УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13136 відвідувачів онлайн
Новини
4 247 21

ТОВ "ВіДі Юнікомерс" поставило до Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 85 автомобілів швидкої допомоги

13 травня 2020 року український виробник автомобілів спеціального призначення ТОВ "ВіДі Юнікомерс" поставив КНП "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф "Одеської обласної ради" 85 автомобілів швидкої медичної допомоги типу "B" на шасі Ford Transit.

Термін поставки згідно з зобов'язаннями "ВіДі Юнікомерс" закінчувався 15 травня, проте компанія виконала свої зобов'язання достроково. Виконати взяті на себе зобов'язання з урахуванням пандемії коронавірусу, спаду виробництва і колосальних труднощів у доставці комплектуючих через об'єктивні проблем логістики було вкрай складно.

Водночас ми завдяки злагодженій роботі всіх учасників процесу - колективу "ВіДі Юнікомерс" постачальників автомобілів, постачальників медичного обладнання тощо вдалося спрацювати чітко і злагоджено, що і забезпечило позитивний результат.

ТОВ ВіДі Юнікомерс поставило до Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 85 автомобілів швидкої допомоги 01

Директор ТОВ "ВіДі Юнікомерс" Олег Любченко заявив: "Ми були раді поповнити силами нашого підприємствам парк "швидких" Одеської області на 85 автомобілів. Хочемо подякувати замовникові за хорошу організацію спільної роботи. Це було дуже важливо, оскільки виконання договору припало на непростий час антикоронавірусного карантину в Україні і світі. Предметом особливої ​​гордості є той факт, що ми змогли гідно завершити поставку за принципом "точно і вчасно", і поставити автомобілі замовникові".

ТОВ ВіДі Юнікомерс поставило до Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 85 автомобілів швидкої допомоги 02

В.о. директора Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф В.В. Терлецький у своєму листі-відгуку на адресу ТОВ "ВіДі Юнікомерс" за результатами поставки зазначив: "... Ми зазначаємо, що в процесі виконання договору співробітниками і керівництвом ТОВ "ВіДі ЮНІКОМЕРС" було продемонстровано високий професіоналізм, прагнення здійснити поставку максимально якісно і в повній відповідності до вимог законодавства України ... КНП "ООЦЕМПМК "ООС" задоволені співпрацею з ТОВ "ВіДі ЮНІКОМЕРС" і може рекомендувати його як добропорядного і надійного партнера, який виконує свою роботу максимально професійно і відповідально... "

ТОВ ВіДі Юнікомерс поставило до Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 85 автомобілів швидкої допомоги 03

Нагадаємо, ТОВ "ВіДі Юнікомерс" має великий досвід поставок спеціальних і спеціалізованих автомобілів, зокрема автомобілів швидкої медичної допомоги, які воно постачає замовникам по всій Україні, починаючи з 2007 року.

Новина публікується на правах реклами

Автор: 

медицина (2145) допомога (8496)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4
кто сколько наварил - так это по этим авто пытались выяснить журналисты у гУбЭра
показати весь коментар
13.05.2020 19:31 Відповісти
+4
За свои бабки поставило???или за наши????
показати весь коментар
13.05.2020 19:39 Відповісти
+3
Они поставили.
А купили мы.
Спасибо!
показати весь коментар
13.05.2020 19:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кто сколько наварил - так это по этим авто пытались выяснить журналисты у гУбЭра
показати весь коментар
13.05.2020 19:31 Відповісти
скоро будет видосик вислюка оманського - как оно лично и ночами доставляло в Одессу эти "скорые"
показати весь коментар
13.05.2020 19:43 Відповісти
І вся "******* СН" на коліні клепала ці Форди
показати весь коментар
13.05.2020 19:55 Відповісти
щось пропустили - чи доложили , що там теж смердить...
показати весь коментар
14.05.2020 12:56 Відповісти
Они поставили.
А купили мы.
Спасибо!
показати весь коментар
13.05.2020 19:32 Відповісти
Так, а шо за наезд был сегодня сутра на зама Одесской ОГА по поводу этих скорых? ЦН не может определиться это зрада или пэремога? Или "Думская" подпеска Лехи-Медсестры как всегда гуано на вентилятор накинула?
показати весь коментар
13.05.2020 19:38 Відповісти
За свои бабки поставило???или за наши????
показати весь коментар
13.05.2020 19:39 Відповісти
Это еще ПоРошенко заказывал ,причем тут Зеленский
показати весь коментар
13.05.2020 19:40 Відповісти
Вон оно шо, Михалыч...... А какого буя тогда журнашлюхи к зеленому зам. ОГА домахивались? Шли бы у ПоПА подробности выяснять.
показати весь коментар
13.05.2020 19:45 Відповісти
Шасси с с кацапской Елабуги?
показати весь коментар
13.05.2020 19:41 Відповісти
85 автомобилей скорой медицинской помощи типа "B" на шасси Ford Transit.Источник: https://censor.net/n3195348
показати весь коментар
13.05.2020 19:44 Відповісти
Глеб почетный пИсАтель свинофермы. Ему читать некогда...... пИсать нада.
показати весь коментар
13.05.2020 19:48 Відповісти
И что? А где собраны эти Ford Transit?
показати весь коментар
13.05.2020 19:51 Відповісти
Мабуть на Фонтанці?
показати весь коментар
13.05.2020 19:57 Відповісти
https://www.zr.ru/content/articles/913051-ford-transit-rossijskoj-sborki/ Как собирают российские Ford Transit - репортаж с завода. (Ford Sollers в Елабуге)

Картинка из статьи (машинки похожи):
ООО "ВиДи Юникомерс" поставило в Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф 85 автомобилей скорой помощи - Цензор.НЕТ 6292
показати весь коментар
13.05.2020 19:58 Відповісти
https://profile.ru/news/cars/edinstvennaya-model-ford-rossijskoj-sborki-popala-pod-otzyv-221044/ Единственная модель Ford российской сборки попала под отзыв.

" ...Ford Transit остался последней моделью американского бренда, производство которой локализовано в России. Летом прошлого года компания приняла решение прекратить сборку легковых автомобилей в нашей стране, оставив на заводе «Форд Соллерс Елабуга» только фургоны Transit ..."
показати весь коментар
13.05.2020 20:01 Відповісти
За бюджетные деньги. Государство заказало. Это, конечно, зрада-зрадная. Нужно было лучше этими деньгами косюку помочь несчастному
показати весь коментар
13.05.2020 19:45 Відповісти
Не туда, простите. Ответила Сергею Яковлеву
показати весь коментар
13.05.2020 19:47 Відповісти
показати весь коментар
13.05.2020 19:52 Відповісти
И без помощи "офиса президента"?
Как это зеленский с ермаком такое пропустили!
показати весь коментар
13.05.2020 20:10 Відповісти
А почему Цензор.нет не написал что машины укомплектованы мед.оборудованием на 60% ? Из за этого медики и не принимают их на баланс .Скорые уже месяц стоят без дела .Будьте объективны !!!
показати весь коментар
13.05.2020 20:27 Відповісти
 
 