI81mk8dGftNLbC6Utw4-KoJ3dQAWwKCYg4Y2g_dxai2_EjZTDVVybyDr2IJKJp7wkO5hCxhohequ6bNgR4C2bjQEo_nfXzDm79gj9CW7RpSF42GEpmOL0G0A-mZt95r-wWAn3vmBBcSTeT8SRiYTRqj70WkEq8yoxsw1FEXqqh1frkCretoMw2Pw7S2iZccLSSjcQ5AWVyiLM1-aAhyfmobvSN8ulQZ469GYxZ4FzNHb3vVWda1E6TWJavUSy41DGbnNZUZQd1LxnnWi6s2Dvfr2xBI1TUrt89L1Qj0y5RU0aqbPWRY_IMfhmwpmmQm5a72SK90W62X3nqq0r3Kd46WAzLvd3HplQ2SsGzTym2nQBljOxhAFofH3VsmvQCUR_LY&__tn__=H-R 3 мая 2016 г. · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#
Знов за рибу гроші...(( В пошту багато пишуть про те, як зазіхання на пам'ятник чекістам на Либідській "розшили" на публіку нову партію чекістолюбців)) - там ДТ підставляє сторінки під мем 2004-2014 рр. про "разних гєроєв у разних частєй страни", там чекістолюбна журналістка хуцпарить як-Божа-роса, буцім це "один з найцікавіших пам'ятників Києва" (!!! - мистецтвознавцям, хай і "в цивільному", такої хуцпи гнати все ж не пристало, диплом дорожчий, а "інформескорту" втрачати нічого), і т.д. Тому ще раз повторю тут 1-шу частину свого інтерв'ю lb, де мова йшла якраз про цю методичку - про політтехнологію Чекістану, спрямовану на те, щоб за всяку ціну відстояти домінування в просторі укр. міст і сіл радянської монументальної пропаґанди:
"Вчора вони казали, що це «герої Сходу», сьогодні, коли ця леґенда провалилась, вони «захищають мистецтво», завтра ще щось придумають…" https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fculture.lb.ua%2Fnews%2F2016%2F04%2F20%2F333388_oksana_zabuzhko_koli_8_travnya_2014.html&h=AT11axEbtG15-mJKF5M1OMd9FNXTDRNwZUqfO7aGVze-9U3DI_ab8IgJaQj1xjTOuZh9ewTj7zQcwLvhIENwVk65Rk6toHPdUYgN5J7T1zsOGA5TdWRXoANNP6N2Y4z9DzswkwhHqD4XB_6-***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************-etS2YQZzJHASK4_KqWqfleT0nREo0gagfM2SKu6DTsonReeNV_Vmje_0C9bPNxjjv_fa5CFGe5e169OYrXhVp6mIPR3cH-GMFXl2wLgAOd1hCUkiXQSsnHRizFnqpyuonqw6fylRSi08Rj6woLoaJtEuLI1iSf1DrE6bkHzDDYa8E1JaY89Mp6MLo2OJcskPfG5O2H6DxETxNDCS0rXgYIQqAcZFs-RfHZYDdgH7Y7ZIxNl4DoWgJhdDcY7lnzIJWIxLZxpkCiKWJS82TdAsFQda0CslZSBaYKWrHOFm-mXTM41BIq5lZqVJO_74qq1lx3uQqP87r8wzT_Uj75lyGsHeOPImyryNvj58qgeexcHd1Mw5Pep5tyrQwF-gocrpjzhBPhQ10aaxzc0vIKrdQFi0kHWPE-8CuGKJywO7SiFznFnXB6dl1RuYCRVAORJ5Voe-uehndaUVkOERpjGSooWKXA http://culture.lb.ua/…/333388_oksana_zabuzhko_koli_8_travny…
(Поки що, як видно, не придумали, але стараються.)
І ще раз, і ще: доки наш простір не зцілиться від цієї естетики, у нас і далі всі Мазепи з Бандерами будуть на Ленінів подібні. І не тільки за формою...
Ну і про "визнання пам'ятників убивцям" як форму колаборації (зради вбитих) і розмазування вчинених злочинів "на всіх" (бандитську "пов'язку кров'ю" в форматі цілої країни) теж уже писала, і не раз. (Доки вони стоять - доти ми, морально-психологічно, "не заперечуємо" проти вчинених ними злочинів - тримаємо для них ворота відкритими й надалі). Це й є найперша причина, чому Carthago delenda est. І чому у відповідь за кожним разом здіймається такий сюрчиковий вий - як від акту екзорцизму.
Бо в певному сенсі воно й є - акт екзорцизму)).
Будьмо уважні (с). І шануймося.
