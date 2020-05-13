Военнослужащий, пьяным зарезавший мужчину, задержан в Кривом Роге, - военная прокуратура

В Кривом Роге (Днепропетровская область) правоохранителями задержан младший сержант одной из воинских частей ВС Украины, убивший ножом гражданского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

"Установлено, что указанный военнослужащий 12.05.20, находясь в Кривом Роге и будучи навеселе, по мотивам острой внезапно возникшей неприязни умышленно ударил гражданина Р. клинком ножа в зону грудной клетки справа, в результате чего через некоторое время пострадавший скончался в машине бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В тот же день младшего сержанта М. задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Сейчас в суд подано ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей, без альтернативы внесения залога. За совершенное преступление военнослужащему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.