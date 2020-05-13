"Банк зможе і далі стрімко розвиватися", - голова правління "Приватбанку" Крумханзль про ухвалення "антиКоломойського закону"
Ухвалення Верховною Радою законопроєкту, що забороняє повернення націоналізованих банків колишнім власникам (відомого як "антиКоломойський"), дозволить "ПриватБанку" продовжити свій розвиток.
Як передає Цензор.НЕТ, про це 13 травня заявив голова правління "ПриватБанку" Петро Крумханзль, повідомляє в Фейсбуке пресслужба фінустанови.
"ПриватБанк", заради збереження і порятунку якого держава витратила понад 155 млрд грн, зможе і надалі впевнено працювати і стрімко розвиватися, попри спроби попередніх власників визнати його націоналізацію незаконною", - підкреслив Крумханзль.
Топ коментарі
+5 ALEX SUROVV
показати весь коментар13.05.2020 17:13 Відповісти Посилання
+3 Nick Vasyutin
показати весь коментар13.05.2020 17:28 Відповісти Посилання
+2 Aleksei Pravdin
показати весь коментар13.05.2020 17:12 Відповісти Посилання
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