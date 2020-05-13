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Україні необхідна державна політика щодо адаптації лісів до зміни клімату, - Всесвітній фонд дикої природи (WWF)

Україні необхідна державна політика щодо адаптації лісів до зміни клімату, - Всесвітній фонд дикої природи (WWF)

Останні 30 років в Україні спостерігається тенденція підвищення температури повітря, що призводить до лісових пожеж, крім того, за останні десятиліття, кількість вирубок лісу в Україні значно зросла. Існує ризик подальшого погіршення ситуації, аж до зникнення лісів.

У цих умовах Україні необхідна державна політика щодо адаптації лісів до зміни клімату. Про це в матеріалі, опублікованому у виданні Українська правда, заявляють експерти Всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund forNature - WWF).

"Зараз рівень води в річках такий, як зазвичай у липні-серпні. Це катастрофа. До останніх дощів не було води або, принаймні, вологи, яка була би бар'єром для поширення пожеж", пише в матеріалі зоолог, керівник практики "Ліси" WWF України Андрій Плига.

Критичними, на думку екологів, є кілька речей, які має зробити держава. Одна з яких стратегічна - роботи з відновлення водно-болотних угідь. На Поліссі багато лісів є заболоченими, тобто вони стоять на болотах. Однак більшість боліт Полісся осушено за останні 100 років, іноді до 90%.

"Більш того, досі тривають проєкти з видобутку торфу, нові болота збираються осушувати! Це абсурд, це просто на голову не лізе. Має бути державна політика щодо заборони подальших осушень боліт і відновлення вже втрачених", пише експерт WWF.

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За словами екологів, більше цю проблему державі ігнорувати не можна.

"Має бути державна політика щодо адаптації лісів до зміни клімату. Повинні переходити з плантаційної системи насадження соснових лісів до створення більш різноманітних змішаних і листяних лісів, які будуть максимально наближеними до природних", сказано в матеріалі.

Автор: 

клімат (180) ліс (771) природа (107)


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Топ коментарі
+10
Украине необходима государственная политика по адаптации лесов к изменению климата, - Всемирный фонд дикой природы (WWF) - Цензор.НЕТ 6586
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13.05.2020 18:56 Відповісти
+7
Это тех лесов, что вывезли эшелонами в Европу?
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13.05.2020 18:46 Відповісти
+6
за последний год вырубка лесов в Украине приобрела катастрофический масштаб. спасибо зе-команде и презеденту зеленскому лично.
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13.05.2020 18:50 Відповісти
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Это тех лесов, что вывезли эшелонами в Европу?
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13.05.2020 18:46 Відповісти
Це тих, що патріоти українці рубають щоб не заросла українська земля і яких контролюють інші яких вибирав український нарід щоб жилося краще.
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13.05.2020 18:54 Відповісти
Украине необходима государственная политика по адаптации лесов к изменению климата,

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так уже адаптируют полным ходом.Вырезают чтобы не пропало добро народное.И короед чтобы не сожрал.
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13.05.2020 18:47 Відповісти
Зеленая политика в действии

Украине необходима государственная политика по адаптации лесов к изменению климата, - Всемирный фонд дикой природы (WWF) - Цензор.НЕТ 8033
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13.05.2020 18:54 Відповісти
Какая там политика. Местных "лесорубов" расстреливать на месте - неконституционно, а к крыше в виде местной власти, которая заносит органам и наверх в центр - не добраться.
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13.05.2020 18:48 Відповісти
Не подскажешь, что изменилось весной 2019 года что темпы уничтожения так выросли?

