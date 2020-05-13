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Новини Коронавірус і карантин
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У гуртожитку Вишневого залишається 21 людина з підтвердженим COVID-19, зафіксували два нові випадки зараження, - ОДА

У гуртожитку Вишневого залишається 21 людина з підтвердженим COVID-19, зафіксували два нові випадки зараження, - ОДА

Станом на 13 травня в гуртожитку в місті Вишневе перебуває 21 особа з підтвердженим COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив т.в.о. голови Київської ОДА Василь Володін.

"Вишневе, гуртожиток за адресою Освіти, 5, у якому продовжує роботу санітарно-карантинний пункт. Після завершення терміну режиму самоізоляції, з 4 травня по 6 травня провели контрольне ПЛР-тестування 222 мешканців гуртожитку. В результаті повторно виявили коронавірус у 10 осіб, а в двох діагностували його вперше", - сказав Володін.

Також, за його словами, 7 травня повторне тестування зробили 56 мешканцям з підтвердженим коронавірусом, які до цього вже мали один негативний результат.

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"Згідно з результатами досліджень у 45 осіб отримано повторний негативний результат, що свідчить про їх одужання, а у 9 осіб - повторний позитивний результат", - сказав він.

За його словами, на сьогодні у гуртожитку перебуває 21 особа з підтвердженим Covid-19. З них троє дітей віком від 11 до 17 років.

"10 та 11 травня у цих осіб медпрацівниками Вишнівської міської лікарні двічі послідовно відібрано зразки біоматеріалу для проведення ПЛР-обстежень. Матеріал на разі знаходиться у роботі", - розповів він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 78 мешканців гуртожитку в місті Вишневому під Києвом підтверджений COVID-19.

Автор: 

Вишневе (40) карантин (18172) Київська область (4134) гуртожиток (130) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Володін Василь (44)


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А где гора трупов? ляшко, ты же обещаль!
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13.05.2020 16:37 Відповісти
 
 