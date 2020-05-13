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Зеленський: Ухвалення законопроєкту про банки - зелене світло для отримання важливої ​​фінансової підтримки. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський подякував народним депутатам за ухвалення законопроєкту про банки.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося засідання Верховної Ради України. Я дякую кожному депутатові. Незважаючи на всі плітки і звинувачення, на весь бруд і тиск, ви ухвалили багатостраждальний "банківський закон", - підкреслив він.

За словами президента, рішення нардепів стало зеленим світлом для отримання Україною важливою фінансової підтримки.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

На засіданні був присутній також президент Зеленський, який закликав нардепів проголосувати за відповідний законопроєкт.

Також читайте: Вимагаємо від Зеленського негайно підписати "антиКоломойський" закон, - нардеп "ЄС" Герасимов

Автор: 

банки (7804) ВР (15077) Зеленський Володимир (24607)


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Топ коментарі
+13
А потом, после получения помощи, можна и на ростов))))
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13.05.2020 16:53 Відповісти
+7
Вся суть правления Зе

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https://twitter.com/durdominua

durdom.in.ua



На поводке... https://twitter.com/hashtag/%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC?src=hashtag_click #дурдом
в оригинале на поводке а в жизни на поводках кроме Ермака еще куча мала

Зеленский: Принятие законопроекта о банках - зеленый свет для получения важной финансовой поддержки - Цензор.НЕТ 1093
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13.05.2020 16:59 Відповісти
+7
Зеленський: Ухвалення законопроєкту про банки - зелене світло для отримання важливої ​​фінансової підтримки - Цензор.НЕТ 2389
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13.05.2020 17:47 Відповісти
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А потом, после получения помощи, можна и на ростов))))
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13.05.2020 16:53 Відповісти
его еще и кинуть могут запросто, как последнего лоха, с законом о земле уже так и получилось.
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13.05.2020 17:26 Відповісти
его еще и кинуть могут запросто, как последнего лоха, с законом о земле уже так и получилось.
При уже заданном дефиците бюджета в 12 млд долл получение или неполучение 3-5 млд дол от МВФ погоды не делает.
Закон о продаже земли без закона о выводе укр банков изпод укр подсудности неполноценен для "западных партнеров". А с новым законом НБУ может допустить до покупки земли только нужные банки.
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13.05.2020 18:41 Відповісти
При уже заданном дефиците бюджета в 12 млд долл получение или неполучение 3-5 млд дол от МВФ погоды не делает.

Предполагаю, что это для него слишком мудрено. Скорее, там в голове только то, что денюшку дадут. Ну, может, поместилось еще чье то вливание о том, что это, типа, сигнал для других инвесторов.
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13.05.2020 18:50 Відповісти
Предполагаю, что это для него слишком мудрено.

Возможно, что принятием этих законов - о земле и банках - исчерпывается задача Зе как преза, и мавр может уже уходить. Если это так и исход будет в этом году, то для Зе необрушение экономики именно при его правлении имеет немалое значение. Дефицит в треть доходов бюджета (а ещё не вечер) может утопить любого.
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13.05.2020 19:00 Відповісти
то, что он начнет тонуть через год, понятно было с самого начала. А по поводу его задач - да, очень вероятно. Сюда же укладывается и изначальный месседж про одноразовость похода в президенты. Хотя, на последствия ему изначально было, скорее всего, плевать. Не воображал же он, что после этого может спокойно вернуться к роялю и народ будет ему по-прежнему рукоплескать и радоваться? хотя, с его то нтелектом...
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13.05.2020 19:06 Відповісти
хотя, с его то нтелектом...

