На одеській митниці проводяться обшуки, спіймано на хабарі начальника поста Іллічівськ, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк. ФОТО
На Одеській митниці проводяться обшуки.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомила народна депутатка з фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк, опублікувавши фото і відео, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз обшуки на одеській митниці. Спіймано на хабарі начальника поста Іллічівськ. Хабар було призначено для керівника одеської митниці Михайла Грибанова, до якого зараз прямують з обшуком", - написала нардепка.
Як стало відомо Цензор.НЕТ, із власних джерел заходи на Одеській митниці проводяться Службою безпеки України.
Топ коментарі
+12 18c49ed2
показати весь коментар13.05.2020 20:04 Відповісти Посилання
+9 А П #327143
показати весь коментар13.05.2020 20:01 Відповісти Посилання
+8 Утрехтский Крысолов
показати весь коментар13.05.2020 19:56 Відповісти Посилання
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все идет по плану - на сегодня было запланировано отжатие Илличевской таможни
Разве что китайских следователей и судей пригласить?
У меня стойкое ощущение, кстати, что обнаружение и изъятие наркотиков в контейнерах это тоже показуха, иначе зачем их изымать? Нужно отправлять дальше под наблюдением, выявляя цепочку - кто их ждёт и принимает. Экспедитор и водитель в порту, которые присутствуют на досмотре о наркоте не знают никогда, и участниками схемы не являются. К ответственности они не привлекаются. Дело заканчивается фотоотчётом для СМИ и всё. Разве, имея заинтересованность в том, чтоб искоренить наркотраффик вы бы так делали?
може вона, я к слуга народу, хотіла взяти хабар і роздати його НАРОДУ, але через передчасний розголос встигла здійснити тільки першу частину плану - взяла хабар
. ну раз она такое сообщила-значит или "подстава" или копают что-то на Нефёдова...однозначно...