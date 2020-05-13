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Майже 270 українців чекали на виліт до Києва в аеропорту Бангкока сім годин без їжі й води, - ЗМІ

Майже 270 українців чекали на виліт до Києва в аеропорту Бангкока сім годин без їжі й води, - ЗМІ

Рейс "Міжнародних авіаліній України" 13 травня із семигодинною затримкою евакуював 269 українців зі столиці Таїланду Бангкока.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Таїланд. Із семигодинною затримкою полетів рейс МАУ. 269 громадян України на борту", - повідомила прессекретар Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко.

Раніше в прес-службі посольства України в Таїланді анонсували виліт рейсу 13 травня з Міжнародного аеропорту Суварнабхумі Бангкок.

Вартість квитка на спецрейс українці сплатили самостійно, він обійшовся їм у 598 доларів. Посольство не формувало списки пасажирів, а полетіти могли тільки ті, хто придбає квиток.

Один із пасажирів розповів виданню, що перебував у Таїланді три місяці, і досі ні Таїланд, ні Україна нічим йому не допомагали. Окрвм того, він підтвердив, що купував квиток на рейс своїм коштом.

Читайте також: Шестеро українців вилетіли з Анголи та Судану на білоруському літаку

Чоловік повідомив, що перебував у аеропорту від 08:00 за місцевим часом (від 04:00 - за київським). Спочатку рейс перенесли на годину, потім іще на одну. Як наслідок - вильоту чекали сім годин.

Українцям повідомляли, що в літаку багато пального, яке необхідно злити, проте в МАУ нібито відмовлялися за це платити. Консульство й сама авіакомпанія ніяк не прокоментували цю інформацію.

Тим часом у громадян України закінчувалися їжа й вода, в терміналі, де вони перебували, все було зачинено, а отже, неможливо щось придбати. Водночас із терміналу їх не випускали, бо вони вже закрили візи й не могли оформити нові.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував низку нових спеціальних рейсів із різних країн світу, якими можуть скористатися українці з-за кордону для повернення додому. На ближчий час заплановано рейси з міст: Маніла, Франкфурт, Лондон, Париж, Берлін, Шарджа, Нью-Йорк, Лісабон, Тбілісі, Шанхай, Дубай, Мадрид, Аліканте, Ніцца, Дюссельдорф, Неаполь, Єреван, Вільнюс, Амстердам, Тель-Авів, Тараз, Гамбург.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для українців, які бажають залишити Таїланд, організовано спецрейс, - посольство

Автор: 

карантин (18172) Таїланд (133) евакуація (2360) МАУ (823) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+38
"Находился в Таиланде три месяца, и до сих пор ни Таиланд, ни Украина ничем ему не помогали. Также он подтвердил, что покупал билет на рейс за свой"

