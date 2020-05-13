На одеській митниці проводяться обшуки, спіймано на хабарі начальника поста Іллічівськ, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк. ФОТО

На Одеській митниці проводяться обшуки.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомила народна депутатка з фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк, опублікувавши фото і відео, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз обшуки на одеській митниці. Спіймано на хабарі начальника поста Іллічівськ. Хабар було призначено для керівника одеської митниці Михайла Грибанова, до якого зараз прямують з обшуком", - написала нардепка.





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Як стало відомо Цензор.НЕТ, із власних джерел заходи на Одеській митниці проводяться Службою безпеки України.

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