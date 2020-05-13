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Новини Коронавірус і карантин
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У Чернівецькій області смертність від коронавірусу в 11 разів вища ніж по країні. З 1,7 млн субвенції міська лікарня №1 отримала тільки 100 тис. Кабмін має діяти, - Яценюк

Лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр у 2014-2016 рр. Арсеній Яценюк повторно закликав центральну владу звернути увагу на важкий стан Чернівецької області у зв'язку з епідемією коронавірусу і почати діяти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Яценюк зазначив: "Минуло два тижні з того часу, як я звернувся до уряду і Міністерства охорони здоров’я щодо невідкладної допомоги Чернівецькій області у боротьбі з COVID-19.

За ці два тижні в області 1069 нових інфікованих. Їх кількість майже подвоїлася.

Чернівецька область не лише не почала долати масштаб захворюваності, але й зміцнила своє трагічне лідерство на епідеміологічній карті України. Найменша з-поміж усіх областей за кількістю населення залишається найбільш ураженою вірусом.

За останню добу – 48 нових хворих.

Всього 2444 зареєстрованих фактів захворювання.

87 летальних випадків".

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Яценюк продовжив: "Якщо рівень смертності у Чернівецькій області в перерахунку на 1 тисячу населення ще два тижні тому був більший, ніж по Україні, у 6,1 раз, то вже сьогодні – в 11 разів! Якщо порівнювати з Києвом, то рівень смертності за два тижні зріс від 3,6 до 6,9 разів!

Вражаючий факт: станом на 12 травня з 1 млн 700 тис. гривень, що мали надійти за рахунок державної субвенції на доплату за березень працівникам КНП "Міська лікарня №1" у Чернівцях, профінансовано лише 100 тис. гривень.

1 млн 600 тисяч гривень досі не виплачено спеціалістам, які стоять на передовій боротьби з коронавірусом".

Яценюк продовжив: "Показовою є ситуація у найбільш постраждалому Глибоцькому районі Чернівецької області.

Зокрема, без фінансового забезпечення ухвалено рішення щодо прийому та надання медичної допомоги Глибоцькою центральною лікарнею мешканцям сусіднього Герцаївського району, хворим на гострі респіраторні захворювання, викликані коронавірусом.

Станом на 8 травня медики не отримали повної зарплати за свою роботу.

За інформацією, наданою Глибоцькою районною радою, з початку епідемії на заходи для боротьби з її поширенням та наслідками виділено: з державного бюджету – НУЛЬ гривень, чернівецького обласного бюджету (місцевого) – НУЛЬ гривень, герцаївського районного бюджету (місцевого) – НУЛЬ гривень, бюджетів місцевого самоврядування Герцаївського району (місцевих) – НУЛЬ гривень".

"А тепер найголовніше! Препаратів, необхідних для лікування COVID-19 та супутніх захворювань, у Чернівцях залишилося лише на кілька днів. Включно із засобами, без яких буде неможливо проводити тестування людей на захворювання коронавірусом.

Ще раз звертаюся до уряду та Міністерства охорони здоров’я з вимогою не робити вигляду, наче такий стан справ у Чернівецькій області є нормальним і все вирішиться само собою. За цією сумною статистикою і цифрами невиплачених коштів – трагедії родин і життя людей. Дійте негайно!", - резюмував він

Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) Яценюк Арсеній (2577) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
яйценюк смешной. уже третий месяц карантина заканчивается, а зебилы из кабмина неудосужились заказать у отечественных производителей защитные костюмы, маски. ведь покупая в китае можно хорошо прибарахлится на откатах. вот они пилят бюджетное бабло, не до черновицкой области им.
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13.05.2020 18:34 Відповісти
+7
та ладно. у одного борца с коррупцией по фамилии лещенко, при зарплате полмиллиона, 100 тыс - это карманные расходы.
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13.05.2020 18:36 Відповісти
+6
100тыс? Нихерасе поддержка! У нас у некоторых ментов зарплата в месяц больше
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13.05.2020 18:33 Відповісти
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100тыс? Нихерасе поддержка! У нас у некоторых ментов зарплата в месяц больше
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13.05.2020 18:33 Відповісти
та ладно. у одного борца с коррупцией по фамилии лещенко, при зарплате полмиллиона, 100 тыс - это карманные расходы.
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13.05.2020 18:36 Відповісти
яйценюк смешной. уже третий месяц карантина заканчивается, а зебилы из кабмина неудосужились заказать у отечественных производителей защитные костюмы, маски. ведь покупая в китае можно хорошо прибарахлится на откатах. вот они пилят бюджетное бабло, не до черновицкой области им.
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13.05.2020 18:34 Відповісти
Как Китай предотвращает вторую волну Covid-19: вчера в маленьком городке Цзилинь (1,5 миллиона населения в городской черте, 4,5 миллиона - с пригородами) идентифицированы 6 случаев заболевания; сегодня город закрыт на жесткий карантин в Черновцах активный рост заолевших и ********* карантин, открывают базары, парки и тд..
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13.05.2020 18:38 Відповісти
к чему нам тоталитарный сумасшедший китай?? учись в Беларуси и Швеции где свободные люди. Тем более для китая город 4 млн при 1.5 млрд население, это то же что у нас перекрыть городок с населением 10 тысяч.
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13.05.2020 19:00 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCu2VyVqYKcEJthscaUnTdFw Elena Prengemann https://www.youtube.com/watch?v=XeZGjiH4Ltc&lc=UgxC9nKWYdWoC6LkIc94AaABAg 1 день тому

Я семейный врач из Германии, за эти месяцы видела лишь единичных пациентов, у которых был положительный тест на Covid 19, не видела ни одного тяжёлого случая или кого-то с вирусной пневмонией, не отправила ни одного пациента в больницу. Больницы стояли и стоят пустые-многоие из наших пациентов работают в больницах, и рассказывали, что никого там нет. Их отправляют в вынужденные отпуска т.к.нет работы. В течении месяцев не оказывается помощь другим пациентам, отменили все плановые операции в ожидании наплыва пациентов с коронавирусом, ,но этого не произошло. Никто из наших работников так же не заразился. Сначала я думала, что возможно наши пациенты обращаются прямиком в больницу. Но...до сегодняшнего дня не пришло ни одной выписки из больницы(в Германии больницы обязаны присылать выписки семейному врачу), что кто-то умер или вообще проходил лечение в больнице по поводу коронавируса. Ни одного человека, а наш праксис оказывает медицинское обслуживания минимум 5 тысячам человек. Это мои факты. Не могу молчать, очень хочу, чтобы люди знали правду, что их обманывают, нагоняяя страх. Страх-это самая сильная кнопка манипуляции над человеческим сознанием, он сужает сознание до точки проблемы и обездвиживает человека. Он уже больше вокруг ничего не видит и им можно идеально манипулировать, как стадом. Люди-вы не стадо, вы ЛЮДИ! Желаю всем мира, добра и Любви.
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13.05.2020 19:04 Відповісти
Обьяснение.Культурно понятно с чувтвом. Вот справимся с нищетой и тоже станем такими или не станем.
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13.05.2020 20:32 Відповісти
а у меня мать и отчим врачи в Черновцах, все выделеные больницы забиты больными, такого количества людей с тяжёлой пневмонией не видели никогда даже врачи с 40+летним стажем
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13.05.2020 21:49 Відповісти
100 тысяч это ответ на многие вопросы по карантину...
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13.05.2020 19:24 Відповісти
кулявлоб! стену достроил?
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13.05.2020 18:39 Відповісти
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13.05.2020 18:40 Відповісти
Сеня, отстегни от твоего миллиарда чуток землякам. Купи хоть в больницу что-нибудь.
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13.05.2020 18:40 Відповісти
В июле 2018 года Михаил Шнайдер в Facebook обвинил Арсения Яценюка в том, что он "живет в шикарном доме на берегу океана" и "вывел из Украины $30 миллиардов", что равняется "половине годового бюджета государства". Эта информация мгновенно распространилась десятками СМИ. Суд постановил признать неправдивой эту информацию и обязал ответчика в 10-дневный срок опровергнуть «фейк» таким же способом, каким он был распространен. Напомним, ранее суд обязал автора Олега Торгала, который в своем блоге заявил, что Арсений Яценюк якобы «приобрел 24 виллы в Майами», опровергнуть эту неправдивую информацию. Автор публично извинился еще до вынесения решения судом. Еще раньше за неправдивую информацию относительно состояния Арсения Яценюка и якобы «празднование первого миллиарда» извинился автогонщик и автомобильный журналист.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10379556-sud-obyazal-blogera-oprovergnut-feyk-protiv-yacenyuka.html
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13.05.2020 19:33 Відповісти
У Чернівецькій області смертність від коронавірусу в 11 разів вище ніж по країні. З 1,6 млн субвенції міська лікарня №1 отримала тільки 100 тис. Кабмін має діяти, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9865
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13.05.2020 20:24 Відповісти
С какой целью ты постишь фейки про миллиард Яценюка?
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13.05.2020 20:48 Відповісти
Где здесь Яценюк?
Здесь?
"Интересно , на сколько лет сядут в тюрьму Порошенко, Яценюк и Гройсман?"

