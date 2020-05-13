Країни Євросоюзу почнуть відкривати внутрішні кордони для літніх відпусток, - єврокомісарка Йоганссон

Країни Європейського союзу мають намір із середини червня поступово відкривати внутрішні кордони, але поки навіть ще не обговорювали питання про відкриття зовнішніх кордонів.

Про це сказала єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо почати обговорення питання (про відкриття зовнішніх кордонів), але поки не взялися до цього", - зазначила Йоганссон.

Єврокомісія представила в середу принципи і рекомендації на допомогу державам-членам щодо відновлення в літній сезон туристичної активності, замороженої кризою пандемії COVID-19.

"Поступовий підхід, - продовжила Йоганссон, - припускає спочатку рішення кожної з країн-членів про відкриття своїх кордонів, потім (має йти) рішення про внутрішні кордони шенгенського простору і ЄС, і тільки потім ми думатимемо, як відкривати зовнішні кордони (союзу). Але поки ми не обговорювали цього, і на сьогодні немає рекомендацій із цього приводу".

Йоханссон вітала вже оголошені домовленості деяких країн ЄС про взаємне відкриття кордонів після 15 червня для поїздок своїх громадян у літні відпустки.

"Я не вважаю ці рішення передчасними і думаю, що це правильний крок, - сказала вона, відповідаючи на запитання. - Ми повинні пам'ятати, що багато країн ЄС взагалі не запроваджували будь-якого контролю на внутрішніх кордонах".

"Думаю, що вони провели відповідну оцінку ситуації або зроблять це в робочому порядку", - додала вона.

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