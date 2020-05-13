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Мужчина получил пулевое ранение на стоянке у храма в Киеве

Мужчина получил пулевое ранение на стоянке у храма в Киеве

Полиция Киева начала расследование по факту стрельбы в Подольском районе столицы, в результате которой был ранен мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную полицию.

"По спецлинии "102" от врачей поступило сообщение о том, что на стоянке возле храма на улице Мостицкой в результате конфликта получил огнестрельное ранение мужчина. Пострадавший госпитализирован в больничное учреждение для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Подольского управления полиции.

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По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15; ч. 1 ст. 115 (законченное покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают личность причастного к совершению преступления.

Киев (19455) Нацполиция (15163) стрельба (1778)


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Храм Московского патриархата?
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13.05.2020 15:56 Відповісти
а то какой же! Свято-Покровский храм РПЦ
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13.05.2020 16:11 Відповісти
Если церковь Покровы Пресвятой Богородицы на Мостицкой, 12, то да - московский патриархат.
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13.05.2020 16:29 Відповісти
Чего дон ходить дон возле масковского патриархата дон?
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13.05.2020 16:03 Відповісти
Ети жидовские клоаки лучше обходить десятой дорогой
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13.05.2020 16:52 Відповісти
наверно сам буденный прилетел на седле хвать маузер у ленина и давай пулять на право на лево)))
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13.05.2020 17:12 Відповісти
 
 