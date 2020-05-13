Кожен етап пом'якшення карантину можливий тільки тоді, коли досягнемо конкретних показників, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що другий етап пом'якшення карантину планується з 22 травня, і наступні пом'якшення можливі і будуть тільки за конкретних показників поширення коронавірусу в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Глави держави, про це йдеться у відеозверненні Зеленського.

У зверненні Зеленський зазначив: "Бажаю здоров’я, дорогі українці! Сподіваюся, ви почуваєтесь добре, ваші батьки не хворіють, діти та онуки – здорові. Сьогодні це значною мірою залежить від вашої свідомості та дисципліни. Війна з коронавірусом ще не завершена. Невидимий ворог ще не переможений. Тому наша боротьба продовжується, і я сподіваюсь, ви готові нам у цьому допомагати. Але про це – трохи згодом.

Зараз я хочу перш за все подякувати нашим пожежникам та рятувальникам. Останні дні тема пожеж втратила хайп для деяких ЗМІ та поступово зникла з інформаційного простору. Тим не менш наші пожежники й рятувальники продовжували свою щоденну роботу. І станом на сьогодні в Житомирській області подолано більшість осередків вогню, а на території Зони відчуження всі пожежі у лісових масивах ліквідовано. Дякую за вашу тяжку працю.

Крім цього, сьогодні відбулося засідання Верховної Ради України. Я дякую кожному нашому народному депутату.

Незважаючи на всі чутки та звинувачення, на весь бруд, тиск, ви ухвалили багатостраждальний "банківський закон". Ваше рішення стало зеленим світлом для отримання Україною важливої фінансової підтримки – це мільярди доларів США".

Президент продовжив: "Ну і про найголовніше. Дорогі українці! Вже третій день ми з вами живемо в режимі першого етапу пом’якшення карантину. Ключове слово – пом’якшення. Не відміна, не кінець, а саме пом’якшення. І стосується воно лише окремих видів діяльності.

Це не означає, що тепер усім можна розслабитись: ходити без маски, або збиратися великими компаніями, або не дотримуватись дистанції. Цього ніхто не скасовував.

Другий етап пом’якшення карантину планується на 22 травня. Він торкнеться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів, проведення ЗНО та іншого. Я знаю, що всі зараз не розуміють, яким буде літо. Як планувати відпустку, коли дозволять літаки, коли дозволять потяги. Коли знову запрацюють кінотеатри, пляжі та метро.

Відповідь проста: все це залежить від нас з вами.

Кожен наступний етап пом’якшення можливий тільки тоді, коли ми досягнемо конкретних показників. Зокрема, помірної кількості нових випадків захворювання та некритичного завантаження ліжок у лікарнях.

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Простими словами: щоразу, коли ви не надягаєте маску і ризикуєте заразити інших людей, ви самі ж віддаляєте відкриття ресторанів, пляжів та всього іншого.

Зрозумійте – нам узагалі не складно підписати папірець і хоч завтра відкрити метро або дозволити концерти. Та якими будуть наслідки? Мільйон хворих на коронавірус? І тоді замість пом’якшення доведеться посилювати карантин".

"Я вкотре прошу вас порівняти нашу статистику та показники інших країн, зокрема сусідів. Нам вдається втримувати ситуацію завдяки вчасним діям та вашій підтримці. Давайте це продовжимо.

Хто з вас хоче по 20 тисяч нових хворих щодня? Хто хоче тисячі смертей щодня? Щоб лікарі падали від перевтоми? І щоб моторошні картинки з фільмів про апокаліпсис стали реальністю на вулицях вашого міста? Впевнений – цього не хоче ніхто.

А тому, будь ласка, будьте відповідальними та робіть кроки назустріч – носіть маски, коли потрібно вийти на вулицю, дотримуйтесь заходів гігієни. Кожен з нас має бути невід’ємною частиною єдиного війська – і тільки тоді ми переможемо хворобу. Наша зброя – терпіння, дисципліна та відповідальність.

Наступні дні – ключові. Давайте зберемось і зробимо все для настання наступного етапу пом’якшення карантину.

Це – тільки в наших руках", - резюмував Зеленський