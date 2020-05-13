УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12859 відвідувачів онлайн
Новини Хабарники
15 682 49

На одеській митниці проводяться обшуки, спіймано на хабарі начальника поста Іллічівськ, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк. ФОТО

На Одеській митниці проводяться обшуки.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомила народна депутатка з фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк, опублікувавши фото і відео, інформує Цензор.НЕТ.

На одеській митниці проводяться обшуки, спіймано на хабарі начальника поста Іллічівськ, - слуга народу Василевська-Смаглюк 01

"Зараз обшуки на одеській митниці. Спіймано на хабарі начальника поста Іллічівськ. Хабар було призначено для керівника одеської митниці Михайла Грибанова, до якого зараз прямують з обшуком", - написала нардепка.

На одеській митниці проводяться обшуки, спіймано на хабарі начальника поста Іллічівськ, - слуга народу Василевська-Смаглюк 02
На одеській митниці проводяться обшуки, спіймано на хабарі начальника поста Іллічівськ, - слуга народу Василевська-Смаглюк 03

Читайте також: Причетність до злочинів керівництва Одеської митниці перевіряється, - Держбюро розслідувань. ФОТО

На одеській митниці проводяться обшуки, спіймано на хабарі начальника поста Іллічівськ, - слуга народу Василевська-Смаглюк 04

Як стало відомо Цензор.НЕТ, із власних джерел заходи на Одеській митниці проводяться Службою безпеки України.

На одеській митниці проводяться обшуки, спіймано на хабарі начальника поста Іллічівськ, - слуга народу Василевська-Смаглюк 05

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Очікую від Саакашвілі результат із дерегуляції бізнесу та реформи митниці найближчими місяцями, - Зеленський

Автор: 

