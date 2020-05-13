Высший антикорсуд приступил к рассмотрению по сути "газового дела Онищенко", - САП

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) приступил к рассмотрению по существу "газового дела", в котором фигурирует бывший народный депутат Украины Александр Онищенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Фейсбуке.

"13 мая 2020г в Высшем антикоррупционном суде с участием прокурора САП состоялось первое заседание по существу в "газовом деле" по обвинению народного депутата Украины VII созыва и его финансового директора", - отмечается в сообщении.

В САП информируют, что в ходе заседания прокурор огласил краткое изложение обвинительного акта, также и сторона обвинения, и один из защитников по делу выступили со вступительными словами.

"Следующее рассмотрение, на котором выступят другие два защитника, назначено на 10:00 14 мая 2020г", - говорится в сообщении.

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Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

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По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд.

21 января 2020 года ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. Это же касается и его помощницы.

30 января стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи относительно задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Александра Онищенко. Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание.

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