держите меня трое, сейчас расплачусь в истерике от такого горя.
черти едут заграницу и полагают, что им весь мир теперь должен помагать. безмозглые идиоты, ***.
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13.05.2020 18:55 Відповісти
+21
Семь часов!
Без еды и воды!
Вопрос: эти 270 человек не дееспособные и лежачие?
Их вышвырнули голыми и босыми из притона?
Или они нормальные успешные люди, не с пустыми карманами?
Люди, не уподобляйте себя свиньям, которых нужно кормить и поить.
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13.05.2020 19:02 Відповісти
+19
Я коли їду в ліс на пару годин, чи в парк і то беру з собою воду і їжу для дитини, де вони знайшли 269 дурників?
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13.05.2020 18:59 Відповісти
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Я то же как то раз застрял в аэропорту Гуанчжоу часов на девять.И ни чего,жив,здоров.Воду,напитки,бутерброды в автоматах самообслуживания покупал.От жажды не умер.
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13.05.2020 19:54 Відповісти
Между тем у граждан Украины заканчивались еда и вода, в терминале, в котором они находились, все было закрыто, а следовательно было невозможно что-то приобрести.Источник: https://censor.net/n3195338
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13.05.2020 20:33 Відповісти
Я же тебе говорю про автоматы самообслуживания,а не кафе, рестораны,и магазины дьюти-фри.Главное,что бы были банкноты или монеты,что автомат хавает.
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13.05.2020 20:46 Відповісти
Ну, на самом деле тут много спорных вопросов. К примеру, я не так много аэорпортов видел, где в залах ожидания автоматы продажи всякой еды или воды. Так-то даже в нью-йоркском не припомню, чтоб было, а я там пересадку больше 4 часов ждал, благо перевозчик вынес снеки и воду выставил из-за задержки рейса. Но так-то да, попить можно было бы и в туалете, правда тоже непонятно - пригодна ли там вода для питья или же она техническая. Так что я бы не обобщал.
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14.05.2020 17:23 Відповісти
Согласен.Аэропортов в мире много.В штатах не был,поэтому сказать мне о них не чего,а вот в Китае бывать приходилось,что в главном аэропорту Пекина( Beijing Capital ),что в во вспомогательных,обслуживающие внутренние авиарейсы.Про Гуанчжоу уже говорил.Еще Шанхай и пару небольших городишек с населением миллиона три-четыре,расположенных рядом с Шанхаем.Кроме авиа,пришлось побывать и на автовокзалах и на жд вокзалах.Всего конечно и не вспомню,поездить пришлось с 2005 по 2012 год,но одно сказать могу,что проблем с едой и напитками не возникало.Задержки рейсов бывали неоднократно,и расписание менялось,и борт(тип самолета),что лететь должен был, то же менялся.Но голод и сушняк переносить в дороге не довелось.Справедливости ради,были случаи,когда авиакомпания бутербродами кормила и напитками обеспечивала.Только какая именно уже забыл,Аэросвит или Аэрофлот,или может какой местный китайский лоукост.Ну это не важно.Одно могу сказать,МАУ контора Коломойского,и точно не лоукост.Бабки за билеты гребет по полной программе.И если люди попали в такую ситуацию,то на бутербродах и воде с напитками не разорился бы.
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14.05.2020 20:10 Відповісти
согласен, только МАУ - считай монополист в данный момент, потому и дерет. Из Польши тоже сделали эвакуационный рейс. Угадай кто это был и сколько стоил билет? Почему-то лоукосты не пускают делать эвакуации. Так что коломойша попросту наваривается нехило так на людях.
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19.05.2020 19:34 Відповісти
ну и полет через МАУ в данной ситуации точно не показатель того, что там люди не бедные или еще что. Даже у человека, скажем так, среднего класса могут кончиться деньги на карте за три месяца жизни в другой стране. В общем, люди просто попали. Могу сказать еще только, что обычно если такие задержки случаются, то авиакомпания обычно кормит людей сразу после взлета.
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19.05.2020 19:38 Відповісти
Получается, что БОМЖИ летели - у них не было с собой 2 доллара, чтобы купить воду и 5 долларов, чтобы купить гамбургер. ВОПРОС - нахера эти БОМЖИ нужны здесь на Украине?
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13.05.2020 20:10 Відповісти
"Почти 270 украинцев ждали вылета в Киев в аэропорту Бангкока семь часов без еды и воды" - бедненькие, поехали в Бангкок на работу, а тут COVID-19.
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13.05.2020 20:12 Відповісти
Надо было "Мрію" с котлетами послать, и чтоб Вовка раздавал, завернутые в маски. 😎
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13.05.2020 20:23 Відповісти
И что? Человек без воды проживет неделю, а без еды дней 30!!
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13.05.2020 21:08 Відповісти
7 годин хіба це багато ?
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13.05.2020 21:32 Відповісти
7 часов не ели и не пили?Гвозди бы делать из этих людей
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13.05.2020 21:40 Відповісти
Почитав комментарии, в очередной раз убеждаюсь, что большинство сограждан те самые 95%
Закидать камнями автобус
Довести до полубезмия бабушку из Польши
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13.05.2020 22:24 Відповісти
Ти бач які всі ніжні! Був зі мною випадок в серпні 1977року в аеропорту Сімферополя. Через прильоти-вильоти комуняцьких бонз наш виліт на Львів затримали на 10 годин. Пару товаришів в сквері перед аеропортом ввечері полежали на землі і захворіли на пневмонію. Повезло що тоді ковіду-19 не було.
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13.05.2020 22:28 Відповісти
... З п'ятої ранку починається робочий день, о 9-ій один багет та чай, а потім аж вечеря о восьмій. Живу, не вмираю...
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14.05.2020 00:14 Відповісти
Інтервальне голодування дуже корисне, як для здоров'я так і для фігури. Але воно повинно тривати від 18 до 20 годин. За 9 годин я би навіть і не згадала, що треба щось поїсти. Що за люди такі безпорадні.
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14.05.2020 00:37 Відповісти
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14.05.2020 09:09 Відповісти
Почти 270 - єто 270.5 или 269.5?
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14.05.2020 01:21 Відповісти
шо за наивный вопрос... Черти с горячей точки возвращаццо... або зайцем кто-та пристроился , типо вымореный долбодятел с пана Дока ветки...
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14.05.2020 09:14 Відповісти
бедные , с самого начала карантина 12 марта не могли улететь из проклятого Таиланда , два месяца бедствовали , а влада разводит руками
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14.05.2020 21:08 Відповісти
Вы все с негативом !!!вонючие диванные критики,которые дальше Кирилловки никуда не выезжали,завидуйте молча и трандите в тряпочку!
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17.05.2020 21:32 Відповісти
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