Виключений зі "Слуги народу" нардеп Поляков зареєстрував у Раді проєкт постанови про скасування голосування за "антиКоломойський" закон

Позафракційний народний депутат України Антон Поляков, раніше виключений із фракції "Слуга народу", зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про скасування результатів голосування ВР за банківський закон.

Про це йдеться на сайті Ради,, передає Цензор.НЕТ.

Так, 13 травня у Верховній Раді нардеп Антон Поляков зареєстрував проєкт постанови про скасування результатів голосування Верховної Ради України від 13.05.2020 року про ухвалення в другому читанні і в цілому проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (№2571-д-П).

Таким чином, до розгляду цього проєкту постанови в сесійній залі підписання "антиКоломойського" закону заблоковано для спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Нагадаємо, народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Раніше за весь термін роботи депутатом Антон Поляков, якого виключено зі СН, подав лише 50 правок у 7 проєктів законів, а до "антиКоломойського" законопроєкту - 6033 правки.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

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