ТОВ "ВіДі Юнікомерс" поставило до Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 85 автомобілів швидкої допомоги

13 травня 2020 року український виробник автомобілів спеціального призначення ТОВ "ВіДі Юнікомерс" поставив КНП "Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф "Одеської обласної ради" 85 автомобілів швидкої медичної допомоги типу "B" на шасі Ford Transit.

Термін поставки згідно з зобов'язаннями "ВіДі Юнікомерс" закінчувався 15 травня, проте компанія виконала свої зобов'язання достроково. Виконати взяті на себе зобов'язання з урахуванням пандемії коронавірусу, спаду виробництва і колосальних труднощів у доставці комплектуючих через об'єктивні проблем логістики було вкрай складно.

Водночас ми завдяки злагодженій роботі всіх учасників процесу - колективу "ВіДі Юнікомерс" постачальників автомобілів, постачальників медичного обладнання тощо вдалося спрацювати чітко і злагоджено, що і забезпечило позитивний результат.

Директор ТОВ "ВіДі Юнікомерс" Олег Любченко заявив: "Ми були раді поповнити силами нашого підприємствам парк "швидких" Одеської області на 85 автомобілів. Хочемо подякувати замовникові за хорошу організацію спільної роботи. Це було дуже важливо, оскільки виконання договору припало на непростий час антикоронавірусного карантину в Україні і світі. Предметом особливої ​​гордості є той факт, що ми змогли гідно завершити поставку за принципом "точно і вчасно", і поставити автомобілі замовникові".

В.о. директора Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф В.В. Терлецький у своєму листі-відгуку на адресу ТОВ "ВіДі Юнікомерс" за результатами поставки зазначив: "... Ми зазначаємо, що в процесі виконання договору співробітниками і керівництвом ТОВ "ВіДі ЮНІКОМЕРС" було продемонстровано високий професіоналізм, прагнення здійснити поставку максимально якісно і в повній відповідності до вимог законодавства України ... КНП "ООЦЕМПМК "ООС" задоволені співпрацею з ТОВ "ВіДі ЮНІКОМЕРС" і може рекомендувати його як добропорядного і надійного партнера, який виконує свою роботу максимально професійно і відповідально... "

Нагадаємо, ТОВ "ВіДі Юнікомерс" має великий досвід поставок спеціальних і спеціалізованих автомобілів, зокрема автомобілів швидкої медичної допомоги, які воно постачає замовникам по всій Україні, починаючи з 2007 року.

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