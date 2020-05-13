1 українського воїна поранено, найманці РФ застосували великокаліберні міномети біля Кримського й Оріхового, - пресцентр ОС

Сьогодні збройні формування Російської Федерації 5 разів обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, застосувавши при цьому міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вів вогонь по наших військовослужбовцях неподалік Гнутового з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а оборонців Старогнатівки обстріляв з автоматичних станкових гранатометів.

По українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Кримського ворог двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів 120-го калібру, загалом випустивши 20 мін, а також автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

По околицях Оріхового окупанти застосували 120 мм міномет, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

На трьох ділянках розведення сил режим "Тиша" дотримувався. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Підсумки за минулу добу

12 травня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік населених пунктів Опитне, Павлопіль, Старогнатівка, Кримське та Луганське.

За даними розвідки, 12 травня українські військовослужбовці поранили п’ятьох російських окупантів.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил розкрито серед цивільного населення 2 крадіжки, 5 випадків шахрайства, 6 фактів незаконного поводження з вогнепальною зброєю і боєприпасами та 6 фактів незаконного зберігання наркотичних речовин. Також виявлено 51 адміністративне правопорушення.

Лінію зіткнення через контрольні пункти в'їзду-виїзду громадяни не перетинали.

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