Украине необходима государственная политика по адаптации лесов к изменению климата, - Всемирный фонд дикой природы (WWF) - Цензор.НЕТ 7179
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13.05.2020 18:53 Відповісти
Стали выявлять и правильно считать незаконные вырубки, а не как при Поросе оформляли хороший лес как санитарный или дрова, чтобы вырубать и вывозить его в Европу по полностью законным документам.
https://delo.ua/business/verhovnaja-rada-otmenila-moratorij-na-eksport-lesa-krugljaka-346085/ Верховная Рада отменила мораторий на экспорт "дров"По словам Порошенко, норма закона про запрет 8 лет вывозить за пределы таможенной территории Украины лес не соответствует международным обязательствам Украины
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13.05.2020 20:12 Відповісти
Климату надо просто перестать меняться.
Надо просто перестать финансировать бесполезные международные организации.
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13.05.2020 18:50 Відповісти
за последний год вырубка лесов в Украине приобрела катастрофический масштаб. спасибо зе-команде и презеденту зеленскому лично.
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13.05.2020 18:50 Відповісти
Украине необходима государственная политика по адаптации лесов к изменению климата, - Всемирный фонд дикой природы (WWF) - Цензор.НЕТ 6586
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13.05.2020 18:56 Відповісти
это тот самый Зеленский который за лесником на Житомирщине гонялся ?
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13.05.2020 19:09 Відповісти
Не Зе, а По. Именно его свинорылы, перед тем, как оторваться от корыта, весной 2019 года отменили мараторий на вырубку леса.
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13.05.2020 21:02 Відповісти
WWF такая же левацкая бесполезная контора как и остальные "борцы" за гендерное равенство, права меньшинств и пр.
Леса в Украине горят потому что совок насадил после войны сосны, дешево и сердито. Искусственные леса одновременно старятся, сохнут и образуют залежи сухостоя, кроме того хвойная подстилка отлично проводит огонь. Нельзя засаживать сосной. Вот и все. Никакое придуманное леваками "глобальное потепление" тут не виновато.
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13.05.2020 18:53 Відповісти
Ріки висихають, рівень грунтових вод знизився, в криницях води майже не має, вважаєте це із-за хвойних порід?
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13.05.2020 19:10 Відповісти
Засухи бывают. Бывают и дождливые года. Чтобы говорить про "глобальное потепление", надо анализировать набор данных за сотни лет, а не делать выводы по 1 году.
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13.05.2020 19:20 Відповісти
А де ви прочитали про один рік? Хочете поговорити про глобальне потепління?
Я можу говорити, без пошуку інформації, що за останні 65років кількість опадів набагато зменшилась. Раніше за зиму снігу падало стільки що хати засипало, літом постійно йшли дощі. Клімат змінився і в цьому винні не сосни.
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13.05.2020 19:46 Відповісти
херня. Когда-то в Сахаре были дожди и леса, сейчас жара и воды нет. Тоже т.н. "глобальное потепление" виновато?
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13.05.2020 20:49 Відповісти
В пустелі Сахара комуністи сосни саджали, чи що ви цім хочете сказати? Доречі, про глобальне потепління пишете лише ви.
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13.05.2020 21:00 Відповісти
Звичайно. Тільки цe попeрeдня стадія потeпління
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13.05.2020 22:52 Відповісти
Нихрена это не первая стадия.
10 тысяч лет назад на территории Украины был ледник и бродили мамонты. Потом началось медленное потепление. Сейчас тепло. Ледниковый период отступает, сам по себе, без человека. И что? Природа сама регулирует каким деревьям расти. Человек сажает сосны - природа их сжигает.
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14.05.2020 00:36 Відповісти
Мамонти вимерли, а такі пустодзвони,як ти, вічні.
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14.05.2020 22:40 Відповісти
це із=за хвойних х-уїд
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13.05.2020 19:20 Відповісти
Понятно, будем сажать кактусы, они не горят.
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13.05.2020 20:16 Відповісти
Лиственные деревья отлично подходят.
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13.05.2020 20:46 Відповісти
Та хоть вы не драконьте со своими елками. Тут коренному населению холокост устроили, а они за елки беспокоятся, что после украинцев им деревьев мало будет.
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13.05.2020 18:59 Відповісти
Все. Будем сажать финиковые и кокосовые пальмы.
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13.05.2020 19:02 Відповісти
Для того, щоб була державна політика необхідно мати відповідальну владу. 73% вирішив, що компетентної влади не треба. Тепер маємо знищення лісів, пожежі...
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13.05.2020 19:09 Відповісти
ЕКОНОМІКА
Оптимізація використання водних ресурсів промисловістю та забезпечення населення питною водою є питанням безпеки держави - секретар РНБОУ
Сьогодні о 19:06•Інтерфакс-Україна

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначає, що оптимізація використання наявних в Україні водних ресурсів усіма суб'єктами господарювання та забезпечення населення якісною питною водою є питанням безпеки держави в умовах зміни клімату, на важливості якого постійно наголошує президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє прес-служба РНБО, в середу на засіданні робочої групи з питань безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою представники центральних органів виконавчої влади, наукових установ, фахівці Апарату РНБО розглянули питання стану поверхневих водних об'єктів і прогнозні показники забезпеченості населення та галузей економіки України водними ресурсами протягом цього року.

