На сайти Офісу президента за тиждень було здійснено понад десяток DDoS-атак, - Держспецзв'язку

Упродовж 6-12 травня система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об'єктів критичної інфраструктури на об'єктах моніторингу зафіксувала 10964 підозрілих подій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Переважна більшість з них стосується виявлення нестандартних протоколів або подій (45%), спроб мережевого сканування (23%), виявлення мережевого трояна (16%) та спроб отримання прав адміністратора (10%).

Системою захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет було заблоковано 7908 різних видів атак, 99% з яких - мережеві атаки прикладного рівня. Також було заблоковано 18 DDoS-атак (переважна більшість - на сайти Офісу Президента України).

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 3207 кіберінцидентів.

Близько 98% опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM. Основна кількість інцидентів стосується розповсюдженню ШПЗ (94% від загальної кількості) та фішингу (до 4%).

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