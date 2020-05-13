Виключений зі "Слуги народу" нардеп Поляков зареєстрував у Раді проєкт постанови про скасування голосування за "антиКоломойський" закон
Позафракційний народний депутат України Антон Поляков, раніше виключений із фракції "Слуга народу", зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про скасування результатів голосування ВР за банківський закон.
Про це йдеться на сайті Ради,, передає Цензор.НЕТ.
Так, 13 травня у Верховній Раді нардеп Антон Поляков зареєстрував проєкт постанови про скасування результатів голосування Верховної Ради України від 13.05.2020 року про ухвалення в другому читанні і в цілому проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (№2571-д-П).
Таким чином, до розгляду цього проєкту постанови в сесійній залі підписання "антиКоломойського" закону заблоковано для спікера парламенту Дмитра Разумкова.
Нагадаємо, народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.
Раніше за весь термін роботи депутатом Антон Поляков, якого виключено зі СН, подав лише 50 правок у 7 проєктів законів, а до "антиКоломойського" законопроєкту - 6033 правки.
Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сообщения остальных профессиональных активистов пока на глаза не попадались.
Сегодня бросят в грязь и дадут тумаков.
Многострадальный "банковский"/"антиколомойский" закон принят.
"За" проголосовали 270 депутатов:
СН - 200 из 248
ОПЗЖ - 0 из 44
ЕС - 23 из 27
Батькивщина - 0 из 24
Голос - 18 из 20
За майбутне - 3 из 22
Довира - 16 из 17
внефракционные - 10 из 22
Таким образом последняя преграда для получения кредита МВФ устранена. Но есть одно "но".
Руководство "слуг" уверено, что Конституционный суд этот закон отменит, так как "там полно нарушений".
То есть, будущее видится таким:
1) закон вступает в силу
2) МВФ начинает кусочками выдавать деньги
3) КСУ отменяет закон
4) PROFIT
В этой схеме "профит" виден и для власти (кредит получен, дырка временно закрыта, а суды, мол, независимы), и для бывших собственников "Привата", которые благодаря тем же "независимым" судам могут получить свое.
Не уверен, что так все и будет, но в любом случае нужно понимать, что большая игра вокруг "Привата" еще не закончена.
Комменты почитай.
а сегодня мы просто в очередной раз увидели истинное лицо христопродавца!!
Верусобесийо сменило банкобесийо!!
Больше зрелищов, народ жа(и)денышей не любит!!
🤣
Теперь ни один вкладчик ничего не получит, никакой компенсации за потерянные вклады.
Так,что радуйтесь не умные, своему отсуствию ума.
Это капец панове!
АХАХАХАХА так быстро?! только в
https://censor.net/comments/locate/3195289/019214f1-ed34-7360-8fdf-d91edc3e3514
Пропоную приписувати до прізвища Порошенко - засновник партії регіонів.
https://twitter.com/ViktorSZ1962
Віктор Станіславович
@ViktorSZ1962
Не покидает ощущение, что профессор Преображенский жив и активно продолжает оперировать собак.