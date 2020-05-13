Апеляційний суд залишив у СІЗО ексміністра Кожару, підозрюваного у вбивстві бізнесмена Старицького
Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 14 млн 82 тисячі грн для підозрюваного в убивстві колишнього глави МЗС України Леоніда Кожари.
Таке рішення оголосив головуючий суддя колегії суддів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Колегія суддів ухвалила: ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 березня 2020 року залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника Шири в інтересах підозрюваного Кожари - залишити без задоволення", - зазначив суддя.
Повний текст ухвали буде оголошено 18 травня о 17:00.
Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.
За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.
Пізніше смерть Старицького підтвердили в холдингу Atlantic Group.
А брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.
25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого місяць тому було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.
Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в сумі 14 млн 83 тис. 400 грн колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, затриманому за підозрою в умисному вбивстві підприємця Сергія Старицького.
10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка.
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Вот как нужно было так упиться, чтобы застрелить друга?
Абсурд,блин..
Уже не говоря о том, что каждый нормальный человек с минимальными оружейными безусловными рефлексами, да хотя бы лишь понюхавший пробку, к своему огнестрельному оружию не притронется,пока не протрезвеет.
Ну абсолютно ведь не возможно ))
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Здоровые мужики. Даже старше меня. Ну вот как?
Как такое возможно?
Мне 50. Тоже ******** выпить два по литру с кумом под много мяса,и на всю ночь.
Но даже представить такого не могу, чтобы за столом достать ствол.
Абсолютно невозможно.
Физически не смогу.
Организм не позволит.
Оружейная дисциплина в безусловных рефлексах.
Как у собачки Павлова.
Ну нереально ведь!