Так стало понятно - для кого статья написана, а не его причастность к делу.
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13.05.2020 22:52 Відповісти
Камбин должен действовать чтобы в Черновцах местные пиарящиеся потужные мэры ослабили карантин и деньги ушли в пустоту. Здобулы децентрализацию - пусть за местные бюджеты теперь лечатся.
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13.05.2020 18:42 Відповісти
А почему они лидируют?
И не здесь ли подогреваются страсти за отмену карантина?
Орём "долой карантин", а потом "мама, вызывай ... скорую!"
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13.05.2020 18:56 Відповісти
Кто забыл закрыть нору?
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13.05.2020 19:01 Відповісти
https://youtu.be/XeZGjiH4Ltc?t=10 Интервью с Рашидом Буттаром - известным врачом из США, о запланированной "Пландемии"
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13.05.2020 19:08 Відповісти
Осталось метро открыть, и миссия зелёных выполнится
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13.05.2020 19:10 Відповісти
і чого це воно розсмерділося?
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13.05.2020 19:11 Відповісти
Кроль,езжай к землякам в трудную минуту. А вирус в рот ,так вирус в рот...
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13.05.2020 19:12 Відповісти
РПЦ вкорінене моцно на Буковині. Звідси й проблеми.
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13.05.2020 19:13 Відповісти
ТАКА СВОЛОТА В БІЛИХ ХАЛАТАХ https://www.facebook.com/ostakhiv/videos/3037786766266816/ Останнім часом по медіа показали, що в нас піднімається статистика хворих на коронавірус тож я з активними людьми міста вирішив приїхати в інфекційну лікарню та подивитися, що ж насправді відбувається. На превеликий жаль до мого візиту віднеслись холодно, говорити зі мною відмовились та викликали поліцію, хоча бюджетні установи є вільними для відвідування громадянами України і ці ж таки установи як і їхній персонал отримують зарплати та надбавки з наших з Вами кишень.
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13.05.2020 19:19 Відповісти
А почетный строитель стен,вор Яйценюх каким боком к этой теме
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13.05.2020 19:23 Відповісти
Яценюк выиграл в суде два дела по проекту "Стена"
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/yacenyuk-vyigral-v-sude-dva-dela-po-proektu-stena-1417379.html
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13.05.2020 19:29 Відповісти
В натуре,зема,ты с Черновцов,купи за свои че-нибудь,у тя,небось, не все по 0,белый и пушистый
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13.05.2020 19:41 Відповісти
Это откровенный саботаж и вредительство!
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13.05.2020 21:01 Відповісти
Яценюк - найкращий премьер в iсторii людства. Зупинив мiльйони оpдинських танкiв -переможе i коронавiрус. Треба тiльки знову дати йому мiльярд.
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13.05.2020 23:04 Відповісти
 
 