Общественность, научные кгруги и арт-кураторов обеспокоил вопрос, не появится ли в Бабьем Яру вместо мемориала арт-проект, который будет направлен на почитание памяти обо всех убитых в Бабьем Яру. Источник: https://censor.net/n3195272
Подделали цитату?
Кроме того, риторика о «советском человеке», которую в поддержку Хржановского сейчас демонстрирует весьма уважаемый мной Сергей Лозница, абсолютно неприемлема. В Украине 30 лет боролись с «советским человеком». И тезис Хржановского, что «мы все дети тех, кто промолчали», некорректен. Навязывание нам концепта советского человека нужно понимать как проявление неоколониализма. - І. Козленко "ДовженкоЦентр"
https://birdinflight.com/ru/kino/20200502-dau-eto-eksperimenty-nad-dostoinstvom.html
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARTT4RAVXK7Zwwh9Exkb3h3BQE-mrnBqDIy27gIVf-3xIqo4a0xSqg6sJj8WuqS7gFA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA3zHO5fBw8Q2PjIQxdmRBz3QVp9Iu764JanNj6pOfiSWK8d_KOoQpxvG2QHgXmlYs1gElJheWP87KkjsaNOEiAVprefwPOinFonvpslBG5JlRs5SEROaM8n1W8Ov1XMWXRQrxmRRJCmIRpBgNhcdzOQCsYNNGSjhXoNFryBH8sQ0QEXglZgL2HX6SGBiAbOHjndhgqiYBPk6iFbRlQ_3_0CbPBE8AkYNNNvPgZsK0-9EyTe-MxFpIiEKUG_OotdBsdyRmniBNy6CNxi_McHhE2PcCz0A-tIBC3tc-v1DYk19vOvr0Q2CX1ciofAzrPjK9wq6QpPFwz-g&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10158347012513953?__xts__%5B0%5D=68.ARA3zHO5fBw8Q2PjIQxdmRBz3QVp9Iu764JanNj6pOfiSWK8d_KOoQpxvG2QHgXmlYs1gElJheWP87KkjsaNOEiAVprefwPOinFonvpslBG5JlRs5SEROaM8n1W8Ov1XMWXRQrxmRRJCmIRpBgNhcdzOQCsYNNGSjhXoNFryBH8sQ0QEXglZgL2HX6SGBiAbOHjndhgqiYBPk6iFbRlQ_3_0CbPBE8AkYNNNvPgZsK0-9EyTe-MxFpIiEKUG_OotdBsdyRmniBNy6CNxi_McHhE2PcCz0A-tIBC3tc-v1DYk19vOvr0Q2CX1ciofAzrPjK9wq6QpPFwz-g&__tn__=-R 28 апреля в 02:37 · https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream#
Про Хржановського, або "Якщо це безумство, то в ньому є своя логіка", як казав Полоній у Шекспіра.. Як мінімум наївно було б уважати, ніби в Росії Путіна такий проект, як ДАУ, режисер зміг би здійснити без санкції ФСБ. Найбільше весь цей пекельний реконструкторський треш, оприлюднений УП, мені виглядає - на спробу під прикриттям музею Бабиного Яру леґально завести в Київ московську чекістську катівню, ФСБшний "підвал", порівняно з яким донецька "Ізоляція" ще здасться "с овчінку". Ось це було б - і логічно, і дуже "по-сурковськи": тоді всі пазли одним кліком сходяться докупи, і "поражает величие замысла" (с).
Що ж легше, ніж, під виглядом реконструкції (серед потоку екскурсантських "реконструкцій"), непомітно й системно, з ночі в ніч, проводити СПРАВЖНЮ чекістську "работу с местным населением"?
Тільки маючи в Києві СВОЮ, постійно діючу "Лубянку", Путін може розраховувати на "окончательное решение украинского вопроса" (sic!), і якщо подивитися на проект Хржановського під ЦИМ кутом, тоді все в ньому якраз виглядає дуже добре продуманим (і ще купа можливостей за таким "театром смерти" відкривається, - але всім цим мають зайнятись СБУ і міжнародні правоохоронні організації, рашизм Но пасаран!).
(І кримінальне провадження по харківських зйомках ДАУ теж відкривати, як на мене, пора - поки ФСБ не почала зачистку тих харківських свідків, що дали "підписку про нерозголошення".)
UPD: про те, що серед списку "потенційних авторів", буцім запрошених до участи в проекті Хржановського, стоїть і моє ім'я, я довідалася, як і всі, після публікації в УП, що й спричинило цей допис.
це меморіалу геноциду неандертальців та динозаврів
ЗНОВУ ТАНЦІ НА КІСТКАХ!
Хреста з табличкою (або стовба) цілком вистачає нормальним людям. А ненормальні нехай будують у себе на дачі. І бажано не в Україні. В Україні ЗАРАЗ ВІЙНА.