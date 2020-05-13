Мужчина получил пулевое ранение на стоянке у храма в Киеве
Полиция Киева начала расследование по факту стрельбы в Подольском районе столицы, в результате которой был ранен мужчина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную полицию.
"По спецлинии "102" от врачей поступило сообщение о том, что на стоянке возле храма на улице Мостицкой в результате конфликта получил огнестрельное ранение мужчина. Пострадавший госпитализирован в больничное учреждение для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Подольского управления полиции.
По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15; ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают личность причастного к совершению преступления.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль