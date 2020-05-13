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Новини Коронавірус і карантин
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Кожен етап пом'якшення карантину можливий тільки тоді, коли досягнемо конкретних показників, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що другий етап пом'якшення карантину планується з 22 травня, і наступні пом'якшення можливі і будуть тільки за конкретних показників поширення коронавірусу в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Глави держави, про це йдеться у відеозверненні Зеленського.

У зверненні Зеленський зазначив: "Бажаю здоров’я, дорогі українці! Сподіваюся, ви почуваєтесь добре, ваші батьки не хворіють, діти та онуки – здорові. Сьогодні це значною мірою залежить від вашої свідомості та дисципліни. Війна з коронавірусом ще не завершена. Невидимий ворог ще не переможений. Тому наша боротьба продовжується, і я сподіваюсь, ви готові нам у цьому допомагати. Але про це – трохи згодом.

Зараз я хочу перш за все подякувати нашим пожежникам та рятувальникам. Останні дні тема пожеж втратила хайп для деяких ЗМІ та поступово зникла з інформаційного простору. Тим не менш наші пожежники й рятувальники продовжували свою щоденну роботу. І станом на сьогодні в Житомирській області подолано більшість осередків вогню, а на території Зони відчуження всі пожежі у лісових масивах ліквідовано. Дякую за вашу тяжку працю.

Крім цього, сьогодні відбулося засідання Верховної Ради України. Я дякую кожному нашому народному депутату.

Незважаючи на всі чутки та звинувачення, на весь бруд, тиск, ви ухвалили багатостраждальний "банківський закон". Ваше рішення стало зеленим світлом для отримання Україною важливої фінансової підтримки – це мільярди доларів США".

Президент продовжив: "Ну і про найголовніше. Дорогі українці! Вже третій день ми з вами живемо в режимі першого етапу пом’якшення карантину. Ключове слово – пом’якшення. Не відміна, не кінець, а саме пом’якшення. І стосується воно лише окремих видів діяльності.

Це не означає, що тепер усім можна розслабитись: ходити без маски, або збиратися великими компаніями, або не дотримуватись дистанції. Цього ніхто не скасовував.

Другий етап пом’якшення карантину планується на 22 травня. Він торкнеться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО та іншого. Я знаю, що всі зараз не розуміють, яким буде літо. Як планувати відпустку, коли дозволять літаки, коли дозволять потяги. Коли знову запрацюють кінотеатри, пляжі та метро.

Відповідь проста: все це залежить від нас з вами.

Кожен наступний етап пом’якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо конкретних показників. Зокрема, помірної кількості нових випадків захворювання та некритичного завантаження ліжок у лікарнях.

Читайте також: Другий етап пом'якшення карантину торкнеться спортивних змагань, проведення ЗНО та роботи готелів, - Зеленський

Простими словами: щоразу, коли ви не надягаєте маску і ризикуєте заразити інших людей, ви самі ж віддаляєте відкриття ресторанів, пляжів та всього іншого.

Зрозумійте – нам узагалі не складно підписати папірець і хоч завтра відкрити метро або дозволити концерти. Та якими будуть наслідки? Мільйон хворих на коронавірус? І тоді замість пом’якшення доведеться посилювати карантин".

"Я вкотре прошу вас порівняти нашу статистику та показники інших країн, зокрема сусідів. Нам вдається втримувати ситуацію завдяки вчасним діям та вашій підтримці. Давайте це продовжимо.

Хто з вас хоче по 20 тисяч нових хворих щодня? Хто хоче тисячі смертей щодня? Щоб лікарі падали від перевтоми? І щоб моторошні картинки з фільмів про апокаліпсис стали реальністю на вулицях вашого міста? Впевнений – цього не хоче ніхто.

А тому, будь ласка, будьте відповідальними та робіть кроки назустріч – носіть маски, коли потрібно вийти на вулицю, дотримуйтесь заходів гігієни. Кожен з нас має бути невід’ємною частиною єдиного війська – і тільки тоді ми переможемо хворобу. Наша зброя – терпіння, дисципліна та відповідальність.

Наступні дні – ключові. Давайте зберемось і зробимо все для настання наступного етапу пом’якшення карантину.

