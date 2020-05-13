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Виключений зі "Слуги народу" нардеп Поляков зареєстрував у Раді проєкт постанови про скасування голосування за "антиКоломойський" закон

Виключений зі

Позафракційний народний депутат України Антон Поляков, раніше виключений із фракції "Слуга народу", зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про скасування результатів голосування ВР за банківський закон.

Про це йдеться на сайті Ради,, передає Цензор.НЕТ.

Так, 13 травня у Верховній Раді нардеп Антон Поляков зареєстрував проєкт постанови про скасування результатів голосування Верховної Ради України від 13.05.2020 року про ухвалення в другому читанні і в цілому проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (№2571-д-П).

Таким чином, до розгляду цього проєкту постанови в сесійній залі підписання "антиКоломойського" закону заблоковано для спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Нагадаємо, народні депутати подали понад 16 тис. поправок до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Раніше за весь термін роботи депутатом Антон Поляков, якого виключено зі СН, подав лише 50 правок у 7 проєктів законів, а до "антиКоломойського" законопроєкту - 6033 правки.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вимагаємо від Зеленського негайно підписати "антиКоломойський" закон, - нардеп "ЄС" Герасимов

Автор: 

банки (7804) ВР (15077) Поляков Антон (107)


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Топ коментарі
+9
прогиб халдея поляркова бородатая баба каломойша обязательно заметит и подарит убогому пирожок.))
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13.05.2020 16:46 Відповісти
+7
Как старается художник! Как болеет за страну! Сил нет какой идейный депутат Антон Поляков!
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13.05.2020 16:44 Відповісти
+6
Нет, сначала был пирожок от бабушки бэни, а потом уже прогиб халдея полякова.
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13.05.2020 16:49 Відповісти
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Сокирщики... сокиряне сегодня уже успели открыть шампанское и сейчас, думаю, отсыпаются.
Сообщения остальных профессиональных активистов пока на глаза не попадались.
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13.05.2020 17:02 Відповісти
А помните, у нас когда то были Нацжоны Билецкого....?
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13.05.2020 17:48 Відповісти
Вчера полякова здесь на руках носили.
Сегодня бросят в грязь и дадут тумаков.
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13.05.2020 16:43 Відповісти
Шрайк.
Многострадальный "банковский"/"антиколомойский" закон принят.

"За" проголосовали 270 депутатов:
СН - 200 из 248
ОПЗЖ - 0 из 44
ЕС - 23 из 27
Батькивщина - 0 из 24
Голос - 18 из 20
За майбутне - 3 из 22
Довира - 16 из 17
внефракционные - 10 из 22

Таким образом последняя преграда для получения кредита МВФ устранена. Но есть одно "но".

Руководство "слуг" уверено, что Конституционный суд этот закон отменит, так как "там полно нарушений".

То есть, будущее видится таким:
1) закон вступает в силу
2) МВФ начинает кусочками выдавать деньги
3) КСУ отменяет закон
4) PROFIT

В этой схеме "профит" виден и для власти (кредит получен, дырка временно закрыта, а суды, мол, независимы), и для бывших собственников "Привата", которые благодаря тем же "независимым" судам могут получить свое.

