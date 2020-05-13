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Новини Коронавірус і карантин
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Другий етап пом'якшення карантину торкнеться спортивних змагань, проведення ЗНО та роботи готелів, - Зеленський

Другий етап пом'якшення карантину торкнеться спортивних змагань, проведення ЗНО та роботи готелів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із проханням не розслаблятися у зв'язку з пом'якшенням карантину і виконувати вимоги, які залишаються в силі.

Про це він заявив під час відеозвернення, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорогі українці, вже третій день ми з вами живемо в режимі першого етапу пом'якшення карантину. Ключове слово - пом'якшення. Не скасування, не кінець, а саме пом'якшення. І стосується воно тільки окремих видів діяльності. Це не означає, що тепер всім можна розслабитися: ходити без маски, або збиратися великими компаніями, або не дотримуватися дистанції. Цього ніхто не скасовував", - зазначив Зеленський.

За його словами, другий етап пом'якшення карантину очікується 22 травня.

"Він торкнеться спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО та іншого", - уточнив Зеленський.

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Президент зазначив, що дата відкриття метро, ​​авіа та залізничного сполучення залежить від нас.

"Кожен наступний етап пом'якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо певних показників. Зокрема, помірної кількості нових хворих і некритичного завантаження ліжок у лікарнях", - підкреслив він.

Зеленський підкреслив, що владі не важко підписати папір і хоч завтра відкрити метро чи дозволити концерти, але закликав подумати, якими будуть наслідки.

"Мільйон хворих на коронавірус? І тоді замість пом'якшення доведеться посилювати карантин. Я вкотре прошу вас порівняти нашу статистику і показники інших країн, зокрема, сусідів. Нам вдається утримувати ситуацію завдяки своєчасним діям і вашій підтримці. Давайте це продовжимо. Хто з вас хоче по 20 тис. хворих щодня? Хто хоче тисячі смертей щодня? Щоб лікарі падали від перевтоми? І щоб моторошні картинки з фільмів про апокаліпсис стали реальністю на вулицях вашого міста? Упевнений - цього не хоче ніхто", - зауважив він.

Автор: 

Зеленський Володимир (24607) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
ЗЕ- прихильники, поясніть, накуя потрібна робота готелів, якщо не здійснюються міжміскі перевезення та не літають літаки?
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13.05.2020 17:15 Відповісти
+6
Инопланетянин . Он на улицу выходит ?
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13.05.2020 17:07 Відповісти
+6
вовы любят бункеры или мавзолеи
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13.05.2020 17:08 Відповісти
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Инопланетянин . Он на улицу выходит ?
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13.05.2020 17:07 Відповісти
вовы любят бункеры или мавзолеи
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13.05.2020 17:08 Відповісти
А ты крыс и зябликов.
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13.05.2020 17:11 Відповісти
А в функции главзебила входит теперь оглашение новостей на всех площадях ? 🤔🤔🤔
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13.05.2020 17:08 Відповісти
ну да...
скажи спасибо хоть с этим справляется...
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13.05.2020 17:11 Відповісти
перед беней выслуживается: тренируется новости оглашать, может на 1+1 возьмут после отставки.
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13.05.2020 17:12 Відповісти
"Эпицентр" его Бене не отдаст
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13.05.2020 17:15 Відповісти
Да ладно...экономике страны прям спортивные соревнования нужны? На кой? Их как раз можно было в самый-самый распоследний этап поставить - за абсолютной ненадобностью.
С общественным транспортом что-то нужно решать, а не со спортивными соревнованиями, тк тем, у кого нет собственных авто, смотрю, нынче совсем тяжко.
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13.05.2020 17:09 Відповісти
Ещё год назад вам показали будущее - голый на велосипеде . 70 % это привело в восторг . Кушайте .
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13.05.2020 17:15 Відповісти
не хрен сочувствовать потенциальным разносчикам вируса. чем больше и сдохнет, тем ближе великая победа идеалов праведников секты животворящего дурантина.
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13.05.2020 17:22 Відповісти
Второй этап смягчения карантина коснется спортивных соревнований, проведения ВНО и работы отелей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1817
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13.05.2020 17:14 Відповісти
ЗЕ- прихильники, поясніть, накуя потрібна робота готелів, якщо не здійснюються міжміскі перевезення та не літають літаки?
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13.05.2020 17:15 Відповісти
ну, прямо в Раду проституток вызывать по телефону они еще пока стесняются...
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13.05.2020 17:50 Відповісти
Ты не понял, не отелей, а БОРДЕЛЕЙ. А зачем? Не задавай глупых вопросов. Поимели страну, теперь хотят поиметь баб...
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13.05.2020 18:41 Відповісти
а своим ходом- НЕ? ну и також, на ЛИСАПЕТЕ!
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13.05.2020 20:48 Відповісти
стоило проводить выборы , чтобы избрать нового ньюсмейкера
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13.05.2020 17:15 Відповісти
Опять видосик? Задрал,Не расслаблятся просиш,,резидент отметил, что дата открытия метро, авиа и железнодорожного сообщения зависит от нас"как же ты задрал козлина ставить так предложения что выставляеш чувствовать виноновными нас,хотя это ваша заслуга зашквар с транспортом и другимм,это мы виновны мол что такие непослушные да? Шмыгали,Степановы пугают,угрожают захотим,может быть,возможно ослабим,а может и нет,как будете себя вести,что ты с нами возишся такими плохими
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13.05.2020 17:17 Відповісти
Оно теперь сцарь, не такой еще, как *****, но уже близко.
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13.05.2020 17:25 Відповісти
А может не надо??
Столька в квартире сделал, переделал и отремонтировал!
А скока лишнего выкинул!!
А два кило сала набрал!🤣
Бабла хватает..пока..😜
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13.05.2020 17:26 Відповісти
Де дів 300 млрд гр.(діра в бюджеті), Зєля? Чому досі ліс ріжуть по скаженому і бурштин контробандою? Навіщо Ахметка закриває наші АЕС з дешевою електрикою? В Європі електрика дешевше вдесятеро. Сьогодні твоя зелена мерзота проголосувала про вбивство української банківської системи. Може тебе час пакувати на довічне з конфіскацією, чмирьок Зєля?
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13.05.2020 17:31 Відповісти
Несите денюшку, зебилы! Тогда и вы дождетесь смягчения... карантина)
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13.05.2020 17:43 Відповісти
Зеленому нелох из страны устроил концлагерь и под шумок принимает нужные для себя законы. Зеленое Пуйло в отставку и к Януковичу в соседи!!!
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13.05.2020 18:40 Відповісти
Пока не переименуем Буратино в Дурантино, не будем иметь четкого представления о происходящем
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13.05.2020 19:05 Відповісти
Мне от его рожы уже тошнит
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14.05.2020 02:52 Відповісти
 
 