Згідно з інформацією Державного агентства водних ресурсів України, останні п'ять років були маловодними, і є ймовірність виникнення водного дефіциту у басейнах деяких річок, які мають значне антропогенне навантаження.

У цьому контексті секретар РНБО України зазначив, що ймовірність маловоддя вимагатиме оптимізації використання водних ресурсів та економного водоспоживання.

"Зокрема, Олексій Данілов звернув увагу на важливість проведення повної інвентаризації джерел підземних вод питної якості й артезіанських свердловин із метою залучення їх до систем водопостачання", - йдеться в повідомленні.

На засіданні також йшлося про необхідність залучення додаткових фінансових ресурсів для модернізації систем централізованого водопостачання для забезпечення населення якісною питною водою.

Було також ініційовано й обговорювалося питання про необхідність розробки водної стратегії України.

За підсумками наради ухвалено протокольне рішення з рекомендаціями уряду України щодо забезпечення водної безпеки держави в 2020 році.
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13.05.2020 19:19 Відповісти
И откуда они берутся спецы -эксперды?.Нужны и государственные и местные и волонтёрские программы по залесиванию неудобий Украины.Пока не поздно.Садить надо в 3-4 раза больше,чем вырубается.Я видел леса ,где ряды сосны чередуются с клёнами ,дубами и другими породами.У нас издревле добывали торф,но торфяные ямы всегда были с водой.И Сейчас ,в маловодье ,начиная с нижних ГЭС и до верховий нужно накапливать влагу,останавливая ГЭС и заменяя их АЭС и СЭС.Если будет подстилка в лесах ,не распахивать луга .влаги будет море!
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13.05.2020 19:20 Відповісти
одни будут вырубать, а другие - садить.Лет через 40-60 деревяя может будут, а может их в 30 срежут.
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13.05.2020 19:23 Відповісти
"Нeудобия" можуть бути ціннішими, ніж ліс, особливо, ніж штучний ліс. Обeрeжнішe з іхнім заліснeнням
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13.05.2020 22:57 Відповісти
А саджаю дерева де можу...Різні.
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13.05.2020 19:30 Відповісти
Эх, заболотим всё, как учит WWF, понасадим ёлок-бирёзок и сольёмся с болотной мордвой в брацкиях объятьях
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13.05.2020 19:43 Відповісти
Проблема осушені землі наприкла яку я виклав в концеціїї

