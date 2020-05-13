УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13136 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
922 3

Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу біля Катеринівки, - пресцентр ОС

Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу біля Катеринівки, - пресцентр ОС

Сьогодні, 13 травня, внаслідок обстрілу позицій Об'єднаних сил поблизу Катеринівки було поранено українського військовослужбовця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Біля населеного пункту Катеринівка противник вів вогонь із мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один український захисник зазнав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", - сказано в повідомленні.

У відповідь наші військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби, втрати окупантів уточнюються.

Читайте також: 1 українського воїна поранено, найманці РФ застосували великокаліберні міномети біля Кримського й Оріхового, - пресцентр ОС

Автор: 

обстріл (29612) поранення (2824) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одужання всім пораненим українцям.
показати весь коментар
13.05.2020 19:16 Відповісти
найскорішого одужання пораненому і повного відновлення
Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела у Катериновки, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7365

..
показати весь коментар
13.05.2020 19:36 Відповісти
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк
Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу біля Катеринівки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2467
показати весь коментар
13.05.2020 21:20 Відповісти
 
 