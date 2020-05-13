Підозрюваному у викраденні і тортурах Луценка і Вербицького повідомили про підозру у використанні фальшивих документів, - Офіс генпрокурора

Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань підозрюваному у незаконному викраденні та катуванні Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, а також вбивстві останнього, повідомили про нову підозру. Особа підозрюється у підбуренні та пособництві у службовому підробленні, а також використанні завідомо підробленого документа, вчиненому повторно (ч. ч. 4, 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні сказано, що в цьому кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування за підозрою деяких колишніх високопосадовців у незаконному перешкоджанні організації і проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищенні працівниками правоохоронних органів влади і своїх службових повноважень, умисні вбивства і закінчені замахи на вбивство, заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також в організації терористичного акту.

За даними слідства, чоловік, знаючи, що з 9 квітня 2014 року його підозрюють у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів та оголошено у міжнародний розшук, переховувався від органів досудового розслідування. Щоб уникнути затримання та притягнення до кримінальної відповідальності, він підбурив службових осіб до виготовлення фальшивих документів з його фотографією на ім’я іншої особи, які використовував як справжні.



Триває робота щодо встановлення інших осіб, які сприяли підозрюваному у переховуванні від органів слідства.



В ОГП нагадали, що особу було затримано у березні 2020 року за підозрою у незаконному викраденні активістів 21 січня 2014 року з приміщення Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, їх катуванні та вбивстві Юрія Вербицького (п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 127 та ч. 3 ст. 146 КК України). Наразі він перебуває під вартою.

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