Другий етап пом'якшення карантину торкнеться спортивних змагань, проведення ЗНО та роботи готелів, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із проханням не розслаблятися у зв'язку з пом'якшенням карантину і виконувати вимоги, які залишаються в силі.
Про це він заявив під час відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.
"Дорогі українці, вже третій день ми з вами живемо в режимі першого етапу пом'якшення карантину. Ключове слово - пом'якшення. Не скасування, не кінець, а саме пом'якшення. І стосується воно тільки окремих видів діяльності. Це не означає, що тепер всім можна розслабитися: ходити без маски, або збиратися великими компаніями, або не дотримуватися дистанції. Цього ніхто не скасовував", - зазначив Зеленський.
За його словами, другий етап пом'якшення карантину очікується 22 травня.
"Він торкнеться спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО та іншого", - уточнив Зеленський.
Президент зазначив, що дата відкриття метро, авіа та залізничного сполучення залежить від нас.
"Кожен наступний етап пом'якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо певних показників. Зокрема, помірної кількості нових хворих і некритичного завантаження ліжок у лікарнях", - підкреслив він.
Зеленський підкреслив, що владі не важко підписати папір і хоч завтра відкрити метро чи дозволити концерти, але закликав подумати, якими будуть наслідки.
"Мільйон хворих на коронавірус? І тоді замість пом'якшення доведеться посилювати карантин. Я вкотре прошу вас порівняти нашу статистику і показники інших країн, зокрема, сусідів. Нам вдається утримувати ситуацію завдяки своєчасним діям і вашій підтримці. Давайте це продовжимо. Хто з вас хоче по 20 тис. хворих щодня? Хто хоче тисячі смертей щодня? Щоб лікарі падали від перевтоми? І щоб моторошні картинки з фільмів про апокаліпсис стали реальністю на вулицях вашого міста? Упевнений - цього не хоче ніхто", - зауважив він.
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С общественным транспортом что-то нужно решать, а не со спортивными соревнованиями, тк тем, у кого нет собственных авто, смотрю, нынче совсем тяжко.
Столька в квартире сделал, переделал и отремонтировал!
А скока лишнего выкинул!!
А два кило сала набрал!🤣
Бабла хватает..пока..😜