Це – тільки в наших руках", - резюмував Зеленський 

Автор: 

Зеленський Володимир (24607) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Нельзя, потому что окажется, что общая смертность не увеличилась. А может даже уменьшилась смертность от гриппа, пневмонии, болезней органов дыхания в этом году по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
И тогда, население с ужасом спросит, а зачем нужно было останавливать страну, ради прихоти нескольких чиновников?
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13.05.2020 17:40 Відповісти
+8
будет тянуть до последнего - за карантин очень удобно прятаться
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13.05.2020 17:38 Відповісти
+8
скоро выяснится, что этот короновирус так же смертельно опасен, как помидоры, потому, что все, кто ел помидоры - умерли.
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13.05.2020 17:42 Відповісти
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Уже третий день мы с вами живем... паразиты вы, как глисты, вши - они тоже с людьми живут.
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13.05.2020 17:30 Відповісти
В городе пробки . Был карантин . Только маска в магазине , больше ничего .
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13.05.2020 17:30 Відповісти
Откуда сопля это может знать?
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13.05.2020 17:32 Відповісти
Хоть показатели конкретные
Но цифры оченно секретные
Такую хрень провозгласил
Наш нелюбимый главзебил
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13.05.2020 17:31 Відповісти
очень часто видимый друг уже в конвульсиях
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13.05.2020 17:34 Відповісти
Полная отмена карантина в принципе невозможна - врачи никогда не откажутся от четырехкратной зарплаты и страховки в 600 тыс грн., которые действуют именно до конца карантина.
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13.05.2020 17:34 Відповісти
чому? треба щоб такий собі генерал Піночетенко...
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13.05.2020 17:35 Відповісти
нет, надо развесить уши и выгребти из бюджета все деньги на карантин.
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13.05.2020 17:51 Відповісти
Каждый этап смягчения карантина возможен только тогда, когда достигаются конкретные показатели, - Зеленский

Но так как "конкретные показатели" рисуют Зеленский и компания, то этапы смягчения карантина будут зависеть лишь от прихоти лично Зеленского.
Лично Зеленский, какие захочет такие и нарисует "конкретные показатели", когда захочет тогда и отменит карантин.
Всё зависит от его настроения.
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13.05.2020 17:36 Відповісти
будет тянуть до последнего - за карантин очень удобно прятаться
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13.05.2020 17:38 Відповісти
Показники, до речі, малюють у ресторані Колі Тищенка. Яаимюй на карантин клав купи.
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13.05.2020 18:02 Відповісти
дайте статистику по смертям по сравнению с прошлым годом
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13.05.2020 17:36 Відповісти
по Италии меньше.
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13.05.2020 17:39 Відповісти
так отож
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13.05.2020 17:41 Відповісти
Нельзя, потому что окажется, что общая смертность не увеличилась. А может даже уменьшилась смертность от гриппа, пневмонии, болезней органов дыхания в этом году по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
И тогда, население с ужасом спросит, а зачем нужно было останавливать страну, ради прихоти нескольких чиновников?
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13.05.2020 17:40 Відповісти
скоро выяснится, что этот короновирус так же смертельно опасен, как помидоры, потому, что все, кто ел помидоры - умерли.
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13.05.2020 17:42 Відповісти
это намёк на попытку отравления помидорами Джорджа Вашингтона?
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13.05.2020 17:49 Відповісти
не, там по незнанию совершили попытку, а мы то знаем точно - все, кто ел помидоры - умирают Кожен етап пом'якшення карантину можливий тільки тоді, коли досягнемо конкретних показників, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8564
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13.05.2020 17:53 Відповісти
Просто две цифры. За два месяца карантина умерло около 100 тысяч граждан, из них из за короновируса - 439 человека.
То есть умерло от короновируса - 0,4% от всех умерших в Украине за этот период.
Поэтому короновирус это фейк.
Это даже косвенно признала власть в лице того же главного санитарного врача Ляшко.
Ляшко официально подтвердил, что заполненность больниц на короновирус составляет лишь 10-12% от всех приготовленных коек в палатах.
И аналогично используется лишь 10% всех приготовленных ИВЛ.
То есть никакого наплыва больных с короновирусом и в помине нет.
Далее тот Ляшко заявил, что парки и скверы закрывали не с эпидемиологической точки зрения борьбы с короновирусом, а для того что бы внушить страх и чувство тревоги населению перед короновирусом.
То есть, власть призналась, что просто запугивает людей.
Если всё это суммировать, то очевидно, что даже сама власть намекает, что нет никакого страшного коронвируса, нет никакой эпидемии, даже и близко не перейден эпидемиологический порог (5%)...
А просто власть даёт понять, что мы вас епали и будем дальше епать, гадили и будем гадить вам - люди... хоть с вирусом, хоть без вируса... Что хочем, то и вытворяем.
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13.05.2020 17:55 Відповісти
я это знаю, именно потому и реплику свою вставил
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13.05.2020 18:06 Відповісти
Кожен етап пом'якшення карантину можливий тільки тоді, коли досягнемо конкретних показників, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6515
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13.05.2020 18:05 Відповісти
Молодец, всё верно сказал.
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13.05.2020 18:18 Відповісти
Скоро люди от голода будут умирать. Воры грабят страну.
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13.05.2020 18:38 Відповісти
просмотр очень хорошо помогает, если не можешь проблеваться
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13.05.2020 19:17 Відповісти
О, видосик говорящей собачки
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13.05.2020 21:22 Відповісти
 
 