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Военнослужащий, пьяным зарезавший мужчину, задержан в Кривом Роге, - военная прокуратура

Военнослужащий, пьяным зарезавший мужчину, задержан в Кривом Роге, - военная прокуратура

В Кривом Роге (Днепропетровская область) правоохранителями задержан младший сержант одной из воинских частей ВС Украины, убивший ножом гражданского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

"Установлено, что указанный военнослужащий 12.05.20, находясь в Кривом Роге и будучи навеселе, по мотивам острой внезапно возникшей неприязни умышленно ударил гражданина Р. клинком ножа в зону грудной клетки справа, в результате чего через некоторое время пострадавший скончался в машине бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В тот же день младшего сержанта М. задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Сейчас в суд подано ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей, без альтернативы внесения залога. За совершенное преступление военнослужащему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Автор: 

Кривой Рог (1358) правоохранительные органы (2708) силовики (2513) убийство (3088) военнослужащие (4742) Военная прокуратура (722)


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Топ коментарі
+3
..именно как бы...
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13.05.2020 17:50
+3
Да какая разница военнослужащий или депутат, если нарушил закон - отвечай.
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13.05.2020 17:51
+3
В Кривой Роге каждый второй сепарня. Могли достать солдатика, за что и получили.
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13.05.2020 18:28
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Вот и начались репрессии против ЗСУ.
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13.05.2020 17:38 Відповісти
10 лет.Поделом!
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13.05.2020 17:44 Відповісти
Бытовуха из жизни пьяного быдла!
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13.05.2020 17:44 Відповісти
Это пьяное быдло, как бы стоит на страже Украины.
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13.05.2020 17:48 Відповісти
..именно как бы...
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13.05.2020 17:50 Відповісти
призовут в армию (кого угодно по закону, а не пойдет, под трибунал) и не будут выяснять социальный статус, образование и МАНЕРЫ!
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13.05.2020 17:53 Відповісти
Бытовуха из жизни пьяного быдла из Кривого Рога.
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13.05.2020 17:54 Відповісти
А так уж-то важно откуда оно? Где оно есть (и ест), там и гадит!
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13.05.2020 18:16 Відповісти
Да какая разница военнослужащий или депутат, если нарушил закон - отвечай.
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13.05.2020 17:51 Відповісти
Вот она привычка читать заголовоки. Убил, значит виноват. А на деле, жертвы так достают своих убийц, что получают то что получают. Закон покойника не спасет, а здравомыслие предотвратит даже вероятность. Так что, одному смерть другому телогрейка.
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13.05.2020 17:54 Відповісти
Не хер киздеть. Сержант спекся.
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13.05.2020 18:02 Відповісти
хорошенькое себе настроение "навеселе".
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13.05.2020 18:15 Відповісти
В Кривой Роге каждый второй сепарня. Могли достать солдатика, за что и получили.
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13.05.2020 18:28 Відповісти
А забавно, что этих уродов полно в интернете, но лично мы их никогда не встречаем.
Иначе у каждого из нас уже было бы свое личное кладбище.
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13.05.2020 18:31 Відповісти
Красивее?
Ты не прав.
На самом деле все это п2222ц как страшно.
Не буду тебе тут рассказывать свои истории из жизни, но поверь мне на слово.
Очень хреново.
Нормальный адекватный человек такое переживает крайне тяжело, долго и паскудно.
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13.05.2020 20:05 Відповісти
Напевне, була причина.
Хороший малорос чи любитель "русского міра" - краще всього коли дохлий.
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13.05.2020 18:29 Відповісти
Сдали соседи квартиру армии. Это ж лютый треш. Пока они бухали по ночам с дикими криками, и ходили в обуви по голове по утрам, роняя табуретки и двигая мебель, то это были цветочки. Потом они стали каждый день лампичить шоблом чегойто габаритное на кухонном полу, постукивая молотом, и попиливая ножовкой, и стало страшновато: может чего складского разбирают, взорвутся нафиг, и мы с ними. На попытки председателя осмд поговорить, двери не открывают. А потом шобло исчезло. Остался один, по ночам воет волком и лупит по стене. Тут мы поняли, что капец. Оно ж пойдет и поубивает полподьезда от тоски. Или газовый бабах устроит напоследок. Теперь военные в доме - это не очень!
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13.05.2020 18:52 Відповісти
Странно, а как второй военный, который погиб, стал вдруг гражданским?
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13.05.2020 19:26 Відповісти
военный да еще мл.сержант..это не звание
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13.05.2020 20:13 Відповісти
На родине зе одно жульё, ворьё и убийцы, а вот интересно, кто такой тогда зе???
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13.05.2020 23:55 Відповісти
 
 