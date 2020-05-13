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Новини Правосуддя
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Апеляційний суд залишив у СІЗО ексміністра Кожару, підозрюваного у вбивстві бізнесмена Старицького

Апеляційний суд залишив у СІЗО ексміністра Кожару, підозрюваного у вбивстві бізнесмена Старицького

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 14 млн 82 тисячі грн для підозрюваного в убивстві колишнього глави МЗС України Леоніда Кожари.

Таке рішення оголосив головуючий суддя колегії суддів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Колегія суддів ухвалила: ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 березня 2020 року залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника Шири в інтересах підозрюваного Кожари - залишити без задоволення", - зазначив суддя.

Повний текст ухвали буде оголошено 18 травня о 17:00.

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Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Пізніше смерть Старицького підтвердили в холдингу Atlantic Group.

А брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого місяць тому було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в сумі 14 млн 83 тис. 400 грн колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, затриманому за підозрою в умисному вбивстві підприємця Сергія Старицького.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка.

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Автор: 

Кожара Леонід (47) юстиція (732) Апеляційний суд (402)


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Правильно.
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13.05.2020 18:13 Відповісти
Два пожилых дядьки. Серьезных, образованных, далеко не глупых.Вроде друзья,кумовья были.
Вот как нужно было так упиться, чтобы застрелить друга?
Абсурд,блин..
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13.05.2020 18:34 Відповісти
ну, почему именно абсурд. Возможна и банальная бытовуха. там жена пыталась на себя вину частично взять, типа была внизу с убитым, увидела у него пистолет, пыталась отобрать, а муж уже потом спустился... Может, потому пыталась на себя частично взять, что виновата была - вдруг там муж просто спустился не вовремя, ну и осерчал...
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13.05.2020 18:59 Відповісти
И как нужно было упиться до такой бытовухи?
Уже не говоря о том, что каждый нормальный человек с минимальными оружейными безусловными рефлексами, да хотя бы лишь понюхавший пробку, к своему огнестрельному оружию не притронется,пока не протрезвеет.
Ну абсолютно ведь не возможно ))
===
Здоровые мужики. Даже старше меня. Ну вот как?
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13.05.2020 20:11 Відповісти
да запросто, в истории полно примеров - один вон жену из-за платка придушил из ревности, а тут спустился вниз, увидел жену с "другом" , сгонял за пистолетом - бах, и "самоубийство"!
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13.05.2020 20:17 Відповісти
Но им ведь было по 60 долбанных лет? ))))
Как такое возможно?
Мне 50. Тоже ******** выпить два по литру с кумом под много мяса,и на всю ночь.
Но даже представить такого не могу, чтобы за столом достать ствол.
Абсолютно невозможно.
Физически не смогу.
Организм не позволит.
Оружейная дисциплина в безусловных рефлексах.
Как у собачки Павлова.
Ну нереально ведь!
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14.05.2020 00:00 Відповісти
"Будет сидеть! Я сказал..." (с)
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13.05.2020 22:08 Відповісти
 
 