Проблемы с интеллектом не столько у Зе, сколько у населения.
У Зе очевидные проблемы с инфантильностью - деточка на пятом десятке упорно держится под молоденького. Потому и сможет б/м номально соскочить с президентства - вон куда я смог залезть!!!!! ай да я и молодец!!!! а мне не верили!!!!! и плевать на остальных - для Зе и Ко всё это компьютерная игра, несерьезно, развлекуха.... У Гончарука это было очевидно - поиграюсь здесь, не получится или надоест - брошу.
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13.05.2020 19:30 Відповісти
На полностью нерегламентной «третьей внеочередной сессии» Рады был откровенный прогиб под МВФ. Игорь Коломойский может быть сто раз не прав, возврат ему Приватбанка может действительно не нравиться МВФ, так как этот самый МВФ и рекомендовал Приватбанк национализировать.
Но это не повод принимать идиотский закон, дающий чиновникам Нацбанка право безнаказанно вторгаться в деятельность любого банка в Украине. И делать с ним все, что пожелают. Без права обжалования их действий в суде - так гласит «антиколомойский» закон, принятый в первом чтении.
Серьезных инвесторов хотите завлечь в Украину?
На самом деле этот закон ставит под угрозу любой бизнес в Украине, в частности банковский, принадлежащего любому. Потому что если государству понравится какой-то банк или бизнес, то она может спокойно его национализировать и по этому закону владельцы бизнеса не смогут даже обжаловать этого в суде.
И получается, что этим законом депутаты фактически перечеркнули попытки быть правовым государством, а чиновники, в первую очередь, Нацбанка, фактически заранее получили индульгенцию своих действий.В итоге получим ещё одного финансового монстра,которому не указ даже государство,ибо Нацбанк не будет ему подчиняться,как и "Нафтогаз".
А затем протащили пресловутый «закон о рынке земли» - тоже с отвратной настойчивостью и презрением к регламенту.
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13.05.2020 17:33 Відповісти
Как получилось, что бЭня со Компани ( и зЭ-офшоры там тоже засвечены) МОГ !!! выпелососить 5, 5 миллиардов зЭлени , и ни одна государственная институция не смогла ему помешать ...- а вклады - "депозивы" , все они именованных "простых граждан", которые бы как стадо пришло на Банковую, и мычалобы - " верните наши вклады"....
А бЭня - "бЭлый и пушистый" выведя из под удара арестов все свои реальные активы строил бы такого себе дурбЭлыка.... - корчил лыбу, и все остальное...
Как с таким...
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13.05.2020 18:25 Відповісти
без гонтаревой и пэдры там не обошлось - НБУ внимательно отслеживает валютные транзакции. Тем более в таких размерах.
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13.05.2020 18:52 Відповісти
Прям как с языка сняли.Тот же Порошенко выпустил её в Англию,когда был президентом,где она до скрывается до сих пор.
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13.05.2020 19:34 Відповісти
Ни в одной демократической стране не практикуется *национализировать* чей-то частный банк. Гос. банк - это национальный банк государства. И никаких дополнительных
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13.05.2020 18:33 Відповісти
На полностью нерегламентной «третьей внеочередной сессии» Рады

Закон будет действовать или нет?

Но это не повод принимать идиотский закон, дающий чиновникам Нацбанка право безнаказанно вторгаться в деятельность любого банка в Украине.

Именно повод, и именно с такой целью: юридически оформить потерю Украиной независимости. Продолжается создание инститов внутри Украины, не подконтрольных туземной власти, первой ласточкой был Нафтогаз. Сейчас непонконтрольной по закону (по факту - уже с 2014) стала банковская сфера.

депутаты фактически перечеркнули попытки быть правовым государством,

Нет. Сейчас просто закреплено в законе, что украинской банковской сферой управляют ставленники "западных партнеров", что давно уже есть де-факто. Те привели в соответствие право и реальность, реальную зависимость и мнимую независимость.

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13.05.2020 18:53 Відповісти
Закон будет действовать или нет?