Не уверен, что так все и будет, но в любом случае нужно понимать, что большая игра вокруг "Привата" еще не закончена.
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13.05.2020 16:51 Відповісти
Ты не поленись.
Комменты почитай.
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13.05.2020 16:56 Відповісти
Это паршивое создание и вчера писало дрянь, ибо того вора 2ярдов денег, сажают уже с 2014!!! он или с пенопластовыми яй*цами или надувной задницей!!!
а сегодня мы просто в очередной раз увидели истинное лицо христопродавца!!
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13.05.2020 19:48 Відповісти
Как старается художник! Как болеет за страну! Сил нет какой идейный депутат Антон Поляков!
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13.05.2020 16:44 Відповісти
Та это тьфу, его уже с 6000 поправками прокатили, а сейчас тем более
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13.05.2020 16:44 Відповісти
Наверное две пачки денег Коломойского сдавливают ему яйца
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13.05.2020 16:45 Відповісти
Очень подленько, теперь депутатом придется еще раз собираться и голосовать по отмене.
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13.05.2020 16:46 Відповісти
прогиб халдея поляркова бородатая баба каломойша обязательно заметит и подарит убогому пирожок.))
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13.05.2020 16:46 Відповісти
Нет, сначала был пирожок от бабушки бэни, а потом уже прогиб халдея полякова.
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13.05.2020 16:49 Відповісти
возможно. может старается на еще один пирожок.)
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13.05.2020 16:51 Відповісти
Да это не прогиб а уже просто месть за то что из фракции выгнали, эта обиженка будет постоянно гадить как только может.
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13.05.2020 16:53 Відповісти
А че, прррикольненька!!
Верусобесийо сменило банкобесийо!!
Больше зрелищов, народ жа(и)денышей не любит!!
🤣
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13.05.2020 16:46 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ДУРДОМ!!!
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13.05.2020 16:47 Відповісти
регламент, мать его!!!
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13.05.2020 19:49 Відповісти
Как неожиданно)
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13.05.2020 16:49 Відповісти
Ага, сама в афуе!)))
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13.05.2020 16:52 Відповісти
Почему назвали антиКоломойским законом?
Теперь ни один вкладчик ничего не получит, никакой компенсации за потерянные вклады.
Так,что радуйтесь не умные, своему отсуствию ума.
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13.05.2020 16:49 Відповісти
Много вкладов потеряли мелкие вкладчики денег в Приватбанк?
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13.05.2020 16:51 Відповісти
А Коломойский решил вернуть 5.5. Миллиардов Долларов США в банк?
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13.05.2020 16:51 Відповісти
НБУ может теперь делать что хочет, а суд не может теперь опротестовать его решение и все это под управлением иностранного аудитора.
Это капец панове!
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13.05.2020 18:07 Відповісти
Портновские суды будут служить народу?
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13.05.2020 18:17 Відповісти
Правду не за душиш, не убьешь.
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13.05.2020 19:50 Відповісти
"Исключенный из "Слуги народа" нардеп Поляков зарегистрировал в Раде проект постановления об отмене голосования за "антиКоломойский" закон" -
АХАХАХАХА так быстро?! только в
https://censor.net/comments/locate/3195289/019214f1-ed34-7360-8fdf-d91edc3e3514
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13.05.2020 16:52 Відповісти
Исключенный из фракции, всеми игнорируемый, никому не нужный халдей, немощный социопат пытается оставаться на плаву постоянно внося в Раду всякие запреты и препоны. Он психически здоров вообще?
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13.05.2020 16:53 Відповісти
Вроде бы в Слуги был "жэстачайшый" отбор по... народному конкурсу, с опросом общественного мнения, если хоть в этом поверить Зе...
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13.05.2020 16:55 Відповісти
Если человек верит в вопросах политики, он идиот
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13.05.2020 17:14 Відповісти
Точно, много идиотов знает много стандартных фраз, не понимая их сути.
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13.05.2020 17:16 Відповісти
Безо всяких обоснования статья... хорошо хоть фамилию назвали...
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13.05.2020 16:53 Відповісти
ну вот как такой может называться делегатом народа? позорище.
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13.05.2020 17:11 Відповісти
Кокошника ему!
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13.05.2020 17:13 Відповісти
Цей поляков невідомо як і навіщо попав до СН... Тепер не забуде Цензор ніколи
Пропоную приписувати до прізвища Порошенко - засновник партії регіонів.
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13.05.2020 17:20 Відповісти
Эта мразь, как и тимошенница получили у бени хороший аморальный куш, и обязаны отрабатывать до гроба.
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13.05.2020 17:24 Відповісти
Вот где логика а? Столько денег и сил тратятся в пустую, суды, голосования... А по сути то, из бюджета наняли киллера, шлепнули коломоя и с ахметкой и все. Нет, цацкаются с ними.
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13.05.2020 17:42 Відповісти
Наверное, добренький аНТОН пОЛЯКОВ хочет поделиться с бюджетом государства $ 5-10 млрд.? Типа безвозмездной.гуманитарной помощи? Благородно и зачем нам тогда займ МВФ?
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13.05.2020 17:49 Відповісти
https://twitter.com/ViktorSZ1962
https://twitter.com/ViktorSZ1962

Віктор Станіславович

@ViktorSZ1962


Не покидает ощущение, что профессор Преображенский жив и активно продолжает оперировать собак.
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13.05.2020 17:58 Відповісти
Якби прийняли закон про відклик депутатів (як обіцяли слуги),то багатьох гнид таких як цей подляков вже б забули як звати.
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13.05.2020 18:22 Відповісти
дурачёк.
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13.05.2020 18:28 Відповісти
Бенина гнида...
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13.05.2020 19:14 Відповісти
його з об"їздної в Раду взяли чи воно таке жадне з дєтства...
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13.05.2020 19:21 Відповісти
Этому полякову осталось лишь в мегафон проорать,что он бенина проститутка.
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13.05.2020 20:02 Відповісти
як казала господиня розважального закладу,- не метушись під клієнтом,- і це я не про дурника полякова,- безосвітнього попку, це я про ті про,- прогресивні сили, які клепали в свої ряди той контингент,- одні дурні видвинули,- другі задрав штани прибігли і проголосували у ВР, а зараз роблять круглі очі
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14.05.2020 12:31 Відповісти
 
 