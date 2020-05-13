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На сайти Офісу президента за тиждень було здійснено понад десяток DDoS-атак, - Держспецзв'язку

На сайти Офісу президента за тиждень було здійснено понад десяток DDoS-атак, - Держспецзв'язку

Упродовж 6-12 травня система кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об'єктів критичної інфраструктури на об'єктах моніторингу зафіксувала 10964 підозрілих подій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Переважна більшість з них стосується виявлення нестандартних протоколів або подій (45%), спроб мережевого сканування (23%), виявлення мережевого трояна (16%) та спроб отримання прав адміністратора (10%).

Системою захищеного доступу державних органів до мережі Інтернет було заблоковано 7908 різних видів атак, 99% з яких - мережеві атаки прикладного рівня. Також було заблоковано 18 DDoS-атак (переважна більшість - на сайти Офісу Президента України).

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA у цей період зареєструвала та опрацювала 3207 кіберінцидентів.

Близько 98% опрацьованих інцидентів належить доменній зоні UACOM. Основна кількість інцидентів стосується розповсюдженню ШПЗ (94% від загальної кількості) та фішингу (до 4%).

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Автор: 

Держспецзв’язок (362) кібербезпека (1174) Офіс Президента (2035)


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Топ коментарі
+7
Снова на Бубочку Маленького покушаются порохоботи злобные! УУУУУУУУУУУУУУУ! Паразиты!
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13.05.2020 17:33 Відповісти
+7
На сайты Офиса Президента за неделю было осуществлено более десятка DDoS-атак, - Госспецсвязь - Цензор.НЕТ 6744
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13.05.2020 17:44 Відповісти
+5
Кому ви потрібні- ЗЕофіс клованський і його сайти квартальські!
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13.05.2020 17:32 Відповісти
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Кому ви потрібні- ЗЕофіс клованський і його сайти квартальські!
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13.05.2020 17:32 Відповісти
Я думаю, що то сам Зєля пароль забув і пробував на власний сайт зайти без пароля.
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13.05.2020 18:00 Відповісти
та то вовкина "ослаблять" пыталась включить компьютер и выйти в фБ))
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13.05.2020 18:09 Відповісти
"зафиксировала 10 964 подозрительных событий..."
та не переймайтеся, це зелебобіки за чайовими ломляться.
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13.05.2020 17:33 Відповісти
Снова на Бубочку Маленького покушаются порохоботи злобные! УУУУУУУУУУУУУУУ! Паразиты!
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13.05.2020 17:33 Відповісти
Бедная ж ты наша Бубочка.
Так и хочется погладить по твоей квадратной голове.
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13.05.2020 17:41 Відповісти
На сайты Офиса Президента за неделю было осуществлено более десятка DDoS-атак, - Госспецсвязь - Цензор.НЕТ 6744
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13.05.2020 17:44 Відповісти
Поэтому наверное с сайта ОП бесследно исчезают неудобные ЗЕ петиции.
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13.05.2020 17:44 Відповісти
Може просто на ці сайти вирішило зайти не 5 відвідувачів, а 10?
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13.05.2020 17:45 Відповісти
та там кроты уже до самого 127.0.0.0 прорыли..... та, собственно, зачем кроты, когда у нас ермак есть.....
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13.05.2020 17:52 Відповісти
Чому відразу хакерські атаки? Може бубочка дорвався до компів і нашкодив.
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13.05.2020 17:53 Відповісти
карычневые, хто ж ещё!
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13.05.2020 18:43 Відповісти
 
 