Незаконный карантин же работает?
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13.05.2020 21:06 Відповісти
Некто Зе дал ЗЕлёный свет для ЗЕлени.
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13.05.2020 16:54 Відповісти
Президент-то голый! Сегодня Зеленский потерял монобольшинство Май 13, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%82%d0%be-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9.html#comments Комментарии: 2

Безвременно, безвременно, на кого ж ты нас покинуло… Сегодня после долгой болезни в украинской политике окончательно скончалось монобольшинство «слуг народа».
Такое мнение https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4030600270313572 выразил полчаса назад в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Президент Зеленский сегодня приехал в Раду, попросил поддержку своей фракции в голосовании за антиКоломойский закон, но сумел получить поддержку только 200 депутатов! И оказалось, что президент-то - голый!
Народ Украины дал Зеленскому уникальный шанс изменить страну - абсолютное доверие, чтобы не было никаких жалоб, что, мол, нет полномочий. Но вместо подбора профессионалов с принципами, ценностями и репутацией, Зеленский бездарно раздал народное доверие ноунэймам, как ему казалось.
Раздал квоты в списке своим друзьям и спонсорам, которые попродавали места в обмен на чьи-то личные интересы и в ряде случаев - за деньги, кому попало, и этими «кто попало» снова оказались олигархи, контрабандисты и т.д., которые и стали настоящими хозяевами «слуг».
Сегодня Зеленский потерял монобольшинство. АнтиКоломойский закон был добыт голосами фракций Порошенко и Вакарчука - прямых оппонентов действующей власти. Президент по сути утратил монополию на проведение самостоятельной политики, он обречен на постоянный поиск коалиций так же, как и его предшественники.
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13.05.2020 16:55 Відповісти
Президент по сути утратил монополию на проведение самостоятельной политики, он обречен на постоянный поиск коалиций так же, как и его предшественники.

Значит монокоалиции нет,Раду надо распускать и отправить антинародных "слуг" на пенсию.
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13.05.2020 17:31 Відповісти
дЭ-юре - и дЭ-факто ...- это разные вещи
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13.05.2020 18:32 Відповісти
Начали за здравие, а вывод прямо противоположный . Это именно у ***** *монополия во власти*.
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13.05.2020 19:28 Відповісти
Изложенное вами - отличный прогноз, подтверждающий, что:
-Зе - не дтктатор;
-депутаты не подкуплены ни Зеленским, ни Коломойским;
-альтернативные мнения в Украине преследуются..
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13.05.2020 18:37 Відповісти
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13.05.2020 18:53 Відповісти
*не преследуются* - ошибка.
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13.05.2020 19:25 Відповісти
все остальное просто чушь
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13.05.2020 20:12 Відповісти
Остальное, но Зе таки не диктатор.
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13.05.2020 20:17 Відповісти
пыжится, но не по Сеньке шапка
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13.05.2020 20:23 Відповісти
Не так - диктаторы ищут наживу и амбиции. А Зе пыжится*** что-то изменить. Но народ с менталитетом ещё тем движется по инерции.
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13.05.2020 20:58 Відповісти
типа он поперся в президенты ради народа а не денег? ты в 95 квартале в коллектив авторов не входила?
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13.05.2020 21:32 Відповісти
Стосовно антиколомойського закону:
1 Він таким по суті не є, оскільки у ньому закладена можливість "компенсації", чого і добивався Бєня
2 Кредит МВФ піде на проїдання, а оскільки економ. ситуація погрішується потрібні будуть нові
3 Кредит МВФ лише відтермінує дефолт, а не усуває
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13.05.2020 16:56 Відповісти
Мудак ты Вова. Ты даже не понял что ты должен защищать граждан страны где ты пока преЗЕдент от мошенников которые их обворовывают. А у тебя реакция « Ура бабосы».
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13.05.2020 16:56 Відповісти
Вся суть правления Зе

https://twitter.com/durdominua
https://twitter.com/durdominua

durdom.in.ua



На поводке... https://twitter.com/hashtag/%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BC?src=hashtag_click #дурдом
в оригинале на поводке а в жизни на поводках кроме Ермака еще куча мала

