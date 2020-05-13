Другий етап пом'якшення карантину торкнеться спортивних змагань, проведення ЗНО та роботи готелів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із проханням не розслаблятися у зв'язку з пом'якшенням карантину і виконувати вимоги, які залишаються в силі.

Про це він заявив під час відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорогі українці, вже третій день ми з вами живемо в режимі першого етапу пом'якшення карантину. Ключове слово - пом'якшення. Не скасування, не кінець, а саме пом'якшення. І стосується воно тільки окремих видів діяльності. Це не означає, що тепер всім можна розслабитися: ходити без маски, або збиратися великими компаніями, або не дотримуватися дистанції. Цього ніхто не скасовував", - зазначив Зеленський.

За його словами, другий етап пом'якшення карантину очікується 22 травня.

"Він торкнеться спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО та іншого", - уточнив Зеленський.

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Президент зазначив, що дата відкриття метро, ​​авіа та залізничного сполучення залежить від нас.

"Кожен наступний етап пом'якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо певних показників. Зокрема, помірної кількості нових хворих і некритичного завантаження ліжок у лікарнях", - підкреслив він.

Зеленський підкреслив, що владі не важко підписати папір і хоч завтра відкрити метро чи дозволити концерти, але закликав подумати, якими будуть наслідки.

"Мільйон хворих на коронавірус? І тоді замість пом'якшення доведеться посилювати карантин. Я вкотре прошу вас порівняти нашу статистику і показники інших країн, зокрема, сусідів. Нам вдається утримувати ситуацію завдяки своєчасним діям і вашій підтримці. Давайте це продовжимо. Хто з вас хоче по 20 тис. хворих щодня? Хто хоче тисячі смертей щодня? Щоб лікарі падали від перевтоми? І щоб моторошні картинки з фільмів про апокаліпсис стали реальністю на вулицях вашого міста? Упевнений - цього не хоче ніхто", - зауважив він.