У Чернівецькій області смертність від коронавірусу в 11 разів вища ніж по країні. З 1,7 млн субвенції міська лікарня №1 отримала тільки 100 тис. Кабмін має діяти, - Яценюк
Лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр у 2014-2016 рр. Арсеній Яценюк повторно закликав центральну владу звернути увагу на важкий стан Чернівецької області у зв'язку з епідемією коронавірусу і почати діяти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Яценюк зазначив: "Минуло два тижні з того часу, як я звернувся до уряду і Міністерства охорони здоров’я щодо невідкладної допомоги Чернівецькій області у боротьбі з COVID-19.
За ці два тижні в області 1069 нових інфікованих. Їх кількість майже подвоїлася.
Чернівецька область не лише не почала долати масштаб захворюваності, але й зміцнила своє трагічне лідерство на епідеміологічній карті України. Найменша з-поміж усіх областей за кількістю населення залишається найбільш ураженою вірусом.
За останню добу – 48 нових хворих.
Всього 2444 зареєстрованих фактів захворювання.
87 летальних випадків".
Яценюк продовжив: "Якщо рівень смертності у Чернівецькій області в перерахунку на 1 тисячу населення ще два тижні тому був більший, ніж по Україні, у 6,1 раз, то вже сьогодні – в 11 разів! Якщо порівнювати з Києвом, то рівень смертності за два тижні зріс від 3,6 до 6,9 разів!
Вражаючий факт: станом на 12 травня з 1 млн 700 тис. гривень, що мали надійти за рахунок державної субвенції на доплату за березень працівникам КНП "Міська лікарня №1" у Чернівцях, профінансовано лише 100 тис. гривень.
1 млн 600 тисяч гривень досі не виплачено спеціалістам, які стоять на передовій боротьби з коронавірусом".
Яценюк продовжив: "Показовою є ситуація у найбільш постраждалому Глибоцькому районі Чернівецької області.
Зокрема, без фінансового забезпечення ухвалено рішення щодо прийому та надання медичної допомоги Глибоцькою центральною лікарнею мешканцям сусіднього Герцаївського району, хворим на гострі респіраторні захворювання, викликані коронавірусом.
Станом на 8 травня медики не отримали повної зарплати за свою роботу.
За інформацією, наданою Глибоцькою районною радою, з початку епідемії на заходи для боротьби з її поширенням та наслідками виділено: з державного бюджету – НУЛЬ гривень, чернівецького обласного бюджету (місцевого) – НУЛЬ гривень, герцаївського районного бюджету (місцевого) – НУЛЬ гривень, бюджетів місцевого самоврядування Герцаївського району (місцевих) – НУЛЬ гривень".
"А тепер найголовніше! Препаратів, необхідних для лікування COVID-19 та супутніх захворювань, у Чернівцях залишилося лише на кілька днів. Включно із засобами, без яких буде неможливо проводити тестування людей на захворювання коронавірусом.
Ще раз звертаюся до уряду та Міністерства охорони здоров’я з вимогою не робити вигляду, наче такий стан справ у Чернівецькій області є нормальним і все вирішиться само собою. За цією сумною статистикою і цифрами невиплачених коштів – трагедії родин і життя людей. Дійте негайно!", - резюмував він
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Я семейный врач из Германии, за эти месяцы видела лишь единичных пациентов, у которых был положительный тест на Covid 19, не видела ни одного тяжёлого случая или кого-то с вирусной пневмонией, не отправила ни одного пациента в больницу. Больницы стояли и стоят пустые-многоие из наших пациентов работают в больницах, и рассказывали, что никого там нет. Их отправляют в вынужденные отпуска т.к.нет работы. В течении месяцев не оказывается помощь другим пациентам, отменили все плановые операции в ожидании наплыва пациентов с коронавирусом, ,но этого не произошло. Никто из наших работников так же не заразился. Сначала я думала, что возможно наши пациенты обращаются прямиком в больницу. Но...до сегодняшнего дня не пришло ни одной выписки из больницы(в Германии больницы обязаны присылать выписки семейному врачу), что кто-то умер или вообще проходил лечение в больнице по поводу коронавируса. Ни одного человека, а наш праксис оказывает медицинское обслуживания минимум 5 тысячам человек. Это мои факты. Не могу молчать, очень хочу, чтобы люди знали правду, что их обманывают, нагоняяя страх. Страх-это самая сильная кнопка манипуляции над человеческим сознанием, он сужает сознание до точки проблемы и обездвиживает человека. Он уже больше вокруг ничего не видит и им можно идеально манипулировать, как стадом. Люди-вы не стадо, вы ЛЮДИ! Желаю всем мира, добра и Любви.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/10379556-sud-obyazal-blogera-oprovergnut-feyk-protiv-yacenyuka.html
Здесь?
"Интересно , на сколько лет сядут в тюрьму Порошенко, Яценюк и Гройсман?"
Так стало понятно - для кого статья написана, а не его причастность к делу.
И не здесь ли подогреваются страсти за отмену карантина?
Орём "долой карантин", а потом "мама, вызывай ... скорую!"
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/yacenyuk-vyigral-v-sude-dva-dela-po-proektu-stena-1417379.html