Зеленский: Принятие законопроекта о банках - зеленый свет для получения важной финансовой поддержки - Цензор.НЕТ 1093
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13.05.2020 16:59 Відповісти
да, дорогой, утром стулья, вечером деньги (от МВФ).
а иначе - никак
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13.05.2020 17:01 Відповісти
Ну да ..типа благодаря ВВП в Расии ВВП увеличился втрое
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13.05.2020 17:03 Відповісти
У тебя скучное лицо - тебе никто денег не даст
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13.05.2020 17:03 Відповісти
радость какая ... нам дадут в долг , чтобы отдать долг , просто эйфория и всеобщее ликование ...уря товарисчи !
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13.05.2020 17:03 Відповісти
Це чергова зрада. Пэтро банки просто вiджимав i нам так робити заповiдав.
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13.05.2020 17:05 Відповісти
И какими банками из отжатых по твоей версии владеет Порошенко?
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13.05.2020 17:29 Відповісти
Погугли список банков, до смерти оздоровленых гонтыревой.
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13.05.2020 17:33 Відповісти
Так Порохом или Гонтаревой?
Отжал себе Порох или НБУ ликвидировал за мошенничество?

Чувак, у тебя походу шо попало насрато в голове.
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13.05.2020 17:38 Відповісти
надышался выхлопов Бениных яхт
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13.05.2020 19:21 Відповісти
Пора ему назад в квартал .
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13.05.2020 17:05 Відповісти
А шо, як у кіно не буде?
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13.05.2020 17:05 Відповісти
Зелеболка от слова Балаболка!
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13.05.2020 17:09 Відповісти
Прийняли закон про банки з таким формулюванням, яке і хотів Коломойський - грошова компенсація за банк.
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13.05.2020 17:18 Відповісти
Так, я не зрозумів. Що, Вава передумав посилати МВФ в жопу? А як же ж так? А за що тоді лохи голосували?
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13.05.2020 17:23 Відповісти
11 статей конституции - в жопу . Европа закон отменит - и будет опять смотреть на Украину, как на дикарей...Зато сейчас бабло дадут... Ну, что вы хотели зеля же честно сказал (не понимая правда , о чём говорит) что он не стратег, а тактик...
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13.05.2020 17:23 Відповісти
Еще надо прочитать что эта гниль зелёная туда понаписала
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13.05.2020 17:46 Відповісти
Зеленський: Ухвалення законопроєкту про банки - зелене світло для отримання важливої ​​фінансової підтримки - Цензор.НЕТ 2389
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13.05.2020 17:47 Відповісти
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13.05.2020 19:22 Відповісти
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https://twitter.com/BorisenkoBoris


https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1260528848376078336 3 ч

Вячеслав Ільченко ... і кредита все одно не отримають JP Morgan уже видав прогноз по нашій економіці,і він негативний Сама МВФ уже відмовилась від 5-річної програми, і переходить до моделі "стенд-бай" ЦЕ-MAX-2 МЛРД І то це буде-Взаємозалік в рахунок погашення % по боргам
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13.05.2020 18:02 Відповісти
А как же зубы золотые на майдан нести?
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13.05.2020 18:06 Відповісти
хорошо. правильно.
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13.05.2020 18:25 Відповісти
це через це зелене лайно вчергове виступало по ТБ?
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13.05.2020 18:37 Відповісти
Прийняли закон про банки з таким формулюванням, яке і хотів Коломойський - грошова компенсація за банк.
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13.05.2020 18:48 Відповісти
Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди.
Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.
Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення.
Стаття 129-1. Суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов'язковим до виконання.
Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку.
Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд"
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13.05.2020 18:49 Відповісти
На что ещё готов Зеленский, ради получения финансовой поддержки?
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13.05.2020 19:01 Відповісти
Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат, продаж землі та стратегічних підприємств. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
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13.05.2020 19:17 Відповісти
Побачив бомжа, неголоного і без краватки, навіть не включив відтворення!
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13.05.2020 19:31 Відповісти
гной
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13.05.2020 19:38 Відповісти
Мне показалось, или кое-кто принимает с любой стороны?
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13.05.2020 20:28 Відповісти
!!!****!!!
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13.05.2020 21:23 Відповісти
Главное сегодня - это образовалась ситуативная коалиция за независимую Украину.

