Саакашвілі заявив про пріоритетність реформи "Укроборонпрому": Прискоримо процес перетворення концерну
Реформа "Укроборонпрому" є пріоритетною, оскільки сильні оборонні підприємства необхідні для стримування агресії РФ.
Про це заявив голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі після зустрічі з представниками держконцерну, передає Цензор.НЕТ.
"Мені в деталях розповіли про те, що вже зроблено новою командою, в чому полягає суть реформи, чому "Карфаген має бути зруйновано" і що для цього потрібно.
Вважаю, що трансформація такого громіздкого і стратегічного об’єднання підприємств має стати пріоритетом для Нацради реформ при Президенті. Тому я буду рекомендувати Нацраді розглянути стратегію трансформації Укроборонпрому на найближчому засіданні та підтримати її", - написав Саакашвілі в фейсбуці.
Він переконаний, що в результаті реформи військові "нарешті зможуть отримувати якісну вітчизняну техніку для війни з Росією, не гіршу за іноземні аналоги".
"Сильні оборонні підприємства - те, що стримує російську агресію, і розпочата в Укроборонпромі реформа посилює вітчизняний оборонний сектор, а також позитивно вплине на всю важку промисловість, для якої зараз настали складні часи. Тому я всіляко підтримую ідеї, закладені в трансформацію Концерну у потужні державні компанії за галузевим принципом, і вважаю, що Нацрада реформ може прискорити процес перетворення, щоб перші державні оборонні компанії нового зразка з'явилися в Україні вже в цьому році", - резюмувал Саакашвілі .
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Бо марадьор на цій кормушці сотнями міліонів крало
Скоро будете випускати 8% карамельки - сосунці
Терпилам, 30 лєт, потєрпєть єсчо мона!!
Без жартів!!
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_55.html
а теперь выяснилось, что есть свой Укроборонопром-лакомый кусок!
І це НЕ ФОТОШОП.https://petition.president.gov.ua/petition/94914
Был президентом Грузии - окончил тем, что еле ноги от туда унёс и не может вернуться..
Пришёл в политику в Украине - еле ноги унёс.
С боем прорвался через границу Украины чтоб вернуться в политику - закончилось пшиком.
Может моё мнение и предвзято, но вы уверенны что он действительно так хорош как о нём говорят?
- Наем уже преобразовывает - не видно его и не слышно за 200 тыс. зарплаты. И Саак потянулся туда же. Не зря Наем кричал Сааку на границе, когда тот прорывал границу: "Давайте, прорывайте, вам ничего за это не будет!"
Вот и нашли друг друга - Наем и ССаак.
Ура!!!