хабар (4752) Одеса (5548) митниця (1886) Василевська-Смаглюк Ольга (67)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
И тупая. Если только едут с обыском, то зачем ты информацию сливаешь? Предупреждаешь о шухере?
показати весь коментар
13.05.2020 20:04 Відповісти
+9
Пошла пыль в глаза -Божья роса. Мелочи это все. Если где и надо было применять люстрацию ментов, таможенников, прокуроров и т. д., то в этом случае. Нужно было просто проехать и посмотреть, в каких домах живут все эти деятели. И посмотреть на их зарплату. И все - увольнять и сажать, после расследования. но никому это не надо.
показати весь коментар
13.05.2020 20:01 Відповісти
+8
До чего ж эта смаглюк неприятная. Как внешне так и своими зелёно-фашистскими идеями.
показати весь коментар
13.05.2020 19:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
До чего ж эта смаглюк неприятная. Как внешне так и своими зелёно-фашистскими идеями.
показати весь коментар
13.05.2020 19:56 Відповісти
И тупая. Если только едут с обыском, то зачем ты информацию сливаешь? Предупреждаешь о шухере?
показати весь коментар
13.05.2020 20:04 Відповісти
пошел третий день работы Карлошвили:
все идет по плану - на сегодня было запланировано отжатие Илличевской таможни
показати весь коментар
13.05.2020 20:22 Відповісти
віддали на прокорм
показати весь коментар
14.05.2020 08:35 Відповісти
просто вона - активістка!
показати весь коментар
13.05.2020 20:47 Відповісти
Она не активистка, а тупая представительница зеленой моновласти, которую вы и выбрали. Тож кушайте.
показати весь коментар
13.05.2020 22:11 Відповісти
Дуже велика сума хараба 1300 доларів США. А де справи за 900 тон масок держрезерва? Пані Беня-Смаглюк, ви вже при владі більше року і такий маленький пшик. Більше коштують ці відосіки і фотки, щоб це показати зеленим вівцям. Це компетенція і рівень дільничного інспектора поліції.
показати весь коментар
14.05.2020 08:13 Відповісти
Про таких смаглючок моя бабця говорила : " Ні глянути ні нащо- ні послухати нічого"!
показати весь коментар
13.05.2020 20:50 Відповісти
А моя казала: " на попи ні цицьки і п..., як у кицьки"!
показати весь коментар
14.05.2020 08:19 Відповісти
Відкупиться у Зелєбоби,та і далі буде працювати.
показати весь коментар
13.05.2020 19:56 Відповісти
так бабло для его и собирают..
показати весь коментар
13.05.2020 20:22 Відповісти
Пошла пыль в глаза -Божья роса. Мелочи это все. Если где и надо было применять люстрацию ментов, таможенников, прокуроров и т. д., то в этом случае. Нужно было просто проехать и посмотреть, в каких домах живут все эти деятели. И посмотреть на их зарплату. И все - увольнять и сажать, после расследования. но никому это не надо.
показати весь коментар
13.05.2020 20:01 Відповісти
При всех властях с таможней ничего не могли сделать... Ну, аура там такая....
Разве что китайских следователей и судей пригласить?
показати весь коментар
13.05.2020 20:07 Відповісти
https://censor.net/user/449249 И придется строить патронный завод, т. к. патронов мало будет. То, что ни одна власть не смогла, хоть, в какой-то мере, побороть коррупцию и взяточничество, подтверждает, что она всегда была в доле. Попадаются те, кто глупый, жадный и не делится, или кто попал под компанейщину.
показати весь коментар
13.05.2020 20:31 Відповісти
А кто с ними что должен делать? Таможня - функция. Через таможню бабло гребёт СБУ, а там уже выходы на Киев и "губернатора" по месту. Все обыски и задержания - это борьба с крысятничеством или продвижение на должность нового сборщика податей. Таможня - халдеи в этой схеме, хоть и с хорошими чаевыми.
показати весь коментар
13.05.2020 20:43 Відповісти
да.... тут и китайцы не помогут....
показати весь коментар
13.05.2020 20:47 Відповісти
ну ще для показухи, треба ж імітувати боротьбуз хабарництвом.
показати весь коментар
14.05.2020 08:38 Відповісти
И для показухи.
У меня стойкое ощущение, кстати, что обнаружение и изъятие наркотиков в контейнерах это тоже показуха, иначе зачем их изымать? Нужно отправлять дальше под наблюдением, выявляя цепочку - кто их ждёт и принимает. Экспедитор и водитель в порту, которые присутствуют на досмотре о наркоте не знают никогда, и участниками схемы не являются. К ответственности они не привлекаются. Дело заканчивается фотоотчётом для СМИ и всё. Разве, имея заинтересованность в том, чтоб искоренить наркотраффик вы бы так делали?
показати весь коментар
14.05.2020 09:24 Відповісти
якщо про вантаж знають і супроводжують, то не "виявляють", якщо це транзит, то затримують. Є різні моменти, чому так роблять, хоча логічно таки супроводжувати, щоб затриати отримувача. А можливо і затримують, а нам показуть тільки ніби "виявили".
показати весь коментар
14.05.2020 12:14 Відповісти
