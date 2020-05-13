Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу біля Катеринівки, - пресцентр ОС

Сьогодні, 13 травня, внаслідок обстрілу позицій Об'єднаних сил поблизу Катеринівки було поранено українського військовослужбовця.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Біля населеного пункту Катеринівка противник вів вогонь із мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один український захисник зазнав поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу", - сказано в повідомленні.

У відповідь наші військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби, втрати окупантів уточнюються.

Читайте також: 1 українського воїна поранено, найманці РФ застосували великокаліберні міномети біля Кримського й Оріхового, - пресцентр ОС