КОНЦЕЦІЯ РЕАНІМАЦІЇЇ ОСУШУВАЛЬНО-ЗВОЛОЖУВАЛЬНИХ СИСТЕМ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Найбільші осушувально - зволожувальні системи (ОЗС) Україні знаходяться в Закарпатській області це : Берегівська, Латорицька, Батарська, Сальвінська та «Чорний Мочар».
ОЗС розташовані в низинній частині Закарпатської області Виноградівський, Берегівський, Мукачівський та Ужгородський райони . Площа ОЗС становить близько 184 тис. га меліорованих земель ,каналізовані русла та канали складають загальну довжину 1339 км.
Вода ,що надходить з угорської території по каналу Сипа-Чаронда , на розподіляється українській стороні по каналах Чаронда -Тиса та Чаронда -Латориця.
Річна кількість опадів на протязі 50-60 років приблизно одинакова.
В 50-60 роках в Закарпатті працювало до 7 малих гідроелектростанцій.
МЕТА: Формування збалансованого водокористування басейну верхньої Тиси, реанімація ОЗС, зменшення швидкості стоку води з водозбірної площі.
ПРОБЛЕМИ:
1.На даний час осушувально - зволожуючі системи (ОЗС) в Закарпатській області не виконують свої безпосередньо проектної інженерно-меліоративні функції: на сам перед реверсного зволоження меліоративних земель, насосні станції не працюють і морально застарілі ( в Ужгородському районі з 12 насосних працюють лише 2;
основні меліоративні канали замулені не розчищалися близько 40 років, шлюзи регулятори розвалені і потребують капітального ремонту, колектори забиті;
2. Рівень грунтових вод /в криницях/ по Закарпатській обласні знизився на 6- 12 метрів.
3. В літній період по Закарпатській обл. спостерігається площинне переосушення більше 200 тис. га с/г земель.
4. Площа водного дзеркала зменшилась близько на 6-8 тис. га в області. Що приводить до зменшення випаровування води .
5.Зток води , з водозбірного басейну, за останні 30 років прискорився р 3-4 рази , що не дає можливість проникнення води в низинні горизонти .
6. Дамби та шлюзи більшості ставків бувших колгоспів та радгоспів потребують ремонту щоб виконувати свої проекті завдання накопичення води як польдери.
ПРОПОЗИЦІЇЇ:
Аналізуючи існуюче водокористуванням на прикладі верхнього водозбірного басейну р. Тиса , яке в основному розташоване в Закарпатській області, необхідно стратегічно міняти філософію використання водних ресурсів на міжнародному рівні.
1. Збалансоване водокористування басейну верхньої Тиси це стратегічні гарантіїї водозабезпечення середнього і нижнього басейнів р.Тиси.(Україна , Румунія, Угорщина, Словаччина )
2. Осушувально - зволожуючі системи в Закарпатській обл. не виконують свої безпосередньо інженерно-меліоративні функції.
3. Для зменшення швидкості стоку води з водозбірного басейну терміново розробити програми та проекти :
- штучного порогування усіх річок та струмків ;
- обводнення осушених земель особливо в гірських районнах;
- реанімацію ОЗС області;
- реанімація /або будівництво/ ставків , кляуз (подібно музею сплаву лісу в Міжгірському районі, який зруйновано паводками 1998 та 2001 років.) . Історично таких кляуз на Закарпатті в горах було від 5-7 і їх можна відродити.
Ці першочергові заходи дадуть можливість збалансувати водокористування в най коротші терміни..
Аналогічні питання накопичення та перерозподіл водних ресурсів характерні також для Львівської, Ів - Франківської та Чернівецької областей /Карпатський регіон/.
Завідувач кафедри землевпорядкування
та кадастру УжНУ, к.н.з д.у., доц..
Голова ГО «Інститут раціонального
природокористування»
[email protected]
+380503720916
+380984520988 В.Ю.Пересоляк
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13.05.2020 20:21 Відповісти
А как на счет государственной политики по адаптации желудков к изменению "климата"?
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13.05.2020 20:36 Відповісти
Робиния ложноакациевая (в народе Акация белая) - наше всё! И жару-засуху выдерживает, и морозы до -30, и медонос и ценная древесина, при том не для массовой вырубки на экспорт (плохо поддается обработке), и ветрозащита, и пожаров не боится!👍 Найс
Следюющие на очереди - Баобаб, Кокосовая пальма (для Причерноморья) и Верблюжья колючка с Кактусом 😁
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13.05.2020 21:13 Відповісти
Таж ця політика тут масово впроваджується вже багато років!
На момент остаточного потепління Україна буде готова, як Саудівська Аравія, практично.
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13.05.2020 21:52 Відповісти
Ліси на Україні???..............
Так їх вже майже всі вирубали і вивезли в ЄС.
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13.05.2020 22:03 Відповісти
Это все слова для прессы. В Украине образованных людей нет, чтобы создавать такую политику.
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13.05.2020 23:13 Відповісти
https://twitter.com/CrimeaUA1

https://twitter.com/CrimeaUA1 КРЫМский бандеровец https://twitter.com/CrimeaUA1 @CrimeaUA1 https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1260562213598834688 7 ч

Оккупанты в Крыму ликвидировали сегодня еще два природных заповедника - Опукский и Казантипский. При этом оккупанты создали "Федеральное государственное бюджетное учреждение "Заповедный Крым". Так оккупантам будет проще распиливать заповедные земли
https://ru.krymr.com/a/news-krym-likvidacija-zapovednikov/30609654.html
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13.05.2020 23:43 Відповісти
всё добыть, вырубить, продать на экспорт, оставить пустыню. Бабло в офшор и свалить на курорт.
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14.05.2020 02:02 Відповісти
 
 