Если по одесскому порту, то я все случаи за последние 15 лет в принципе помню, это всегда большое событие тут. Транзит был только один раз - ананасы из Коста Рики на Молдову. Тут понятно. Нашли, изъяли, сообщили коллегам из Молдовы - пусть разбираются если хотят. Все остальные случаи были с получателем в Украине, и по схеме нашли, запаковали назад и отправили, взяли получателей на складе - был только один раз. Экстази из Сирии в обуви, в подошвах. Машинк выпустили по пп, она спокойно растаможилась в Киевской области, и ее погнали на выгрузку где-то под Кировоград, и там на складе хлопнули "этническую группировку". Реально это был единственный такой раз - года два или три назад. Почему так не делают всегда - для меня лично не понятно. "Паниковский не обязан всему верить".
показати весь коментар
14.05.2020 13:30 Відповісти
Взяли начальника поста. Крупного взяли мафиозу. Шелупонь испугалась сразу----убежала. Надо было с ефрейторов начать---как вроде исподтишка! Чтоб главные зеванули приезд воронка чёрного! Ну спецы дело знают---верю в правду с такими.
показати весь коментар
13.05.2020 20:01 Відповісти
та то они пообедать собрались. А вы сразу взатка)))))))))))))))))
показати весь коментар
13.05.2020 20:09 Відповісти
В принципі нам вже суд непотрібен, у нас є Василевская-Смаглюк, все ясно в телеграм-каналі пояснила, тільки строк забула вказати і де буде сидіти.
показати весь коментар
13.05.2020 20:10 Відповісти
Бенина шмара смаглюк вещает. Значит бородатая бабушка решила обновить таможню. Клована,как обычно никто и не спросит. Сидит какое-то чмо на Банковой-ну и пускай сидит.
показати весь коментар
13.05.2020 20:12 Відповісти
Беня под себя порты подгребает. Странно что бородатый шарик молчит.
показати весь коментар
13.05.2020 20:21 Відповісти
Жидковато долларовых купюр на столе лежит. Несколько лет назад за растаможку только одного контейнера больше давали, а контейнры там идут непрерывным потоком.
показати весь коментар
13.05.2020 20:23 Відповісти
Так и есть. Схемщики таможне на работу взяток не носят. Это скорее всего сбор чаевых со смены. Ну или мелкая халтурка - помощь в решении чисто технического вопроса.
показати весь коментар
13.05.2020 21:03 Відповісти
Ну не знущайтесь,скільки можна їм компенсації виплачувати після ваших затримань?
показати весь коментар
13.05.2020 20:25 Відповісти
эти прохвосты скоро начнут брехать что и в оман его послал порошенко...
показати весь коментар
13.05.2020 20:25 Відповісти
на грибанова в 2012 дело заводили, но как-то все заглохло. Неужто на этот раз получится?
показати весь коментар
13.05.2020 20:29 Відповісти
а індульгенції вже в продажі?!
показати весь коментар
13.05.2020 20:30 Відповісти
ну, чого навалились?
може вона, я к слуга народу, хотіла взяти хабар і роздати його НАРОДУ, але через передчасний розголос встигла здійснити тільки першу частину плану - взяла хабар
показати весь коментар
13.05.2020 20:41 Відповісти
Неужто "порошенковского барыгу"поймали? Не верю. Бубочка не смог бы терпеть человека Порошенко на хлебном месте ЦЕЛЫЙ ГОД! Значит, свой, родной, а значит, пожурят, "оштрафуют" и отпустят дальше бабло косить для родного сообщества.
показати весь коментар
13.05.2020 20:49 Відповісти
Він нещодавно призначений Нефьодовим. Зеботів прошу не радіти.
показати весь коментар
13.05.2020 21:39 Відповісти
а нефьдор сао казало, що немає ніяких посередників, несіть все напряму, а тут чувак собі пару грошей взяв, порушив субординацію.
показати весь коментар
14.05.2020 08:40 Відповісти
Взятка на таможне? Неожиданно)
показати весь коментар
13.05.2020 20:51 Відповісти
та да...не сильно віриться.
показати весь коментар
13.05.2020 21:02 Відповісти
На одесской таможне проводятся обыски, пойман на взятке начальник поста Ильичевск, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк - Цензор.НЕТ 9882
показати весь коментар
13.05.2020 20:52 Відповісти
Служба безопасности Украины задержала на взятке начальника Одесской таможни, назначенного на эту должность в феврале, передает "Обозреватель" со ссылкой на источники.
показати весь коментар
13.05.2020 21:02 Відповісти
https://m.antikor.com.ua/articles/357575-na_odesskuju_tamohnju_rvetsja_podeljnik_kontrabandista_andreja_kiseleva_mihail_gribanov
показати весь коментар
13.05.2020 21:10 Відповісти
Когда кончатся таможенники , а то они ростут как Грыбы.
показати весь коментар
13.05.2020 21:28 Відповісти
Никто никого не боится: копают янтарь, берут взятки, рубят лес, не платят налоги. ********... Когда-же это закончится, Слуги Народа?
показати весь коментар
13.05.2020 21:53 Відповісти
Никто никого не боится: копают янтарь, берут взятки, рубят лес, не платят налоги. ********... Когда-же это закончится, Слуги Народа?
показати весь коментар
13.05.2020 21:54 Відповісти
гуманитарный груз-продают...!!! и если Порох -барыга то Зе прекрасный ученик...он его "перевершив"...усьго за год...
показати весь коментар
13.05.2020 22:42 Відповісти
-""слуга народа" Василевская-Смаглюк"...
. ну раз она такое сообщила-значит или "подстава" или копают что-то на Нефёдова...однозначно...
показати весь коментар
13.05.2020 22:40 Відповісти
 
 