Апеляційний суд залишив у СІЗО ексміністра Кожару, підозрюваного у вбивстві бізнесмена Старицького

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави у 14 млн 82 тисячі грн для підозрюваного в убивстві колишнього глави МЗС України Леоніда Кожари.

Таке рішення оголосив головуючий суддя колегії суддів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Колегія суддів ухвалила: ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27 березня 2020 року залишити без змін, а апеляційну скаргу захисника Шири в інтересах підозрюваного Кожари - залишити без задоволення", - зазначив суддя.

Повний текст ухвали буде оголошено 18 травня о 17:00.

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Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Пізніше смерть Старицького підтвердили в холдингу Atlantic Group.

А брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого місяць тому було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в сумі 14 млн 83 тис. 400 грн колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, затриманому за підозрою в умисному вбивстві підприємця Сергія Старицького.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка.

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