Из любого события ищем главное. Главное сегодня образовались две команды, а именно: команда Юлиной ОПЗЖ и команда Пороха.

Очень тяжело победить одним желанием. Стратегическая победа складывается из многих локальных побед. Иногда, для локальной победы образуются странные тактические союзы.
Какие союзы мы увидели сегодня:
1/ бабушка Юля (за спиной стоят Беня и Путин) и ОПЗЖ (Медведчук и Путин)
2/ команда Пороха, 200 слуг (83%), Голос, Довіра, внефракционные (половина), За Майбутнє (14%). Назову всех их, давших 270 голосов, командой Пороха, командой, за спиной которой стоит народ Украины.
Итак, мы понимаем, что бабушка с Беней отсудят, и еще мы не победили, но я хочу акцентировать внимание на главном. Главное - это образовалась ситуативная коалиция, которая понимает, что будущее Украины - это Евро Союз! Никак не Таёжный!

Первый локальный успех Зе в направлении цивилизованного Мира. Но верить ему я буду только тогда, когда он откажется от стратегии реваншизма и слива Украины в совок, когда он проведет Пороха спикером в ВР после чего подаст в отстаку.
Итак, Главное сегодня образовались две пока ситуативных скрытых команды, но уже команды, а именно: команда Юлиной ОПЗЖ и команда Пороха.
Спасибо вам, команда Пороха. Позор команде Юлиной ОПЗЖ.
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13.05.2020 21:54 Відповісти
Озвучьте будь ласка. На що МВФ грошi дайе?
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13.05.2020 22:07 Відповісти
Никаких грошей МВФ НЕ дает--- на бумаге перекредитовывает текущую небольшую выплату по нашему долгу. Никто зеленой власти НЕ ВЕРИТ и деньги (живые) не даст!
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13.05.2020 22:30 Відповісти
Зеленський: Ухвалення законопроєкту про банки - зелене світло для отримання важливої ​​фінансової підтримки - Цензор.НЕТ 618
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13.05.2020 22:28 Відповісти
Позорище ! ЗЕ год у власти ,и ему не стыдно говорить что без кредита МВФ нам кирдык ! Реформаторы хреновы ,собирайте шмотки и валите обратно в квартальную песочницу !
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13.05.2020 22:43 Відповісти
Ну ты и дятел зелёный, и 73% дегенератов, тьфу!
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13.05.2020 23:15 Відповісти
А чем это отичается от проституции?
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14.05.2020 01:02 Відповісти
Надоело уже каждый день на эту жопу с ушами смотреть.
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14.05.2020 02:08 Відповісти
Давайте вспомним, что еще в августе прошлого года НБУ (коммуницировавший с МВФ) прогнозировал, что первый транш в 2 млрд долларов может быть получен к концу 2019 года. Но Игорь Валерьевич начал качать ситуацию, и у МВФ, и у условного коллективного Запада в целом возникло непонимание - где заканчивается Коломойский и начинается Зеленский. Более того, возникли подозрения, что Зеленский заканчивается там, где начинается Коломойский. И к слову, эти подозрения не развеяны до сих пор.

