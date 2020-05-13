Майже 270 українців чекали на виліт до Києва в аеропорту Бангкока сім годин без їжі й води, - ЗМІ

Рейс "Міжнародних авіаліній України" 13 травня із семигодинною затримкою евакуював 269 українців зі столиці Таїланду Бангкока.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Таїланд. Із семигодинною затримкою полетів рейс МАУ. 269 громадян України на борту", - повідомила прессекретар Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко.

Раніше в прес-службі посольства України в Таїланді анонсували виліт рейсу 13 травня з Міжнародного аеропорту Суварнабхумі Бангкок.

Вартість квитка на спецрейс українці сплатили самостійно, він обійшовся їм у 598 доларів. Посольство не формувало списки пасажирів, а полетіти могли тільки ті, хто придбає квиток.

Один із пасажирів розповів виданню, що перебував у Таїланді три місяці, і досі ні Таїланд, ні Україна нічим йому не допомагали. Окрвм того, він підтвердив, що купував квиток на рейс своїм коштом.

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Чоловік повідомив, що перебував у аеропорту від 08:00 за місцевим часом (від 04:00 - за київським). Спочатку рейс перенесли на годину, потім іще на одну. Як наслідок - вильоту чекали сім годин.

Українцям повідомляли, що в літаку багато пального, яке необхідно злити, проте в МАУ нібито відмовлялися за це платити. Консульство й сама авіакомпанія ніяк не прокоментували цю інформацію.

Тим часом у громадян України закінчувалися їжа й вода, в терміналі, де вони перебували, все було зачинено, а отже, неможливо щось придбати. Водночас із терміналу їх не випускали, бо вони вже закрили візи й не могли оформити нові.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував низку нових спеціальних рейсів із різних країн світу, якими можуть скористатися українці з-за кордону для повернення додому. На ближчий час заплановано рейси з міст: Маніла, Франкфурт, Лондон, Париж, Берлін, Шарджа, Нью-Йорк, Лісабон, Тбілісі, Шанхай, Дубай, Мадрид, Аліканте, Ніцца, Дюссельдорф, Неаполь, Єреван, Вільнюс, Амстердам, Тель-Авів, Тараз, Гамбург.

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