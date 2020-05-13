Саакашвілі заявив про пріоритетність реформи "Укроборонпрому": Прискоримо процес перетворення концерну

Реформа "Укроборонпрому" є пріоритетною, оскільки сильні оборонні підприємства необхідні для стримування агресії РФ.

Про це заявив голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі після зустрічі з представниками держконцерну, передає Цензор.НЕТ.

"Мені в деталях розповіли про те, що вже зроблено новою командою, в чому полягає суть реформи, чому "Карфаген має бути зруйновано" і що для цього потрібно.

Вважаю, що трансформація такого громіздкого і стратегічного об’єднання підприємств має стати пріоритетом для Нацради реформ при Президенті. Тому я буду рекомендувати Нацраді розглянути стратегію трансформації Укроборонпрому на найближчому засіданні та підтримати її", - написав Саакашвілі в фейсбуці.

Він переконаний, що в результаті реформи військові "нарешті зможуть отримувати якісну вітчизняну техніку для війни з Росією, не гіршу за іноземні аналоги".

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"Сильні оборонні підприємства - те, що стримує російську агресію, і розпочата в Укроборонпромі реформа посилює вітчизняний оборонний сектор, а також позитивно вплине на всю важку промисловість, для якої зараз настали складні часи. Тому я всіляко підтримую ідеї, закладені в трансформацію Концерну у потужні державні компанії за галузевим принципом, і вважаю, що Нацрада реформ може прискорити процес перетворення, щоб перші державні оборонні компанії нового зразка з'явилися в Україні вже в цьому році", - резюмувал Саакашвілі .