Так вот, если бы кто-то кого-то не боялся, и кто-то от кого-то не зависел, то https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2299701390334799?__xts__%5B0%5D=68.ARD1d5zPWjLVH9g-FnrQp0kWnVjhkg5d5NEOord04V6SkjQjQ7pRPPYqtnWupjvGw-seqC2SANruR0jdgGrjEEXPyKlozh0XOtyksyDE53rPcKrJ3fkLZNoClwPLlPBEzbs_VDOGfuESw_sksqskQqYhR_j0bSyo_r-dqNQGmaoy_zvVtfJLQDy0w9VxCdkFkHOSZbMVtsZtRwuX2TOpJS4iKiwvsEH5-pqhXQLRaRRu5vSm7BHxeT381hiTqnROT1mXd_ZJCXBXeeE3GgGpIoVYahZfWab_eQJEEICSs7eK_whlc5gedl3D74HuV8fmgcyC437avf6TuRbxazD91zSnqAVr&__tn__=K-R Украина к маю 2020 года могла бы получить уже два транша и войти в коронакризис с совсем другими ресурсами. Это можно было сделать еще тогда, в первые месяцы работы демонстративно прозападного Кабмина. МВФ благоволил к Зеленскому, и был готов давать деньги не на поддержание штанов и зачет долгов, а на структурные реформы. Их тогда еще ждали от Зеленского . И даже после показательных выступлений Игоря Валерьевича - поджога дома Гонтаревой, выигрыша ряда судебных процессов по «Привату», грабежа «Центрэнерго», «Укрэнерго» и «Укрнафты», показавших, что закон Коломойскому в Украине не писан, МВФ сохранил лояльность к Зеленскому, и согласовал программу в начале декабря.

«Президент и правительство достигли впечатляющих результатов за последние несколько месяцев. МВФ готов поддерживать реформы в Украине. Фонд достиг договоренностей с украинским правительством о новой трехлетней программе расширенного финансирования EFF на $5,5 млрд», заявила глава МВФ Георгиева 7 декабря. И уже тогда было озвучено условие - Коломойский. Сам факт возникновения этого условия - исключительная и полная вина Зеленского.

И вот теперь, спустя 9 месяцев после начала переговоров, мы, может быть, получим в конце мая 1,75 млрд долларов по уже краткосрочной программе. Когда дыра в бюджете превышает 10 млрд долларов. А по долгам Украина должна заплатить еще в этом году 12 млрд долларов. При этом только в мае - более 2 млрд долларов. Так что решение Рады - это не победа Зеленского и не поражение Коломойского, а вынужденный шаг власти и консенсус групп влияния перед угрозой экономического краха страны. А поражение Коломойского - оно выглядит совсем по-другому. Поражение Коломойского - это посадить его в Украине или выдать США. Ни первого, ни второго нынешний президент не сделает никогда. Один из самых влиятельных железнодорожников Украины Сергей Лещенко вводит своих читателей в заблуждение - никаких подозрений Коломойскому по «Привату» и «Укрнафте» - не будет.

Коломойский не проиграл. Его усилиями Украина потеряла драгоценное время, зашла в облако сумасшедшей турбулентности. Благодаря его усилиям инвесторы не поверили в Украину Зеленского, и уже не поверят. Благодаря его усилиям власть раздроблена на кланчики, которые заняты борьбой друг с другом, как это сейчас происходит в Офисе президента. Это Коломойский показал, что так можно и нужно, запустив свою стаю гиен во главе с Сашей Дубинским в стадо парламентских муфлонов «Слуги народа». С первых же дней «бенята» начали информационно уничтожать соросят, находящихся с ними в коалиции. И это стало золотым стандартом политической жизни при Зеленском. Гиены Коломойского стали тем камертоном, от которого заиграл оркестр власти одного из самых влиятельных лидеров мира.
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14.05.2020 02:09 Відповісти
ваЗЕлиновское Недоразумение!!! напомню как всего год назад на стадионе и не только. ты кукарекал про связь Пороха и МВФ, мало того из-за твоей тупости и не компетентности + бениного Сброда Украина потеряла 3 лярда и выгодные условия кредитования!!!!
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14.05.2020 08:19 Відповісти
 
 