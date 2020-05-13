Зеленський: Ухвалення законопроєкту про банки - зелене світло для отримання важливої ​​фінансової підтримки. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський подякував народним депутатам за ухвалення законопроєкту про банки.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося засідання Верховної Ради України. Я дякую кожному депутатові. Незважаючи на всі плітки і звинувачення, на весь бруд і тиск, ви ухвалили багатостраждальний "банківський закон", - підкреслив він.

За словами президента, рішення нардепів стало зеленим світлом для отримання Україною важливою фінансової підтримки.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

На засіданні був присутній також президент Зеленський, який закликав нардепів проголосувати за відповідний законопроєкт.

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