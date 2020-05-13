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Країни Євросоюзу почнуть відкривати внутрішні кордони для літніх відпусток, - єврокомісарка Йоганссон

Країни Євросоюзу почнуть відкривати внутрішні кордони для літніх відпусток, - єврокомісарка Йоганссон

Країни Європейського союзу мають намір із середини червня поступово відкривати внутрішні кордони, але поки навіть ще не обговорювали питання про відкриття зовнішніх кордонів.

Про це сказала єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон на пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми маємо почати обговорення питання (про відкриття зовнішніх кордонів), але поки не взялися до цього", - зазначила Йоганссон.

Єврокомісія представила в середу принципи і рекомендації на допомогу державам-членам щодо відновлення в літній сезон туристичної активності, замороженої кризою пандемії COVID-19.

"Поступовий підхід, - продовжила Йоганссон, - припускає спочатку рішення кожної з країн-членів про відкриття своїх кордонів, потім (має йти) рішення про внутрішні кордони шенгенського простору і ЄС, і тільки потім ми думатимемо, як відкривати зовнішні кордони (союзу). Але поки ми не обговорювали цього, і на сьогодні немає рекомендацій із цього приводу".

Йоханссон вітала вже оголошені домовленості деяких країн ЄС про взаємне відкриття кордонів після 15 червня для поїздок своїх громадян у літні відпустки.

"Я не вважаю ці рішення передчасними і думаю, що це правильний крок, - сказала вона, відповідаючи на запитання. - Ми повинні пам'ятати, що багато країн ЄС взагалі не запроваджували будь-якого контролю на внутрішніх кордонах".

"Думаю, що вони провели відповідну оцінку ситуації або зроблять це в робочому порядку", - додала вона.

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Автор: 

відпустка (126) Євросоюз (13799)


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Вот и сказочке конец.
ЕС откроется, а ЗЕленая будка нет.
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13.05.2020 18:05 Відповісти
Что и с кацапами не откроется ? Так это же хорошо! Петины торговые партнеры сильно расстроятся при этом
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13.05.2020 19:10 Відповісти
тобі пєтя по ночах ще не сниться?
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14.05.2020 00:01 Відповісти
Скорее бы! Украинские пенсионеры и малоимущие потирают нервно руки в ожидании момента, когда можно будет тратить свои безразмерные пенсии в одной из европейских стран.
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13.05.2020 18:55 Відповісти
Гут, а то вже думав накрилась моя Португалія як відпочинок
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13.05.2020 19:07 Відповісти
Нехай пощастить!
А моя дружина постійно цікавиться обстановкою в Туреччині, конкретно - у провінції Мугла. І щоби кацапів там не було від слова зовсім.
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13.05.2020 21:23 Відповісти
Я зазвичай коли замовляю готель питаю чи є в них на той період що хочу замовити , гості з росіі . А потім вже ( в залежності від відповіді) цікавлюсь іншіми моментами
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14.05.2020 00:44 Відповісти
 
 